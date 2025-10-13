Europe : la croisière devient aussi 4 saisons

« Presque tous nos membres accueillent des navires toute l’année », souligne Simone Maraschi, responsable de Cruise Europe, réseau qui regroupe plus de 140 ports et destinations du Nord et de l’Ouest du continent, en insistant sur l’essor des segments de l’expédition et du luxe.
Côté compagnies, le diagnostic est partagé.
« L’Europe est l’un des continents les plus intéressants : le marché est là, la demande est là », résume Wybcke Meier (TUI Cruises).
Une demande portée par des hivers de plus en plus doux en Méditerranée et par des Européens séduits par le plaisir de naviguer hors saison, sans avoir à prendre de vols long-courriers.
Ces échanges, tenus à Hambourg le mois dernier lors du dernier Seatrade Cruise Europe — rapportés par le média officiel de l’événement, Seatrade Cruise News — traduisent un consensus croissant sur la nécessité de repenser les saisons traditionnelles de croisière.
Les ports nordiques, de Bergen à Reykjavik, déploient désormais des excursions hivernales (raquettes, pêche sur glace, randonnées avec rennes) — une manière d’« embrasser la saisonnalité » sans surcharger l’été.
Croisière : La Méditerranée prolonge l’hiver
Entre novembre et mars, Costa, MSC et Norwegian multiplient les rotations en Méditerranée et vers les Canaries.
MSC positionnera fin 2026 son nouveau fleuron, le MSC World Asia, sur des itinéraires hebdomadaires /de Marseille à La Valette.
« Les destinations sont moins bondées, ce qui permet une meilleure interaction avec les habitants et un accès plus facile aux sites », souligne Simone Maraschi.
À Marseille, « nous travaillons douze mois sur douze », affirme Jacques Hardelay (Marseille Provence Croisière).
La montée en puissance de l’OPS se confirme : 48 MW d’alimentation à quai seront opérationnels en mars 2026, permettant de brancher jusqu’à trois grands navires simultanément.
La Méditerranée demeure la deuxième destination de croisière au monde. Plus de 50 % des nouveaux navires livrés en 2026 y feront leurs débuts.
Croisière : repenser l'offre d'excursions
Au Havre, trois nouveaux terminaux ouvriront à l’été 2026. Avec pour objectif de proposer « un accueil fluide et durable », rappelle Alexandra Ruiz (GIP Le Havre Croisière).
Pendant toute la saison hivernale, le MSC Poesia sera positionné dans le port normand, proposant des itinéraires à la découverte de l’Europe du Nord.
Le mouvement ne touche pas que les grands paquebots.
Dans la plaisance, Dream Yacht prolonge également ses opérations en Méditerranée, avec des départs jusqu’en novembre depuis la Croatie, la Grèce et la Corse.
Néanmoins, l’essor des croisières hivernales reste freiné par la météo instable et le manque de vols directs vers certains ports, notamment Marseille, qui ne dispose pas de liaisons satisfaisantes avec les États-Unis.
Les excursions doivent ainsi être adaptées à la saison : randonnées nordiques, marchés de Noël, dégustations, bains thermaux ou observation des aurores boréales...
Une façon pour les ports européens d’affirmer leur vocation « quatre saisons ».
