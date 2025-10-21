TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo La Travel Tech  
Recherche avancée

Airbnb connecte les voyageurs avant, pendant et après leur expérience

l’option « Réserver maintenant, payer plus tard » sera déployée mondialement en 2026


Airbnb poursuit l’évolution de ses « Expériences » en lançant une série de nouveaux services destinées à renforcer les interactions entre voyageurs et à simplifier la gestion pour les hôtes. Ces nouveautés sont déployées à partir de l’automne 2025.


Rédigé par le Mardi 21 Octobre 2025

Airbnb connecte les voyageurs avant, pendant et après leur expérience - Photo Airbnb
Airbnb connecte les voyageurs avant, pendant et après leur expérience - Photo Airbnb
Assurever
Cela ne vous a, sans doute pas échappé, Airbnb s'est lancé dans le secteur porteur des "expériences" et des activités.

Le spécialiste de la location entre particulier, déploie de nouvelles fonctionnalités permettant aux voyageurs d’échanger avant, pendant et après leur activité.

Désormais, les participants peuvent découvrir les autres voyageurs inscrits à la même expérience et dialoguer via une messagerie intégrée.

La plateforme introduit également une fonction de messagerie directe, permettant de garder contact avec les personnes rencontrées durant l'activité.

A lire aussi : Airbnb : la Meuse et Paris stars de l’été 2025

Airbnb : déploiement mondial du "réserver maintenant, payer plus tard"

Autres articles
Ce n'est pas la seule nouveauté. Airbnb propose désormais une nouvelle manière de proposer les résultats de recherche.

Des « carrousels flexibles » proposeront des logements aux caractéristiques similaires, parfois dans des zones voisines, afin d’élargir le champ des possibilités.

Les cartes interactives ont été enrichies : elles affichent désormais les points d’intérêt à proximité (restaurants, attractions, transports) et proposeront prochainement plusieurs modes d’affichage, dont la vue satellite et la carte des transports.

Côté paiement, l’option « Réserver maintenant, payer plus tard » sera déployée mondialement en 2026, après une première phase aux États-Unis. Elle permettra de réserver sans paiement initial pour les séjours nationaux et internationaux.

Enfin, pour les hôtes, plusieurs outils font leur apparition : des conditions d’annulation dynamiques adaptées aux saisons ou aux périodes spécifiques, des conseils tarifaires applicables jusqu’à un an à l’avance, et un tableau de bord des revenus actualisé

Lu 199 fois

Tags : airbnb
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Climats du Monde

Brand News La Travel Tech

DIGITRIPS Pro : l’IA s’installe pour simplifier la recherche d’hébergements

DIGITRIPS Pro : l’IA s’installe pour simplifier la recherche d’hébergements
Trouver l’hébergement qui correspond vraiment aux attentes d’un client est l’une des tâches les...
Dernière heure

Airbnb connecte les voyageurs avant, pendant et après leur expérience

MMV multiplie les nouveautés pour l’hiver 2025-2026

HBX Group lance "Olivia", le chatbot qui traduit en temps réel pour ses clients

Le salon Crème de la Crème séduit Paris pour sa première édition

MKTE 2025, vitrine touristique du Kenya

Brand News

Tour Partner Group est rejoint par Vision of Scandinavia (V.O.S) et renforce sa présence en Europe du Nord

Tour Partner Group est rejoint par Vision of Scandinavia (V.O.S) et renforce sa présence en Europe du Nord
Tour Partner Group, l’un des principaux réceptifs européens, a le plaisir d’annoncer que Vision of...
Les annonces

CROISIEUROPE - Acheteur/Négociateur expérimenté H/F - CDD - (Strasbourg (67))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

DISCOVER THE WORLD - Attaché(e) commercial(e) Région Ile de France - CDI
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

MONDE AUTHENTIQUE - Créateur de safaris en Afrique expérimenté H/F - CDI - (Paris 2e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Rivages du Monde joue le haut de gamme en Europe

Rivages du Monde joue le haut de gamme en Europe

Retour sur la programmation hivernale de Mondial Tourisme

Retour sur la programmation hivernale de Mondial Tourisme
Distribution

Distribution

Prêt-à-Partir : que deviennent les agences Univairmer ?

Prêt-à-Partir : que deviennent les agences Univairmer ?
Partez en France

Partez en France

MMV multiplie les nouveautés pour l’hiver 2025-2026

MMV multiplie les nouveautés pour l’hiver 2025-2026
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

MKTE 2025, vitrine touristique du Kenya

MKTE 2025, vitrine touristique du Kenya
Production

Production

Dans les coulisses : on a visité les nouveaux locaux Worldia ! (vidéo)

Dans les coulisses : on a visité les nouveaux locaux Worldia ! (vidéo)
AirMaG

AirMaG

Air France inaugure son nouveau salon à l’aéroport de Chicago

Air France inaugure son nouveau salon à l’aéroport de Chicago
Transport

Transport

Europe : bientôt un réseau TGV desservant toutes les grandes villes ?

Europe : bientôt un réseau TGV desservant toutes les grandes villes ?
La Travel Tech

La Travel Tech

Airbnb connecte les voyageurs avant, pendant et après leur expérience

Airbnb connecte les voyageurs avant, pendant et après leur expérience
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Le salon Crème de la Crème séduit Paris pour sa première édition

Le salon Crème de la Crème séduit Paris pour sa première édition
HotelMaG

Hébergement

Adagio : Marc Lemarchand nouveau directeur administratif et financier

Adagio : Marc Lemarchand nouveau directeur administratif et financier
Futuroscopie

Futuroscopie

Tourisme de luxe : du bling-bling à la sobriété [ABO]

Tourisme de luxe : du bling-bling à la sobriété [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo lance son application mobile !

GreenGo lance son application mobile !
CruiseMaG

CruiseMaG

HX Expeditions mise sur l’électrique pour ses expéditions polaires

HX Expeditions mise sur l’électrique pour ses expéditions polaires
TravelJobs

Emploi & Formation

La Selectour Academy embarque avec sa nouvelle promo d’alternants (Vidéo)

La Selectour Academy embarque avec sa nouvelle promo d’alternants (Vidéo)
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

SAP Concur et Amex GBT scellent une alliance stratégique

SAP Concur et Amex GBT scellent une alliance stratégique
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias