Eté 2025 : la croisière a performé sur tous ses formats [ABO]

"L’été dure désormais quatre mois au lieu de deux : mai, juin, septembre et octobre affichent des taux de remplissage comparables à juillet", observe-t-il.



"En Méditerranée, on a du booking jusqu'à mi-novembre et on démarre dès le mois d'avril. C'est une très bonne nouvelle pour nous dans la mesure où une grande partie de nos bateaux ne bougent pas" .



En revanche, les Antilles marquent le pas, probablement plombées par les inquiétudes liées à la saison cyclonique relayées dans les médias.]b Le succès de la Polynésie ne dément pas, " le retard des cinq premiers mois de l'année a été rattrapé cet été".



La stratégie de Dream Yacht repose sur le lancement de nouvelles offres : développement de la Grèce et de la Croatie, lancement des "monomarans" Sail’n’Share – voiliers monocoques larges, au confort proche d’un catamaran, destinés à une clientèle plus jeune et plus flexible .



Les nouveautés ne manquent pas : une croisière au départ de Koh Samui viendra compléter en 2026 l’offre asiatique (Phuket) et un Samana 59 plus spacieux rejoindra la flotte aux Seychelles, tandis qu’un autre sera positionné au départ de Naples.



Sans oublier une simplification de l’offre avec des packs all inclusive pour faciliter la vente BtoB. "Les agents de voyages doivent avoir un produit simple, clair, sans risque d’oubli" , insiste Loïc Bonnet.