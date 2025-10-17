Tour d’horizon de l’actualité touristique de la semaine [ABO]

Dans la revue de presse du 13 octobre 2025, l’actualité du tourisme et des transports oscille entre records et tensions : le passeport américain recule, São Paulo bat des records hôteliers, et l’Europe rêve d’un rail unifié. Pendant que Trump menace les compagnies chinoises et que Ryanair réduit ses vols, les chaînes espagnoles poursuivent leur croissance, l’Expo d’Osaka triomphe et le Mont-Saint-Michel fait le buzz.



Le passeport américain chute à la 12e place du classement mondial, une première en 20 ans



São Paulo bat des records hôteliers grâce à une série d’événements majeurs en septembre

Source :

, selon CoStar.La ville a bénéficié d’, tels que le match NFL Brésil, le salon FIEE 2025, le São Paulo Beer Festival et le concert de Kendrick Lamar.Avec un taux d’occupation moyen de 69,9 %, le plus élevé depuis 2010, le secteur hôtelier confirme la puissance d’attraction de la métropole brésilienne, soutenue par le tourisme événementiel, les affaires et la culture.Source : traveldailynews.com



La Commission européenne veut un système unique de réservation pour les trains en Europe

Un article de

La Commission européenne relance son projet d’Malgré les réticences des opérateurs ferroviaires, Bruxelles espère que cette initiative facilitera les déplacements durables et renforcera l’attractivité du rail en Europe.Un article de skift.com



Trump menace d’interdire les compagnies aériennes chinoises aux États-Unis à cause du survol de la Russie

Plus d'informations sur fvw.de

Le président américain, dont China Eastern Airlines, tant qu’elles continueront àWashington estime que ce privilège offre aux transporteurs chinoissur les compagnies occidentales, contraintes d’éviter l’espace aérien russe depuis l’invasion de l’ Ukraine . Cette mesure s’inscrit dans un contexte de tensions croissantes entre Washington, Pékin et Moscou.Plus d’informations sur fvw.de



Les petites chaînes hôtelières espagnoles génèrent 866 millions d’euros en 2024, avec une croissance modérée

Un article de

Selon le classement Hosteltur 2025, les 37 petites chaînes hôtelières espagnoles ayant communiqué leurs résultats ont enregistréMalgré une progression modérée du secteur, deux groupes affichent une croissance à trois chiffres et neuf dépassent les 20 %, confirmant la vitalité et la diversité de ces acteurs de moins de 1 000 chambres, qui restent essentiels au paysage hôtelier espagnol.Un article de hosteltur.com



Ryanair réduit ses vols en Allemagne et accuse le gouvernement de faire fuir le trafic aérien

Une analyse à retrouver sur

La compagnie low-cost justifie cette réduction par leset l’augmentation de 24 % de la taxe sur le transport aérien introduite en 2024, que le gouvernement n’a pas annulée comme promis.Après, Ryanair dénonce la hausse des frais aéroportuaires, de sécurité et de contrôle aérien, qu’elle estime nuisible à la connectivité, à l’emploi et au tourisme allemands.Une analyse à retrouver sur hosteltur.com



Les compagnies aériennes européennes réclament un délai pour la transition vers les carburants durables

A lire sur Face aux objectifs européens imposant une utilisation croissante de carburants d’aviation durables (SAF), les grandes compagnies aériennes, dontElles affirment queet majoritairement extérieure à l’Europe, rendant impossible le respect des quotas fixés (de 2 % aujourd’hui à 6 % en 2030, puis 70 % en 2050).Les transporteurs envisagent donc deet à instaurer un dialogue stratégique similaire à celui mené avec le secteur automobile.A lire sur 20minutes.fr



Le rideau tombe sur l’Expo universelle d’Osaka : 27 millions de visiteurs au compteur

A lire sur

L’Exposition universelle d’Osaka, qui s’est tenue durant six mois sur l’île artificielle de Yumeshima, referme ses portes après avoir attirémalgré un démarrage difficile et des coûts élevés.Les curieux sont venus admirer les pavillons de 160 pays, dominés par le spectaculaire “Grand Anneau” de bois de deux kilomètres de circonférence, dont une portion sera préservée.Parmi les attractions : une météorite martienne, un cœur artificiel battant, et un pavillon français à succès, mêlant Rodin, Ghibli et Notre-Dame, qui a séduit 4,6 millions de visiteurs. La prochaine Exposition universelle aura lieu en 2030 à Riyad, en Arabie saoudite.A lire sur france24.com



