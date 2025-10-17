Tour d’horizon de l’actualité touristique de la semaine [ABO]

Au sommaire de la revue de presse du 13 octobre 2025 :
Le passeport américain chute à la 12e place du classement mondial
São Paulo bat des records hôteliers grâce à une série d’événements majeurs en septembre
La Commission européenne veut un système unique de réservation pour les trains en Europe
Trump menace d’interdire les compagnies aériennes chinoises aux États-Unis à cause du survol de la Russie
Les petites chaînes hôtelières espagnoles génèrent 866 millions d’euros en 2024, avec une croissance modérée
Ryanair réduit ses vols en Allemagne et accuse le gouvernement de faire fuir le trafic aérien
Les compagnies aériennes européennes réclament un délai pour la transition vers les carburants durables
Le rideau tombe sur l’Expo universelle d’Osaka : 27 millions de visiteurs au compteur
Insolite ! 🎥 Buzz médiéval au Mont-Saint-Michel !
Le passeport américain chute à la 12e place du classement mondial, une première en 20 ans
Les États-Unis ne figurent plus parmi les dix passeports les plus puissants au monde. @depositphotos/Mehaniq
Selon le dernier Henley Passport Index, les États-Unis ne figurent plus parmi les dix passeports les plus puissants au monde, tombant à la 12e place, à égalité avec la Malaisie.
Autrefois premiers, il y a dix ans, les Américains peuvent désormais voyager sans visa vers 180 destinations, contre 193 pour Singapour, leader du classement.
Ce recul traduit, selon les experts, un affaiblissement du soft power américain et un repli croissant de sa politique migratoire, plusieurs pays ayant récemment supprimé l’exemption de visa pour les ressortissants américains.
Pour plus de détails, consultez washingtonpost.com
São Paulo bat des records hôteliers grâce à une série d’événements majeurs en septembre
En septembre 2025, São Paulo a enregistré ses plus hauts niveaux historiques de tarif journalier moyen (831 BRL) et de revenu par chambre disponible (581 BRL), selon CoStar.
La ville a bénéficié d’une forte demande stimulée par des événements d’envergure, tels que le match NFL Brésil, le salon FIEE 2025, le São Paulo Beer Festival et le concert de Kendrick Lamar.
Avec un taux d’occupation moyen de 69,9 %, le plus élevé depuis 2010, le secteur hôtelier confirme la puissance d’attraction de la métropole brésilienne, soutenue par le tourisme événementiel, les affaires et la culture.
Source : traveldailynews.com
La Commission européenne veut un système unique de réservation pour les trains en Europe
La Commission européenne relance son projet de système unique de réservation pour les trains en Europe. @depositphotos/Nomadsoul1
La Commission européenne relance son projet d’un système unique de réservation et de billetterie pour les trajets ferroviaires longue distance à travers l’Europe.
Malgré les réticences des opérateurs ferroviaires, Bruxelles espère que cette initiative facilitera les déplacements durables et renforcera l’attractivité du rail en Europe.
Un article de skift.com
Trump menace d’interdire les compagnies aériennes chinoises aux États-Unis à cause du survol de la Russie
Trump envisage d’interdire aux compagnies aériennes chinoises, dont China Eastern Airlines, l’accès aux États-Unis. @depositphotos/kittyfly
Le président américain Donald Trump envisage d’interdire l’accès aux États-Unis aux compagnies aériennes chinoises, dont China Eastern Airlines, tant qu’elles continueront à survoler la Russie.
Washington estime que ce privilège offre aux transporteurs chinois un avantage concurrentiel sur les compagnies occidentales, contraintes d’éviter l’espace aérien russe depuis l’invasion de l’Ukraine. Cette mesure s’inscrit dans un contexte de tensions croissantes entre Washington, Pékin et Moscou.
Plus d’informations sur fvw.de
Les petites chaînes hôtelières espagnoles génèrent 866 millions d’euros en 2024, avec une croissance modérée
Selon le classement Hosteltur 2025, les 37 petites chaînes hôtelières espagnoles ayant communiqué leurs résultats ont enregistré un chiffre d’affaires total de 866,4 millions d’euros en 2024, soit une hausse globale de 5 %.
