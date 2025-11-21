Tour du Monde du Tourisme : la revue de presse internationale de la semaine

Au sommaire de la revue de presse de la semaine du 17 novembre 2025 :
Dix technologies qui redéfiniront le tourisme d’ici 2040
Singapour taxera l’aérien en 2026
Bali sous pression : la destination star d’Indonésie perd de son éclat
L’Allemagne allège la taxe aérienne pour relancer le trafic post-pandémie
En Espagne, Buendía accélère sa croissance et prépare un grand virage B2B pour 2026
Washington veut restaurer le budget de Brand USA
Trump Organization lance un resort ultra-luxueux aux Maldives pour 2028
Les voyageurs indiens changent la donne : plus de dépenses et des voyages motivés par le sens
Le saviez-vous ? Les « passagers casse-pieds » risquent désormais très gros en avion
Dix technologies qui redéfiniront le tourisme d’ici 2040
Dix innovations transformeront profondément le tourisme entre 2031 et 2040.@depositphotos/happysuthida
Lors du TOURISE Summit à Riyad, Chris Sanderson a présenté dix innovations qui transformeront profondément le tourisme entre 2031 et 2040.
Parmi elles : assistants de voyage IA, biométrie sans friction, paiements en cryptomonnaies, traduction en temps réel, quotas carbone individuels, réalité virtuelle immersive, jumeaux numériques de destinations, drones pour passagers, avions supersoniques et aviation durable.
Ces technologies promettent des voyages plus fluides, personnalisés et responsables, tout en renforçant l’accessibilité et la durabilité. Sanderson insiste : la véritable révolution réside moins dans la technologie que dans la manière dont elle servira les besoins humains.
Plus à lire sur le site traveldailynews.com
Singapour taxera l’aérien en 2026
Singapour instaurera en 2026 la première taxe au monde sur le carburant d’aviation durable (SAF), appliquée à tous les passagers au départ du pays. Le montant dépendra de la distance et de la classe de voyage.
Les voyageurs vers l’Europe (zone 4) paieront 4,24 € en économie/Premium Economy et 16,96 € en business/première. Les passagers en transit ne seront pas concernés, et la taxe ne s’appliquera qu’au premier tronçon quittant Singapour.
Cette mesure s’inscrit dans la stratégie de Singapour pour réduire les émissions du secteur aérien et atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.
Un article d'euronews.com.
Bali sous pression : la destination star d’Indonésie perd de son éclat
Bali subit les effets d’un afflux massif de visiteurs qui saturent ses infrastructures et ternissent son image.@depositphotos/PixHound
Bali, joyau touristique de l’Indonésie, subit les effets d’un afflux massif de visiteurs qui saturent ses infrastructures et ternissent son attractivité. Avec plus de 6,3 millions de touristes internationaux en 2024 et une zone centrale-sud surconcentrée, l’île fait face à un manque de contrôle, des constructions anarchiques et des incivilités, notamment liées à certains expatriés.
La nouvelle taxe touristique reste peu respectée faute de contrôles. Alors que Bali capte 40 % des visiteurs du pays, l’intérêt des voyageurs se déplace vers des alternatives plus authentiques comme Lombok ou Flores. Les professionnels tentent désormais de promouvoir des régions moins fréquentées de l’île afin de rééquilibrer les flux et préserver son attractivité.
A lire sur lefigaro.fr
L’Allemagne allège la taxe aérienne pour relancer le trafic post-pandémie
Le gouvernement allemand a décidé de réduire la taxe sur les billets d’avion à partir du 1er juillet, annulant la hausse instaurée en 2024.
Cette mesure, estimée à un allègement de 350 millions d’euros pour le secteur, vise à stimuler une reprise du trafic aérien, encore inférieur aux niveaux d’avant la pandémie.
La taxe, qui avait été relevée jusqu’à 70,83 € pour les longs-courriers, avait pour objectif de réduire les émissions du secteur, représentant 2,5 à 3 % du CO₂ mondial. Elle avait suscité des menaces de suppression de lignes par des compagnies low-cost comme Eurowings et Ryanair, jugeant la fiscalité trop lourde.
