Tour du Monde du Tourisme : la revue de presse internationale de la semaine

La revue de presse de la semaine du 17 novembre 2025

Comme chaque semaine, TourMaG vous propose sa revue de presse internationale pour décrypter les grandes tendances qui agitent le tourisme mondial. Au menu, entre autres : les technologies qui façonneront nos voyages d’ici 2040, les nouvelles taxes aériennes de Singapour et l’allègement de la fiscalité en Allemagne, mais aussi la perte d’attractivité de Bali face au surtourisme.

Rédigé par Caroline Lelievre le Dimanche 23 Novembre 2025