Malgré une progression modérée du secteur, deux groupes affichent une croissance à trois chiffres et neuf dépassent les 20 %, confirmant la vitalité et la diversité de ces acteurs de moins de 1 000 chambres, qui restent essentiels au paysage hôtelier espagnol.
Un article de hosteltur.com
Ryanair réduit ses vols en Allemagne et accuse le gouvernement de faire fuir le trafic aérien
Ryanair réduit ses vols en Allemagne dans neuf aéroports, dont Berlin et Hambourg. @depositphotos/rarrarorro
Ryanair va supprimer 800 000 sièges cet hiver en Allemagne, affectant neuf aéroports, dont Berlin et Hambourg, et 24 liaisons. La compagnie low-cost justifie cette réduction par les « coûts d’accès élevés » et l’augmentation de 24 % de la taxe sur le transport aérien introduite en 2024, que le gouvernement n’a pas annulée comme promis.
Après une stratégie similaire en Espagne, Ryanair dénonce la hausse des frais aéroportuaires, de sécurité et de contrôle aérien, qu’elle estime nuisible à la connectivité, à l’emploi et au tourisme allemands.
Une analyse à retrouver sur hosteltur.com
Les compagnies aériennes européennes réclament un délai pour la transition vers les carburants durables
Les compagnies aériennes européennes réclament un délai pour la transition vers les carburants durables.@depositphotos/tbtb
Face aux objectifs européens imposant une utilisation croissante de carburants d’aviation durables (SAF), les grandes compagnies aériennes, dont Air France-KLM, Lufthansa ou encore Ryanair, jugent ces exigences irréalistes à court terme.
Elles affirment que la production de SAF reste insuffisante et majoritairement extérieure à l’Europe, rendant impossible le respect des quotas fixés (de 2 % aujourd’hui à 6 % en 2030, puis 70 % en 2050).
Les transporteurs envisagent donc de demander un report de ces obligations et appellent la Commission européenne à stimuler la production locale et à instaurer un dialogue stratégique similaire à celui mené avec le secteur automobile.
A lire sur 20minutes.fr
Le rideau tombe sur l’Expo universelle d’Osaka : 27 millions de visiteurs au compteur
• L’Exposition universelle d’Osaka a réuni plus de 27 millions de visiteurs. @depositphotos/sepavone
L’Exposition universelle d’Osaka, qui s’est tenue durant six mois sur l’île artificielle de Yumeshima, referme ses portes après avoir attiré plus de 27 millions de visiteurs, un succès au-delà des attentes malgré un démarrage difficile et des coûts élevés.
Les curieux sont venus admirer les pavillons de 160 pays, dominés par le spectaculaire “Grand Anneau” de bois de deux kilomètres de circonférence, dont une portion sera préservée.
Parmi les attractions : une météorite martienne, un cœur artificiel battant, et un pavillon français à succès, mêlant Rodin, Ghibli et Notre-Dame, qui a séduit 4,6 millions de visiteurs. La prochaine Exposition universelle aura lieu en 2030 à Riyad, en Arabie saoudite.
A lire sur france24.com
Insolite ! 🎥 Buzz médiéval au Mont-Saint-Michel !
Imaginez la scène : deux Américains, casques de chevaliers vissés sur la tête, une épée en bois brandie face au Mont-Saint-Michel sous un ciel gris digne d’un épisode de Kaamelott. Résultat ? Plus de 20 millions de vues sur les réseaux !
Derrière cette épopée improbable, deux vidéastes américains du projet “50 Sunsets, 50 States, 50 Days Tour”. Sauf qu’en Normandie, pas de coucher de soleil flamboyant au programme… juste un ciel gris perle. Et finalement, c’est ce petit détail “so French” qui a charmé Internet : une ambiance à mi-chemin entre Game of Thrones et Les Visiteurs.
Entre deux marées, le monument millénaire vient de signer un joli coup de com’ mondial, sans même bouger une pierre. 🏰✨
Un article de tendanceouest.com
A consulter sur tendanceouest.com
