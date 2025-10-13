Europe : la croisière devient aussi 4 saisons

« Presque tous nos membres accueillent des navires toute l’année », souligne Simone Maraschi, responsable de Cruise Europe, réseau qui regroupe plus de 140 ports et destinations du Nord et de l’Ouest du continent, en insistant sur l’essor des segments de l’expédition et du luxe.



Côté compagnies, le diagnostic est partagé.



« L’Europe est l’un des continents les plus intéressants : le marché est là, la demande est là », résume Wybcke Meier (TUI Cruises).



Une demande portée par des hivers de plus en plus doux en Méditerranée et par des Européens séduits par le plaisir de naviguer hors saison, sans avoir à prendre de vols long-courriers.



Ces échanges, tenus à Hambourg le mois dernier lors du dernier Seatrade Cruise Europe — rapportés par le média officiel de l’événement, Seatrade Cruise News — traduisent un consensus croissant sur la nécessité de repenser les saisons traditionnelles de croisière.



Les ports nordiques, de Bergen à Reykjavik, déploient désormais des excursions hivernales (raquettes, pêche sur glace, randonnées avec rennes) — une manière d’« embrasser la saisonnalité » sans surcharger l’été.

