TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Quoi de neuf dans le monde du tourisme ? [ABO]

La revue de presse internationale de la semaine du 22 septembre 2025


La fin du quasi-monopole des géants du voyage en ligne, la Turquie, l’Égypte et l’Asie en tête des destinations des touristes russes, et les influenceurs qui encouragent un tourisme local et responsable… TourMaG vous propose un tour d’horizon de l’actualité touristique de la semaine.


Rédigé par le Vendredi 26 Septembre 2025


Agences de voyages : l’humain reste clé

L’expertise de l’agent de voyages reste préférée à l’IA. @depositphotos/VitalikRadko
L’expertise de l’agent de voyages reste préférée à l’IA. @depositphotos/VitalikRadko
Autres articles
Malgré Internet et l’IA, les agences physiques françaises conservent leur avantage grâce à l’expertise de leurs conseillers pour les voyages complexes. 78,8 % des litiges concernent les ventes en ligne, contre seulement 16 % en agence, confirmant la valeur rassurante du contact humain. L’IA reste un outil, mais la proximité reste irremplaçable.

A lire sur lesechos.fr

Madrid ordonne à Airbnb de supprimer 34 700 annonces sans licence

• Le Tribunal supérieur de justice de Madrid (TSJM) a confirmé que 34 728 appartements touristiques sans licence doivent être supprimés d’Airbnb.@depositphotos/bloodua
• Le Tribunal supérieur de justice de Madrid (TSJM) a confirmé que 34 728 appartements touristiques sans licence doivent être supprimés d’Airbnb.@depositphotos/bloodua
Le Tribunal supérieur de justice de Madrid (TSJM) a confirmé que 34 728 appartements touristiques sans licence doivent être retirés d’Airbnb, rejetant le recours de la plateforme contre les mesures du ministère de la Consommation.

Cette décision s’inscrit dans un ensemble de trois résolutions visant à supprimer au total 65 000 annonces non conformes. Le ministère rappelle que ces logements manquent de numéro de licence valide ou de statut juridique clair, exposant ainsi les consommateurs à des risques, et poursuit parallèlement des enquêtes contre les gestionnaires et agences immobilières impliqués.

Un article de hosteltur.com

Langues étrangères : pourquoi les Français n’osent pas parler à l’étranger

Les Français hésitent à parler une langue étrangère en voyage. @depositphotos/undrey
Les Français hésitent à parler une langue étrangère en voyage. @depositphotos/undrey
Une étude Preply révèle que 75 % des Français trouvent difficile de s’exprimer dans une langue étrangère, freinés par la peur de l’erreur et du jugement.

Selon les experts, cette appréhension remonte à l’école, où l’oral est moins valorisé que les notes, créant une autocensure persistante. Pour progresser, l’immersion, la pratique orale priorisée et des outils comme ChatGPT ou des applications d’apprentissage peuvent aider à gagner confiance et fluidité. L’essentiel : parler, même imparfaitement, pour dépasser ses blocages et réellement apprendre.

A lire sur lefigaro.fr

Fin du quasi-monopole des géants du voyage en ligne

Quoi de neuf dans le monde du tourisme ? [ABO]
Pour la première fois depuis des années, les plateformes de voyage en ligne (Booking, Expedia, Airbnb, Trip.com) voient leur emprise sur les réservations s’éroder.

La croissance rapide n’est plus garantie : Airbnb, par exemple, est passé de +40 % en 2022 à seulement +9 % début 2025. Les coûts d’acquisition augmentent, les règles de Google et de l’UE évoluent, et les acteurs se recentrent sur la valeur plutôt que sur le volume.

Les nouveaux entrants qui privilégient la qualité de l’expérience peuvent enfin concurrencer les « Big Four ».

