Quoi de neuf dans le monde du tourisme ? [ABO]

Au sommaire de la revue de presse internationale de la semaine du 22 septembre 2025 :
Agences de voyages : l’humain reste clé
Madrid ordonne à Airbnb de supprimer 34 700 annonces sans licence
Langues étrangères : pourquoi les Français n’osent pas parler à l’étranger
Fin du quasi-monopole des géants du voyage en ligne
Top 10 des destinations touristiques russes en 2025 : la Turquie, l’Égypte et l’Asie en tête
Les influenceurs voyages veulent se racheter une conduite
Lufthansa prévoit de supprimer des milliers d'emplois
Insolite ! La Suède, remède miracle… délivré sur ordonnance
Agences de voyages : l’humain reste clé
Malgré Internet et l’IA, les agences physiques françaises conservent leur avantage grâce à l’expertise de leurs conseillers pour les voyages complexes. 78,8 % des litiges concernent les ventes en ligne, contre seulement 16 % en agence, confirmant la valeur rassurante du contact humain. L’IA reste un outil, mais la proximité reste irremplaçable.
A lire sur lesechos.fr
Madrid ordonne à Airbnb de supprimer 34 700 annonces sans licence
• Le Tribunal supérieur de justice de Madrid (TSJM) a confirmé que 34 728 appartements touristiques sans licence doivent être supprimés d’Airbnb.@depositphotos/bloodua
Le Tribunal supérieur de justice de Madrid (TSJM) a confirmé que 34 728 appartements touristiques sans licence doivent être retirés d’Airbnb, rejetant le recours de la plateforme contre les mesures du ministère de la Consommation.
Cette décision s’inscrit dans un ensemble de trois résolutions visant à supprimer au total 65 000 annonces non conformes. Le ministère rappelle que ces logements manquent de numéro de licence valide ou de statut juridique clair, exposant ainsi les consommateurs à des risques, et poursuit parallèlement des enquêtes contre les gestionnaires et agences immobilières impliqués.
Un article de hosteltur.com
Langues étrangères : pourquoi les Français n’osent pas parler à l’étranger
Une étude Preply révèle que 75 % des Français trouvent difficile de s’exprimer dans une langue étrangère, freinés par la peur de l’erreur et du jugement.
Selon les experts, cette appréhension remonte à l’école, où l’oral est moins valorisé que les notes, créant une autocensure persistante. Pour progresser, l’immersion, la pratique orale priorisée et des outils comme ChatGPT ou des applications d’apprentissage peuvent aider à gagner confiance et fluidité. L’essentiel : parler, même imparfaitement, pour dépasser ses blocages et réellement apprendre.
A lire sur lefigaro.fr
Fin du quasi-monopole des géants du voyage en ligne
Pour la première fois depuis des années, les plateformes de voyage en ligne (Booking, Expedia, Airbnb, Trip.com) voient leur emprise sur les réservations s’éroder.
La croissance rapide n’est plus garantie : Airbnb, par exemple, est passé de +40 % en 2022 à seulement +9 % début 2025. Les coûts d’acquisition augmentent, les règles de Google et de l’UE évoluent, et les acteurs se recentrent sur la valeur plutôt que sur le volume.
Les nouveaux entrants qui privilégient la qualité de l’expérience peuvent enfin concurrencer les « Big Four ».
A lire sur skift.com
Top 10 des destinations touristiques russes en 2025 : la Turquie, l’Égypte et l’Asie en tête
En 2025, les touristes russes se tournent massivement vers des destinations hors Europe, notamment la Turquie, l’Égypte, les Émirats arabes unis et plusieurs pays d’Asie, en raison des restrictions de visa et des sanctions européennes.
Les facteurs clés sont l’exemption de visa, la connectivité aérienne fiable et les prix attractifs. Parmi les destinations les plus prisées figurent Antalya, Hurghada, Dubaï, Pékin, Bangkok, Nha Trang, Soukhoumi, Malé, Colombo et Marrakech.
Cette réorientation offre de nouvelles opportunités pour les voyagistes et l’hôtellerie, qui doivent adapter leurs services aux besoins des voyageurs russes, avec personnel russophone, moyens de paiement locaux et offres sur mesure.
Un article de traveldailynews.com
Les influenceurs voyages veulent se racheter une conduite
Accusés de favoriser le surtourisme, les influenceurs cherchent à se réinventer. D’après We Are Social, 75 % des voyageurs s’inspirent désormais des réseaux sociaux pour choisir leur destination, et 89 % des jeunes de la génération Z découvrent de nouveaux lieux via TikTok. Mais la mise en scène de paysages « parfaits » entraîne des comportements dangereux tels que des selfies risqués et des perturbations pour la faune.
Face aux critiques, une nouvelle génération met en avant un tourisme plus local et décarboné, mais dans un univers dominé par les algorithmes et les partenariats commerciaux, la frontière entre convictions et contradictions reste mince.
A lire sur lesechos.fr
Lufthansa prévoit de supprimer des milliers d'emplois
À l’approche de son centenaire, Lufthansa prévoit de réduire drastiquement ses effectifs, ciblant principalement les postes administratifs. Plusieurs milliers d’emplois pourraient ainsi être supprimés dans le cadre d’un plan de réduction des coûts, selon des sources internes et les médias.
Un article de fvw.de
La Suède, remède miracle… délivré sur ordonnance
Et si votre médecin troquait vos cachets contre un billet pour Stockholm ? C’est l’idée de « La Suède sur prescription médicale », la nouvelle campagne de Visit Sweden. Sauna pour mieux dormir, bain glacé pour booster la circulation, nuit sous les étoiles pour recaler vos cycles : ici, la nature devient traitement grandeur nature.
Validée par des chercheurs du Karolinska Institutet, l’initiative détourne habilement le langage médical pour vendre un pays comme un antidote au stress moderne. Résultat : la Suède ne se visite plus seulement… elle se prescrit.
A lire sur lareclame.fr
