Inde, Egypte, aérien, Tunisie, Australie… que se passe-t-il sur la planète tourisme ? [ABO]

Tourisme mondial en hausse de 5 % au premier semestre 2025, nouveau méga-complexe sur la mer Rouge, hôtellerie économique sous-exploitée en Espagne, méga-parc pour protéger les koalas en Australie… Que retenir cette semaine dans le monde du tourisme ? TourMaG vous livre sa revue de presse.



🌍 Tourisme mondial : +5 % au premier semestre 2025 malgré les incertitudes



🙏 Inde : le tourisme religieux, nouveau moteur du voyage et de l’hôtellerie

Le tourisme spirituel connaît un essor spectaculaire en Inde : les réservations d’hébergement ont bondi de 19 % en 2025 sur 56 destinations de pèlerinage, avec des hausses dépassant 25 % dans des villes comme Varanasi, Ayodhya, Amritsar ou Tirupati.



Même des sites moins connus, comme Khatushyam Ji ou Omkareshwar, gagnent en popularité.



Selon MakeMyTrip, ce phénomène, porté par une meilleure connectivité et un public élargi à toutes les générations et classes sociales, transforme le pèlerinage en moteur de croissance pour l’hôtellerie et le tourisme de loisirs en Inde.



A lire sur

: les réservations d’hébergement ont bondi de 19 % en 2025 sur 56 destinations de pèlerinage, avecMême des sites moins connus, comme Khatushyam Ji ou Omkareshwar, gagnent en popularité.Selon MakeMyTrip, ce phénomène, porté paret un public élargi à, transforme le pèlerinage en moteur de croissance pour l’hôtellerie et le tourisme de loisirs en Inde.A lire sur skift.com



🏖️ Égypte : un nouveau méga-complexe touristique sur la mer Rouge

Marassi Red Sea, un projet colossal de près de 16 milliards d’euros au sud d’Hurghada.



Sur dix km², il rassemblera douze hôtels de luxe, des hébergements flottants, une marina, des lagons artificiels, des plages privées, ainsi que plus de 500 commerces et services.



Objectif affiché : renforcer l’attractivité du pays et atteindre 30 millions de touristes d’ici 2028.



A lire sur

Après Ras El-Hekma, l’Égypte dévoile, un projet colossal de près de 16 milliards d’euros au sud d’Hurghada.Sur dix km², il rassembleraObjectif affiché :A lire sur fvw.de



🏨 Espagne : l’hôtellerie économique, un créneau encore sous-exploité

770 projets prévus d’ici 2028. Mais la quasi-totalité vise le luxe ou le 4 étoiles, laissant peu de place aux établissements 1 à 3 étoiles. Pour les experts, ce manque ouvre une véritable opportunité dans le segment économique, longtemps négligé au profit du haut de gamme.



Un article de

Malgré une baisse des investissements hôteliers en 2025, l’Espagne reste très attractive avec plus de. Mais la quasi-totalité vise le luxe ou le 4 étoiles, laissantPour les experts, ce manque ouvre, longtemps négligé au profit du haut de gamme.Un article de hosteltur.com



🏝️ Tunisie : le retour des foules, mais toujours le même tourisme de masse

une saison record est attendue. Ce regain de confiance profite aux grands hôtels et au tourisme balnéaire, qui représente encore 70 % du secteur. Mais artisans et commerçants dénoncent un modèle figé : « les touristes viennent juste manger et dormir », sans retombées réelles pour l’économie locale.



Un article du

Dix ans après l’attentat de Sousse, les touristes européens – surtout britanniques – affluent de nouveau en Tunisie , oùest attendue.Mais artisans et commerçants dénoncent un modèle figé : « les touristes viennent juste manger et dormir »,Un article du figaro.fr



🐨 L’Australie crée un méga-parc pour sauver les koalas

Great Koala National Park, un refuge destiné à protéger plus de 12 000 koalas et de nombreuses autres espèces menacées.



Menacés par les incendies, la déforestation et les maladies, ces marsupiaux emblématiques pourraient enfin voir leur déclin freiné grâce à cette aire protégée, saluée par les défenseurs de l’environnement.



A lire sur

La Nouvelle-Galles du Sud a interdit l’exploitation de 176 000 hectares de forêts pour fonder leMenacés par les incendies, la déforestation et les maladies, ces marsupiaux emblématiques pourraient enfin voir leur déclin freiné grâce à cette aire protégée, saluée par les défenseurs de l’environnement.A lire sur 20min.ch



✈️ Carburant vert en panne : les compagnies doutent du zéro émission nette

les objectifs climatiques imposés au secteur aérien sont difficilement atteignables.



En cause : l’obligation d’intégrer 10 % de carburant durable (



Un article du

Virgin Atlantic et IAG, maison mère de British Airways, préviennent queEn cause : l’obligation d’intégrer 10 % de carburant durable ( SAF ) d’ici 2030, alors que l’offre reste quasi inexistante au Royaume-Uni et très limitée à l’échelle mondiale. Résultat : un risque grandissant de voir l’aviation perdre en crédibilité sur ses ambitions de neutralité carbone.Un article du telegraph.co.uk



❄️ Antarctique : quand le tourisme fait fondre le mythe du « continent blanc »

plus de 118 000 touristes en 2024-2025, contre 36 000 dix ans plus tôt.



Mais cet engouement n’est pas sans conséquence : croisières et excursions accélèrent la dégradation de ce fragile écosystème déjà menacé par le réchauffement climatique. Un paradoxe glaçant : découvrir la beauté d’un monde en train de disparaître.



A lire sur

L’Antarctique attire de plus en plus de voyageurs en quête d’aventure et de paysages immaculés :Mais cet engouement n’est pas sans conséquence :déjà menacé par le réchauffement climatique. Un paradoxe glaçant : découvrir la beauté d’un monde en train de disparaître.A lire sur lemonde.fr



✈️ De Nice à Tunis : quand un billet d’avion joue au téléphone arabe