Inde, Egypte, aérien, Tunisie, Australie… que se passe-t-il sur la planète tourisme ? [ABO]

Au sommaire de la revue de presse de la semaine du 8 septembre 2025 :
🌍 Tourisme mondial : +5 % au premier semestre 2025 malgré les incertitudes
🙏 Inde : le tourisme religieux, nouveau moteur du voyage et de l’hôtellerie
🏖️ Égypte : un nouveau méga-complexe touristique sur la mer Rouge
🏨 Espagne : l’hôtellerie économique, un créneau encore sous-exploité
🏝️ Tunisie : le retour des foules, mais toujours le même tourisme de masse
🐨 L’Australie crée un méga-parc pour sauver les koalas
✈️ Carburant vert en panne : les compagnies doutent du zéro émission nette
❄️ Antarctique : quand le tourisme fait fondre le mythe du « continent blanc »
✈️ Insolite ! De Nice à Tunis : quand un billet d’avion joue au téléphone arabe
🌍 Tourisme mondial : +5 % au premier semestre 2025 malgré les incertitudes
Selon l’ONU Tourisme, le tourisme mondial devrait croître de 3 à 5 % d’ici la fin de l’année. @depositphotos/rajastills
Près de 690 millions de voyageurs ont franchi les frontières entre janvier et juin 2025, soit 5 % de plus qu’en 2024.
L’Afrique (+12 %) et l’Asie-Pacifique (+11 %) mènent la croissance, tandis que l’Europe et les Amériques progressent plus modestement. Le Japon, le Vietnam, le Maroc ou encore l’Espagne affichent des hausses marquées.
Malgré l’inflation et les tensions géopolitiques, l’ONU Tourisme prévoit une poursuite de la croissance mondiale de 3 à 5 % d’ici la fin de l’année, portée par une demande toujours résiliente.
Un article de traveldailynews.com
🙏 Inde : le tourisme religieux, nouveau moteur du voyage et de l’hôtellerie
Le tourisme spirituel connaît un essor spectaculaire en Inde : les réservations d’hébergement ont bondi de 19 % en 2025 sur 56 destinations de pèlerinage, avec des hausses dépassant 25 % dans des villes comme Varanasi, Ayodhya, Amritsar ou Tirupati.
Même des sites moins connus, comme Khatushyam Ji ou Omkareshwar, gagnent en popularité.
Selon MakeMyTrip, ce phénomène, porté par une meilleure connectivité et un public élargi à toutes les générations et classes sociales, transforme le pèlerinage en moteur de croissance pour l’hôtellerie et le tourisme de loisirs en Inde.
A lire sur skift.com
🏖️ Égypte : un nouveau méga-complexe touristique sur la mer Rouge
L’Égypte dévoile un second projet colossal de près de 16 milliards d’euros au sud d’Hurghada. @depositphotos/gorsh13
Après Ras El-Hekma, l’Égypte dévoile Marassi Red Sea, un projet colossal de près de 16 milliards d’euros au sud d’Hurghada.
Sur dix km², il rassemblera douze hôtels de luxe, des hébergements flottants, une marina, des lagons artificiels, des plages privées, ainsi que plus de 500 commerces et services.
Objectif affiché : renforcer l’attractivité du pays et atteindre 30 millions de touristes d’ici 2028.
A lire sur fvw.de
🏨 Espagne : l’hôtellerie économique, un créneau encore sous-exploité
Les investissements hôteliers en Espagne font l’impasse sur l’hôtellerie économique. @depositphotos/.shock
Malgré une baisse des investissements hôteliers en 2025, l’Espagne reste très attractive avec plus de 770 projets prévus d’ici 2028. Mais la quasi-totalité vise le luxe ou le 4 étoiles, laissant peu de place aux établissements 1 à 3 étoiles. Pour les experts, ce manque ouvre une véritable opportunité dans le segment économique, longtemps négligé au profit du haut de gamme.
Un article de hosteltur.com
🏝️ Tunisie : le retour des foules, mais toujours le même tourisme de masse
2025 s’annonce être une année record pour la Tunisie. Cependant, le tourisme semble profiter aux grands hôtels et non à l’économie locale. @depositphotos/krzysztofg
Dix ans après l’attentat de Sousse, les touristes européens – surtout britanniques – affluent de nouveau en Tunisie, où une saison record est attendue. Ce regain de confiance profite aux grands hôtels et au tourisme balnéaire, qui représente encore 70 % du secteur. Mais artisans et commerçants dénoncent un modèle figé : « les touristes viennent juste manger et dormir », sans retombées réelles pour l’économie locale.
Un article du figaro.fr
🐨 L’Australie crée un méga-parc pour sauver les koalas
Le refuge Great Koala National Park accueillera plus de 12 000 koalas et de nombreuses autres espèces menacées. @depositphotos/woodstock
La Nouvelle-Galles du Sud a interdit l’exploitation de 176 000 hectares de forêts pour fonder le Great Koala National Park, un refuge destiné à protéger plus de 12 000 koalas et de nombreuses autres espèces menacées.
Menacés par les incendies, la déforestation et les maladies, ces marsupiaux emblématiques pourraient enfin voir leur déclin freiné grâce à cette aire protégée, saluée par les défenseurs de l’environnement.
A lire sur 20min.ch
✈️ Carburant vert en panne : les compagnies doutent du zéro émission nette
Selon plusieurs compagnies aériennes, les objectifs climatiques imposés au secteur aérien sont difficilement atteignables. @depositphotos/fahroni
Virgin Atlantic et IAG, maison mère de British Airways, préviennent que les objectifs climatiques imposés au secteur aérien sont difficilement atteignables.
En cause : l’obligation d’intégrer 10 % de carburant durable ( SAF) d’ici 2030, alors que l’offre reste quasi inexistante au Royaume-Uni et très limitée à l’échelle mondiale. Résultat : un risque grandissant de voir l’aviation perdre en crédibilité sur ses ambitions de neutralité carbone.
Un article du telegraph.co.uk
❄️ Antarctique : quand le tourisme fait fondre le mythe du « continent blanc »
Plébiscité, le tourisme ne Antarctique n’est pas sans conséquences. @depositphotos/MarcAndreLeTourneux
L’Antarctique attire de plus en plus de voyageurs en quête d’aventure et de paysages immaculés : plus de 118 000 touristes en 2024-2025, contre 36 000 dix ans plus tôt.
Mais cet engouement n’est pas sans conséquence : croisières et excursions accélèrent la dégradation de ce fragile écosystème déjà menacé par le réchauffement climatique. Un paradoxe glaçant : découvrir la beauté d’un monde en train de disparaître.
A lire sur lemonde.fr
✈️ De Nice à Tunis : quand un billet d’avion joue au téléphone arabe
Quand « to Nice » se transforme en « Tunis ». La mésaventure de deux touristes américaines a fait le tour des réseaux. @depositphotos/AlexGukBO
Deux voyageuses américaines pensaient siroter un spritz sur la Promenade des Anglais… mais ont finalement découvert les charmes de Tunis par erreur ! À Rome, leur vol pour Nice s’est transformé en vol pour Tunis, confusion phonétique oblige.
Ce n’est qu’en plein ciel que les passagères ont réalisé la bourde. À l’atterrissage, la compagnie a organisé leur transfert vers la Côte d’Azur, pendant qu’elles partageaient leur mésaventure sur les réseaux. Résultat : un buzz mondial et une belle leçon de voyage : toujours vérifier la destination avant d’embarquer… surtout quand les noms riment avec surprise !
A lire sur leparisien.fr