A lire sur skift.com

Top 10 des destinations touristiques russes en 2025 : la Turquie, l’Égypte et l’Asie en tête

La Turquie, l’Égypte et l’Asie plébiscitées par les touristes russes. @depositphotos/Tolikoff
La Turquie, l’Égypte et l’Asie plébiscitées par les touristes russes. @depositphotos/Tolikoff
En 2025, les touristes russes se tournent massivement vers des destinations hors Europe, notamment la Turquie, l’Égypte, les Émirats arabes unis et plusieurs pays d’Asie, en raison des restrictions de visa et des sanctions européennes.

Les facteurs clés sont l’exemption de visa, la connectivité aérienne fiable et les prix attractifs. Parmi les destinations les plus prisées figurent Antalya, Hurghada, Dubaï, Pékin, Bangkok, Nha Trang, Soukhoumi, Malé, Colombo et Marrakech.

Cette réorientation offre de nouvelles opportunités pour les voyagistes et l’hôtellerie, qui doivent adapter leurs services aux besoins des voyageurs russes, avec personnel russophone, moyens de paiement locaux et offres sur mesure.

Un article de traveldailynews.com

Les influenceurs voyages veulent se racheter une conduite

Les influenceurs font la promotion d’un tourisme plus local et décarboné @depositphotos/neonshot
Les influenceurs font la promotion d’un tourisme plus local et décarboné @depositphotos/neonshot
Accusés de favoriser le surtourisme, les influenceurs cherchent à se réinventer. D’après We Are Social, 75 % des voyageurs s’inspirent désormais des réseaux sociaux pour choisir leur destination, et 89 % des jeunes de la génération Z découvrent de nouveaux lieux via TikTok. Mais la mise en scène de paysages « parfaits » entraîne des comportements dangereux tels que des selfies risqués et des perturbations pour la faune.

Face aux critiques, une nouvelle génération met en avant un tourisme plus local et décarboné, mais dans un univers dominé par les algorithmes et les partenariats commerciaux, la frontière entre convictions et contradictions reste mince.

A lire sur lesechos.fr


Lufthansa prévoit de supprimer des milliers d'emplois

Lufthansa prévoit de supprimer des milliers d'emplois administratifs. @depositphotos/tupungato
Lufthansa prévoit de supprimer des milliers d'emplois administratifs. @depositphotos/tupungato
À l’approche de son centenaire, Lufthansa prévoit de réduire drastiquement ses effectifs, ciblant principalement les postes administratifs. Plusieurs milliers d’emplois pourraient ainsi être supprimés dans le cadre d’un plan de réduction des coûts, selon des sources internes et les médias.

Un article de fvw.de


La Suède, remède miracle… délivré sur ordonnance

Et si votre médecin troquait vos cachets contre un billet pour Stockholm ? C’est l’idée de « La Suède sur prescription médicale », la nouvelle campagne de Visit Sweden. Sauna pour mieux dormir, bain glacé pour booster la circulation, nuit sous les étoiles pour recaler vos cycles : ici, la nature devient traitement grandeur nature.

Validée par des chercheurs du Karolinska Institutet, l’initiative détourne habilement le langage médical pour vendre un pays comme un antidote au stress moderne. Résultat : la Suède ne se visite plus seulement… elle se prescrit.

A lire sur lareclame.fr

Lu 197 fois

Tags : revue de presse
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Ecoutez la newsletter
Ecoutez tous les articles
Premium

CLUB ABONNES

Quoi de neuf dans le monde du tourisme ? [ABO]

Quoi de neuf dans le monde du tourisme ? [ABO]

Ile Maurice : porté par une belle progression, Sunlife continue d'innover [ABO] Ile Maurice : porté par une belle progression, Sunlife continue d'innover [ABO]

Achat d'agence de voyages : "Mon expert-comptable m'a dit ne va pas là-dedans !" [ABO] Achat d'agence de voyages : "Mon expert-comptable m'a dit ne va pas là-dedans !" [ABO]

La Tunisie vise les 11 millions de visiteurs étrangers en 2025 [ABO] La Tunisie vise les 11 millions de visiteurs étrangers en 2025 [ABO]

