DITEX : WebBeds donne rendez-vous aux agences de voyages !

TourMaG.com - Quelles nouveautés et actualités allez-vous présenter ?



Dan Barbulescu : A l’international, l’année 2019 a été intense avec l’intégration de Destinations of The World, racheté fin 2018, le lancement d’Umrah Holidays (une centrale hôtelière spécialisée dans les pèlerinages à la Mecque) et le nouveau site de TotalStay.



En France, nous entendons mettre en pratique ces consolidations au service de nos clients. Lancer Destinations of The World comme spécialiste de l’Océan Indien et Asie-Pacifique et implanter Umrah Holidays pour aider les agences qui proposent des pèlerinages à leurs clients.



Enfin, nous allons hautement améliorer l’expérience client avec un perfectionnement de nos Help Desk et nos sites Sunhotels.com et TotalStay.com



TourMaG.com - Quel message souhaitez-vous adresser aux agents de voyages ?



Dan Barbulescu : Dans un contexte où chaque mois, des nouveaux acteurs apparaissent proposant un joli site et des prix trop bas, il faut s’interroger sur la stratégie à long terme des partenariats qu’ils proposent. On se souvient tous des marques qui ont succombé à une politique trop agressive de prix bas.



Aujourd’hui, dans le monde des bed banks résident 2 catégories, des grossistes contractant les hôteliers en direct, dont nous faisons partie, et les agrégateurs.



Webbeds emploie 250 contracteurs qui habitent au cœur de leur territoire et ils connaissent les hôteliers avec lesquels ils signent. 30 000 hôtels sont contractés directement et chaque hôtel est visité et répond à un cahier de charge précis. Peu d’entreprises, dans le monde, peuvent afficher ces chiffres.



On rajoute que l’équipe commerciale en France s’est récemment étoffée et nous sommes heureux de proposer 4 commerciaux plus un spécialiste XML pour l’optimisation des connexions API, encadrés par un directeur régional France et Benelux ainsi qu’un Head of Sales. Une équipe soudée, motivée et soutenue par l’ensemble de services support de WebBeds.



Venez nous rencontrer et échanger plus largement sur les opportunités d’un partenariat à long terme.