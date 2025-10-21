Cap Croisières Voyages prépare un automne animé avant son grand salon 2026 [ABO]

Chaque année, l’avant-dernier week-end de janvier, l’agence organise sson grand Salon de la Croisière et des Voyages. En 2026, il se tiendra les vendredi 23 et samedi 24 janvier. @Cap Croisières Voyages
Basée à La Valette-du-Var, Cap Croisières Voyages, dirigée par Sandra Meissner depuis 2005, entame une fin d’année particulièrement dynamique, marquée par une série de rencontres clients et de présentations compagnies avant la tenue de son salon annuel, les 23 et 24 janvier 2026.
En septembre et octobre, Costa et MSC ont ouvert la série de présentations organisée par Cap Croisières Voyages. Suivront Ciels du Monde (23 octobre), Rivages du Monde (6 novembre), Ponant (13 novembre) ou encore CFC Croisières (18 novembre) et Hurtigruten (25 novembre) pour une journée Black Friday.
Ces rendez-vous s’inscrivent en amont du Salon de la Croisière et des Voyages, programmé les 23 et 24 janvier 2026, de 10h à 18h, sous chapiteau sur le parking de l’agence (Immeuble Le Parc – Valgora, La Valette-du-Var).
Un service qui fait la différence : le départ depuis le domicile
Cap Croisières Voyages s’appuie sur une équipe de sept collaborateurs et travaille avec les principales compagnies présentes sur le marché français, un secteur porteur, selon la directrice.
L’agence vient d’obtenir la certification officielle Spécialiste Tahiti et ses îles, décernée à l’une de ses conseillères, pour mieux accompagner les projets de voyage vers la Polynésie, qu’ils soient balnéaires, culturels ou croisiéristes - notamment à bord du Paul Gauguin ou de l’Aranui.
Autre atout de l’agence, son service "au départ de votre domicile", inclus dans le prix d’une sélection de croisières figurant sur la brochure 2026.
Le principe : un chauffeur privé vient chercher les passagers à leur domicile - à Toulon, La Valette-du-Var, La Crau, La Garde, La Farlède ou même Venise - pour les conduire au port ou à l’aéroport, puis les raccompagne à leur retour.
Un confort supplémentaire appréciable notamment sur les croisières Tour du Monde, qui évite la logistique du stationnement et le transport de bagages volumineux.
Cap Croisières Voyages : une croisière anniversaire et un salon élargi
L'agence emploie un chauffeur qui conduit les clients aux ports d'embarquement. @Cap Croisières Voyages
Cap Croisières Voyages reconduit sa Croisière Anniversaire, du 20 au 27 septembre 2026, à bord du Costa Favolosa, sur un itinéraire dédié aux côtes écossaises.
L’opération, lancée en 2025 pour célébrer les 20 ans de la direction de Sandra Meissner, avait rencontré un vif succès.
L’édition 2026 reprend le principe d’un accompagnement par l’équipe, avec animations et moments exclusifs à bord. Une mini-croisière "karaoké", toujours avec Costa, est également prévue en octobre 2026.
Le salon de janvier 2026 cherche à élargir sa portée à d’autres formes de voyages : circuits, séjours et tour-opérateurs généralistes, aux côtés des grandes compagnies maritimes. Comme chaque année, une croisière sera offerte à l’un des participants et des offres exclusives seront proposées pendant l’événement.
Comme le dit la directrice : "Autant que nos clients croisiéristes réservent chez nous circuits ou séjours".