Futuroscopie

Futuroscopie

Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO]

Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO]

Carte postale : un objet culte qui parle de nous et résiste [ABO] Carte postale : un objet culte qui parle de nous et résiste [ABO]

La plage, il n'est pas interdit d'interdire ! [ABO] La plage, il n'est pas interdit d'interdire ! [ABO]

Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO] Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO]

Europ Assistance
Dernière heure

Quoi de neuf dans le monde du tourisme ? [ABO]

EDOUARD GEORGE

« Quoi de neuf à l’IFTM ? » : découvrez le dernier volet de notre série vidéo

IFTM : la fréquentation en hausse constante depuis 4 ans !

Découvrez West Sweden, la région suédoise idéale pour les familles

Brand News

IFTM : Quartier Libre, Resaneo et SpeedMedia sur le stand K53

IFTM : Quartier Libre, Resaneo et SpeedMedia sur le stand K53
Le groupe Penguin World est présent sur l’IFTM avec ses trois entreprises : SpeedMedia, Resaneo et...
Les annonces

A VENDRE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - Agence de voyages HC VOYAGES basée à Carpentras (84)
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

VOYAGES PLUS - Commerciaux Groupes H/F - CDI - (Ile de France et Province)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDD - (Créteil (94))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Samaná : à la découverte du paradis caché de la République Dominicaine avec Bahia Principe

Samaná : à la découverte du paradis caché de la République Dominicaine avec Bahia Principe

Évadez-vous ! Faites de l’hôtel Cocotiers Mauritius votre prochaine destination de rêve

Évadez-vous ! Faites de l’hôtel Cocotiers Mauritius votre prochaine destination de rêve
Distribution

Distribution

IFTM : la fréquentation en hausse constante depuis 4 ans !

IFTM : la fréquentation en hausse constante depuis 4 ans !
Partez en France

Partez en France

Le Futuroscope rafle trois distinctions pour son attraction Mission Bermudes

Le Futuroscope rafle trois distinctions pour son attraction Mission Bermudes
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Découvrez West Sweden, la région suédoise idéale pour les familles

Découvrez West Sweden, la région suédoise idéale pour les familles
Production

Production

IFTM 2025 : une édition optimiste, soutenue par une belle fréquentation

IFTM 2025 : une édition optimiste, soutenue par une belle fréquentation
AirMaG

AirMaG

Davide Ioppolo (LATAM) : « développer encore plus la route Paris - Sao Paulo »

Davide Ioppolo (LATAM) : « développer encore plus la route Paris - Sao Paulo »
Transport

Transport

TGV INOUI : pourquoi la SNCF revoit complètement la numérotation des sièges à bord

TGV INOUI : pourquoi la SNCF revoit complètement la numérotation des sièges à bord
La Travel Tech

La Travel Tech

Trip.com va vendre les billets de train SNCF

Trip.com va vendre les billets de train SNCF
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

PONANT : une croisière "gastronomie et diplomatie" à bord du Commandant Charcot

PONANT : une croisière "gastronomie et diplomatie" à bord du Commandant Charcot
HotelMaG

Hébergement

The Originals Hotels dévoile ses projets stratégiques pour accompagner les hôteliers

The Originals Hotels dévoile ses projets stratégiques pour accompagner les hôteliers
Voyages responsables

Voyages Responsables

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion
CruiseMaG

CruiseMaG

Marseille Provence Croisière : "l'enjeu, c’est la qualité plus que le volume"

Marseille Provence Croisière : "l'enjeu, c’est la qualité plus que le volume"
TravelJobs

Emploi & Formation

Les lauréats de la Travel Agents Cup Junior 2025 sont…

Les lauréats de la Travel Agents Cup Junior 2025 sont…
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Quels défis pour le voyage d'affaires en 2026 ?

Quels défis pour le voyage d'affaires en 2026 ?
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias