Quoi de neuf dans le monde du tourisme ? [ABO]

La fin du quasi-monopole des géants du voyage en ligne, la Turquie, l’Égypte et l’Asie en tête des destinations des touristes russes, et les influenceurs qui encouragent un tourisme local et responsable… TourMaG vous propose un tour d’horizon de l’actualité touristique de la semaine.



Madrid ordonne à Airbnb de supprimer 34 700 annonces sans licence

Le Tribunal supérieur de justice de Madrid (TSJM) a confirmé que 34 728 appartements touristiques sans licence doivent être retirés d'Airbnb, rejetant le recours de la plateforme contre les mesures du ministère de la Consommation. Cette décision s'inscrit dans un ensemble de trois résolutions visant à supprimer au total 65 000 annonces non conformes. Le ministère rappelle que ces logements manquent de numéro de licence valide ou de statut juridique clair, exposant ainsi les consommateurs à des risques, et poursuit parallèlement des enquêtes contre les gestionnaires et agences immobilières impliqués. Un article de hosteltur.com



Langues étrangères : pourquoi les Français n’osent pas parler à l’étranger

Une étude Preply révèle que, freinés par la peur de l’erreur et du jugement.Selon les experts, cette appréhension remonte à l’école, où l’oral est moins valorisé que les notes, créant une autocensure persistante. Pour progresser, l’immersion,peuvent aider àL’essentiel : parler, même imparfaitement, pour dépasser ses blocages et réellement apprendre.A lire sur lefigaro.fr



Fin du quasi-monopole des géants du voyage en ligne





Pour la première fois depuis des années, les plateformes de voyage en ligne (Booking, Expedia, Airbnb, Trip.com) voient leur emprise sur les réservations s'éroder. La croissance rapide n'est plus garantie : Airbnb, par exemple, est passé de +40 % en 2022 à seulement +9 % début 2025. Les coûts d'acquisition augmentent, les règles de Google et de l'UE évoluent, et les acteurs se recentrent sur la valeur plutôt que sur le volume. Les nouveaux entrants qui privilégient la qualité de l'expérience peuvent enfin concurrencer les « Big Four ». A lire sur skift.com



Top 10 des destinations touristiques russes en 2025 : la Turquie, l’Égypte et l’Asie en tête

En 2025, les touristes russes se tournent massivement vers des destinations hors Europe, notamment la Turquie, l'Égypte, les Émirats arabes unis et plusieurs pays d'Asie, en raison des restrictions de visa et des sanctions européennes. Les facteurs clés sont l'exemption de visa, la connectivité aérienne fiable et les prix attractifs. Parmi les destinations les plus prisées figurent Antalya, Hurghada, Dubaï, Pékin, Bangkok, Nha Trang, Soukhoumi, Malé, Colombo et Marrakech. Cette réorientation offre de nouvelles opportunités pour les voyagistes et l'hôtellerie, qui doivent adapter leurs services aux besoins des voyageurs russes, avec personnel russophone, moyens de paiement locaux et offres sur mesure. Un article de traveldailynews.com



Les influenceurs voyages veulent se racheter une conduite

Accusés de favoriser le surtourisme, les influenceurs cherchent à se réinventer. D’après We Are Social,, et 89 % des jeunes de la génération Z découvrent de nouveaux lieux via. Mais la mise en scène de paysages « parfaits »Face aux critiques,, mais dans un univers dominé par les algorithmes et les partenariats commerciaux, la frontière entre convictions et contradictions reste mince.A lire sur lesechos.fr



Lufthansa prévoit de supprimer des milliers d'emplois

À l'approche de son centenaire, Lufthansa prévoit de réduire drastiquement ses effectifs, ciblant principalement les postes administratifs. Plusieurs milliers d'emplois pourraient ainsi être supprimés dans le cadre d'un plan de réduction des coûts, selon des sources internes et les médias. Un article de fvw.de



