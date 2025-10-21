Airbnb connecte les voyageurs avant, pendant et après leur expérience

Cela ne vous a, sans doute pas échappé, Airbnb s'est lancé dans le secteur porteur des "expériences" et des activités.
Le spécialiste de la location entre particulier, déploie de nouvelles fonctionnalités permettant aux voyageurs d’échanger avant, pendant et après leur activité.
Désormais, les participants peuvent découvrir les autres voyageurs inscrits à la même expérience et dialoguer via une messagerie intégrée.
La plateforme introduit également une fonction de messagerie directe, permettant de garder contact avec les personnes rencontrées durant l'activité.
A lire aussi : Airbnb : la Meuse et Paris stars de l’été 2025
Le spécialiste de la location entre particulier, déploie de nouvelles fonctionnalités permettant aux voyageurs d’échanger avant, pendant et après leur activité.
Désormais, les participants peuvent découvrir les autres voyageurs inscrits à la même expérience et dialoguer via une messagerie intégrée.
La plateforme introduit également une fonction de messagerie directe, permettant de garder contact avec les personnes rencontrées durant l'activité.
A lire aussi : Airbnb : la Meuse et Paris stars de l’été 2025
Airbnb : déploiement mondial du "réserver maintenant, payer plus tard"
Autres articles
-
Airbnb : la Meuse et Paris stars de l’été 2025
-
Airbnb dévoile les lauréats du Grand Prix du patrimoine et tourisme local
-
Coupe du Monde : Airbnb entre dans le jeu avec la FIFA
-
Airbnb relance son Grand Prix du patrimoine et tourisme local
-
Espagne : 66 000 Airbnb supprimés, des milliers de vacanciers sans logement ?
Ce n'est pas la seule nouveauté. Airbnb propose désormais une nouvelle manière de proposer les résultats de recherche.
Des « carrousels flexibles » proposeront des logements aux caractéristiques similaires, parfois dans des zones voisines, afin d’élargir le champ des possibilités.
Les cartes interactives ont été enrichies : elles affichent désormais les points d’intérêt à proximité (restaurants, attractions, transports) et proposeront prochainement plusieurs modes d’affichage, dont la vue satellite et la carte des transports.
Côté paiement, l’option « Réserver maintenant, payer plus tard » sera déployée mondialement en 2026, après une première phase aux États-Unis. Elle permettra de réserver sans paiement initial pour les séjours nationaux et internationaux.
Enfin, pour les hôtes, plusieurs outils font leur apparition : des conditions d’annulation dynamiques adaptées aux saisons ou aux périodes spécifiques, des conseils tarifaires applicables jusqu’à un an à l’avance, et un tableau de bord des revenus actualisé
Des « carrousels flexibles » proposeront des logements aux caractéristiques similaires, parfois dans des zones voisines, afin d’élargir le champ des possibilités.
Les cartes interactives ont été enrichies : elles affichent désormais les points d’intérêt à proximité (restaurants, attractions, transports) et proposeront prochainement plusieurs modes d’affichage, dont la vue satellite et la carte des transports.
Côté paiement, l’option « Réserver maintenant, payer plus tard » sera déployée mondialement en 2026, après une première phase aux États-Unis. Elle permettra de réserver sans paiement initial pour les séjours nationaux et internationaux.
Enfin, pour les hôtes, plusieurs outils font leur apparition : des conditions d’annulation dynamiques adaptées aux saisons ou aux périodes spécifiques, des conseils tarifaires applicables jusqu’à un an à l’avance, et un tableau de bord des revenus actualisé