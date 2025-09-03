Eté 2025 : la croisière a performé sur tous ses formats [ABO]

Les croisiéristes abordent la rentrée avec le sourire.
Du mass market avec MSC au fluvial de CroisiEurope, en passant par l’intimisme des catamarans Catlante et Dream Yacht, tous dressent le même constat : la demande a tenu, les remplissages ont suivi et les agences disposent désormais d’arguments solides pour prescrire.
Chez MSC, Marseille confirme son rôle d’ancrage, avec plus d’un passager français sur deux embarquant depuis la cité phocéenne en juillet-août.
"Les Français réservent plus tôt que par le passé, c’est un message à faire passer aux agences", souligne Patrick Pourbaix, directeur général France.
Miami s’impose désormais comme deuxième port d’embarquement des Français, devant Venise et Barcelone, tandis que l’Europe du Nord reste portée par les fjords.
Le groupe préfère parler de consolidation plutôt que de course effrénée : "L’essentiel est d’améliorer la qualité et le service à bord", insiste le patron.
95% de taux d’occupation pour CroisiEurope
Un autre grand gagnant de l’été se trouve sur les fleuves. CroisiEurope a franchi la barre des 95 % d’occupation, toutes destinations confondues.
"Les planètes se sont alignées", résume Éric Collange, directeur commercial, en évoquant un succès qui s’explique par la communication, l’attrait des petits bateaux et la formule tout inclus.
L’entreprise a prolongé la saison en novembre et renforcé ses itinéraires sur le Rhône, le Douro ou le Guadalquivir. L’Afrique australe, le Mékong et l’Égypte confirment leur attractivité, tandis que l’armateur revendique un positionnement assumé : "Nos passagers cherchent à visiter, à apprendre, à vivre une expérience raisonnée", insiste Éric Collange.
Catamaran : la croisière à la cabine séduit
La croisière à la cabine en catamaran a aussi des arguments qui ont fait mouche.
Catlante a enregistré un été record : +35 % de croissance par rapport à 2024, un mois d’août historique et le succès de sa nouvelle gamme Néo, plus premium, qui affiche déjà complet.
"Nos clients nous disent : on a l’impression d’être chez des amis, mais avec le confort d’un hôtel haut de gamme", confie Hervé Bellaïche, directeur général.
Au-delà des Baléares, nouvellement intégrées à son offre, Catlante mise surtout sur la variation des formats (week-ends, séjours de dix nuits, cabotage plus long) pour enrichir des destinations déjà plébiscitées comme la Corse. Objectif : fidéliser une clientèle curieuse sans s’éparpiller.
Le développement passera aussi par les agences de voyages, progressivement sensibilisées à ce format encore méconnu. Plus de 100 conseillers ont pu découvrir le produit lors d’un roadshow organisé à Marseille au printemps.
Un constat partagé par Loïc Bonnet, fondateur de Dream Yacht, qui enregistre +9 % de chiffre d’affaires sur juillet-août en Méditerranée - avec des tarifs quasi identiques d'un été sur l'autre - sur les segments location avec skipper et croisières à la cabine.
Un été qui se prolonge en Méditerranée pour Dream Yacht
"L’été dure désormais quatre mois au lieu de deux : mai, juin, septembre et octobre affichent des taux de remplissage comparables à juillet", observe-t-il.
"En Méditerranée, on a du booking jusqu'à mi-novembre et on démarre dès le mois d'avril. C'est une très bonne nouvelle pour nous dans la mesure où une grande partie de nos bateaux ne bougent pas".
En revanche, les Antilles marquent le pas, probablement plombées par les inquiétudes liées à la saison cyclonique relayées dans les médias.]b Le succès de la Polynésie ne dément pas, "le retard des cinq premiers mois de l'année a été rattrapé cet été".
La stratégie de Dream Yacht repose sur le lancement de nouvelles offres : développement de la Grèce et de la Croatie, lancement des "monomarans" Sail’n’Share – voiliers monocoques larges, au confort proche d’un catamaran, destinés à une clientèle plus jeune et plus flexible .
Les nouveautés ne manquent pas : une croisière au départ de Koh Samui viendra compléter en 2026 l’offre asiatique (Phuket) et un Samana 59 plus spacieux rejoindra la flotte aux Seychelles, tandis qu’un autre sera positionné au départ de Naples.
Sans oublier une simplification de l’offre avec des packs all inclusive pour faciliter la vente BtoB. "Les agents de voyages doivent avoir un produit simple, clair, sans risque d’oubli", insiste Loïc Bonnet.