Plus d’informations sur sudouest.fr
En Espagne, Buendía accélère sa croissance et prépare un grand virage B2B pour 2026
Buendía, spécialisée dans les services touristiques et les expériences de destination, veut se développer sur le B2B. @depositphotos/Mazirama
Buendía, spécialiste des activités touristiques, prévoit de clôturer 2025 avec 21 millions d’euros de chiffre d’affaires et prépare pour 2026 le lancement d’un catalogue B2B destiné aux agences, déjà convoité par W2M et Viajes El Corte Inglés.
L’entreprise, présente dans 33 pays avec plus de 3 000 activités, veut renforcer sa présence en Espagne et étendre son implantation européenne, notamment en Italie. Elle mise aussi sur le développement de ses propres produits, de son offre Signature de circuits premium et sur l’ouverture de nouveaux bureaux, afin de devenir un partenaire direct incontournable pour les agences de voyages.
Retrouvez l’article complet sur hosteltur.com
Washington veut restaurer le budget de Brand USA pour relancer la promotion touristique
• Washington veut rétablir le financement 2026 de Brand USA, amputé de 80 % lors du dernier budget @depositphotos/volod2943
Un nouveau projet de loi bipartisan, la VISIT USA Act, a été présenté au Congrès pour rétablir le financement 2026 de Brand USA, amputé de 80 % lors du dernier budget.
Le texte prévoit de réaffecter à l’agence les revenus issus des frais ESTA, essentiels à son modèle public-privé. Soutenue par les leaders du secteur, cette mesure est jugée indispensable pour maintenir la compétitivité touristique des États-Unis, à l’approche d’événements mondiaux majeurs comme la Coupe du monde et les Jeux Olympiques.
À découvrir sur travelweekly.com
Trump Organization lance un resort ultra-luxueux aux Maldives pour 2028
La Trump Organization, en partenariat avec le promoteur saoudien Dar Global, va ouvrir en 2028 un resort de luxe d’environ 80 villas aux Maldives, accessible en hors-bord depuis Malé.
Présenté comme un havre d’exclusivité, le projet introduit une innovation notable : la tokenisation immobilière, permettant aux investisseurs d’acheter des parts numériques dès la phase de développement. Cette implantation marque l’entrée de la marque Trump dans l'archipel et porte à douze le nombre d’hôtels exploités par le groupe à travers le monde.
À consulter sur lefigaro.fr
Les voyageurs indiens changent la donne : plus de dépenses et des voyages motivés par le sens
Google révèle que l’Inde est désormais le deuxième marché mondial du voyage et l’un des plus dynamiques. Selon le rapport Travel Rewired, 88 % des Indiens souhaitent voyager et se tournent de plus en plus vers des expériences premium. Le prix pèse moins dans leurs décisions : 72 % disent qu’il importe peu pour les voyages domestiques et 81 % prévoient de dépenser davantage.
À l’international, ils dépensent en moyenne 3,2 fois plus que pour des séjours en Inde. Ce changement s’accompagne d’une évolution profonde : les voyageurs indiens choisissent leurs destinations pour des raisons identitaires et personnelles plutôt que pour le simple coût, influencés par la vidéo, les créateurs de contenu et l’IA.
Source : skift.com
Le saviez-vous ? Les « passagers casse-pieds » risquent désormais très gros en avion
Depuis le début du mois, les voyageurs indisciplinés à bord d’un avion d’expose à une amende de 10.000 €, voire même 20.000 € en cas de récidive. @depositphotos/anterovium
Un nouveau décret français, entré en vigueur début novembre, durcit le ton contre les voyageurs indisciplinés. Refuser d’éteindre son téléphone, ignorer le personnel de bord ou semer la pagaille pourra désormais coûter jusqu’à 10.000 € (et même 20.000 € en cas de récidive !).
Les cas les plus sérieux pourront se voir interdire d’embarquer pendant quatre ans. Cerise sur le gâteau : une base de données permettra aux compagnies françaises de signaler les fauteurs de troubles. Bref, mieux vaut garder son calme à bord… et son nom hors de la liste noire !
En savoir plus sur 20minutes.fr
