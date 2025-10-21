Cap Croisières Voyages prépare un automne animé avant son grand salon 2026 [ABO]

À La Valette-du-Var, Cap Croisières Voyages dynamise sa fin d’année avec des rendez-vous compagnies et prépare son salon annuel des 23-24 janvier 2026.

Basée à La Valette-du-Var, Cap Croisières Voyages, dirigée par Sandra Meissner depuis 2005, entame une fin d’année particulièrement dynamique, marquée par une série de rencontres clients et de présentations compagnies avant la tenue de son salon annuel, les 23 et 24 janvier 2026.



En septembre et octobre, Costa et MSC ont ouvert la série de présentations organisée par Cap Croisières Voyages. Suivront Ciels du Monde (23 octobre), Rivages du Monde (6 novembre), Ponant (13 novembre) ou encore CFC Croisières (18 novembre) et Hurtigruten (25 novembre) pour une journée Black Friday.



Ces rendez-vous s’inscrivent en amont du Salon de la Croisière et des Voyages, programmé les 23 et 24 janvier 2026, de 10h à 18h, sous chapiteau sur le parking de l’agence (Immeuble Le Parc – Valgora, La Valette-du-Var).







Un service qui fait la différence : le départ depuis le domicile

Cap Croisières Voyages s’appuie sur une équipe de sept collaborateurs et travaille avec les principales compagnies présentes sur le marché français, un secteur porteur, selon la directrice.



L’agence vient d’obtenir la certification officielle Spécialiste Tahiti et ses îles, décernée à l’une de ses conseillères, pour mieux accompagner les projets de voyage vers la Polynésie, qu’ils soient balnéaires, culturels ou croisiéristes - notamment à bord du Paul Gauguin ou



Autre atout de l’agence, son service "au départ de votre domicile", inclus dans le prix d’une sélection de croisières figurant



Le principe : un chauffeur privé vient chercher les passagers à leur domicile - à Toulon, La Valette-du-Var, La Crau, La Garde, La Farlède ou même Venise - pour les conduire au port ou à l’aéroport, puis les raccompagne à leur retour.



