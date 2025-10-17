Cette diversification de l’offre est complétée par une relation améliorée avec les agences de voyages à travers le nouveau site BtoB lancé à l’automne 2023, qui offre rapidité et souplesse avec création de séjours personnalisables et réservation instantanée.



« 90% de notre activité est réalisé en BtoB » ajoute Adeline Kurban Fiani, qui inclut dans ce chiffre les ventes avec les comités sociaux et économiques (environ 10% de l'activité) et les produits commercialisés en marque blanche par d’autres TO, par exemple Karavel.



Aya Voyages est notamment référencé par Manor, Prêt à Partir, Carrefour Voyages ou le groupe Karavel. Depuis deux ans, le tour-opérateur tente également une percée en Belgique.



En revanche, il n’est pas référencé par Selectour et Havas Voyages, « Mais nous sommes tout de même revendus par certaines agences Selectour » conclut Adeline Kurban Fiani.

