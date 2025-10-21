Airbnb connecte les voyageurs avant, pendant et après leur expérience

Ce n'est pas la seule nouveauté. Airbnb propose désormais une nouvelle manière de proposer les résultats de recherche.



Des « carrousels flexibles » proposeront des logements aux caractéristiques similaires, parfois dans des zones voisines, afin d’élargir le champ des possibilités.



Les cartes interactives ont été enrichies : elles affichent désormais les points d’intérêt à proximité (restaurants, attractions, transports) et proposeront prochainement plusieurs modes d’affichage, dont la vue satellite et la carte des transports.



Côté paiement, l’option « Réserver maintenant, payer plus tard » sera déployée mondialement en 2026, après une première phase aux États-Unis. Elle permettra de réserver sans paiement initial pour les séjours nationaux et internationaux.



Enfin, pour les hôtes, plusieurs outils font leur apparition : des conditions d’annulation dynamiques adaptées aux saisons ou aux périodes spécifiques, des conseils tarifaires applicables jusqu’à un an à l’avance, et un tableau de bord des revenus actualisé