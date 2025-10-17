Adeline Kurban Fiani (DG) à droite, accompagnée de Leila Kassem (production) et Rina Andria (commercial). (c)T.Beaurepère
Un an après avoir troqué la marque Aya Désirs d’Orient et du Monde pour Aya Voyages, davantage en phase avec sa politique de diversification au-delà du Moyen-Orient qui a fait sa réputation, le tour opérateur spécialiste des voyages culturels espère toucher les premiers dividendes de ce repositionnement.
« Nous devrions terminer l’exercice 2025 avec un chiffre d’affaires de huit millions d’euros, en progression de 20% par rapport à l’exercice précédent » assure la directrice générale Adeline Kurban Fiani, qui table sur environ 4000 clients.
Après un trou dans les réservations durant l’été, elle constate une reprise depuis la rentrée. Parmi les destinations qui ont bien performé, elle cite la Thaïlande, le Brésil ou Zanzibar.
Aya Voyages : la Pologne et l’Albanie parmi les nouveautés
La brochure 2026 reflète la volonté d’Aya Voyages de s’ouvrir à de nouveaux horizons, avec une offre de près de soixante destinations sur les cinq continents dont six nouvelles. L’Albanie fait une entrée remarquée, avec un circuit de 8j/7n, à partir de 1329 €.
La filiale du groupe familial KTS (réceptif, groupes, tourisme d’affaires) explore également la Pologne en 8j/7n, de Varsovie à Cracovie avec six sites classés à l’Unesco au programme, à partir de 1529 €.
Elle tente également sa chance à Madagascar avec un circuit de 11j/9n (à partir de 2649 €) en espérant que l’île retrouve rapidement le calme. « Nous proposons quatre dates de départ, à partir du printemps » rappelle Adeline Kurban Fiani.
Une incursion dans les Caraïbes
Enfin, Aya Voyages fait une incursion en République dominicaine pour découvrir l’île autrement (circuit de 11j/9n, à partir de 2909 €) et en Guadeloupe avec un autotour de 10j/8n pour une découverte en liberté.
En complément de ces nouveautés, le tour-opérateur renforce ses positions en Europe avec des combinés d’îles en Grèce et un circuit aux Canaries, ajoute des circuits en Inde du Sud, Thaïlande, Floride et un séjour en appart-hôtel à La Réunion.
Sans oublier ses destinations historiques du Moyen-Orient, qui génèrent encore 50% de l’activité, avec des offres originales dans les Emirats (Fujaïrah, Ras Al-Khaimah…).
L’Egypte retrouve la forme, la Jordanie frémit
L’Egypte retrouve la forme et devrait contribuer à doper l’hiver. Outre les classiques croisières, Aya Voyages se démarque avec des itinéraires plus intimistes sur des dahabeyas de 8 à 10 cabines.
Des escapades au Caire et à Alexandrie, des itinéraires sur le lac Nasser et des extensions balnéaires à Sharm El Sheikh, Hurghada et même Marsa Alam (au sud de l’Egypte), font la différence.
Autre espoir avec la Jordanie. Après son effondrement en 2024 pour cause de conflit armé chez ses voisins, le pays sort doucement la tête de l’eau. « Nous ne l’avons jamais abandonné » précise Adeline Kurban Fiani.
Pour accompagner la relance, Aya Voyages combine son circuit Les Perles de la Jordanie avec Dubaï, Abu Dhabi, Le Caire ou encore Istanbul. Elle programme également un autotour, un circuit-randonnée ou encore des séjours à Aqaba.
Une distribution renforcée en BtoB
Cette diversification de l’offre est complétée par une relation améliorée avec les agences de voyages à travers le nouveau site BtoB lancé à l’automne 2023, qui offre rapidité et souplesse avec création de séjours personnalisables et réservation instantanée.
« 90% de notre activité est réalisé en BtoB » ajoute Adeline Kurban Fiani, qui inclut dans ce chiffre les ventes avec les comités sociaux et économiques (environ 10% de l'activité) et les produits commercialisés en marque blanche par d’autres TO, par exemple Karavel.
Aya Voyages est notamment référencé par Manor, Prêt à Partir, Carrefour Voyages ou le groupe Karavel. Depuis deux ans, le tour-opérateur tente également une percée en Belgique.
En revanche, il n’est pas référencé par Selectour et Havas Voyages, « Mais nous sommes tout de même revendus par certaines agences Selectour » conclut Adeline Kurban Fiani.
