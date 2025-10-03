TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo TourMaG  
Recherche avancée

Arabie Saoudite, UE, Etats-Unis, Espagne... tour d'horizon de l'actu du tourisme [ABO]

La revue de presse de la semaine du 29 septembre 2025 :


Entre contrôles renforcés aux frontières, effondrement du rêve saoudien Neom, chute du tourisme américain, mais aussi envolée du trafic aérien et nouvelles réserves de biosphère, tour d’horizon des faits marquants du 29 septembre 2025.


Rédigé par le Dimanche 5 Octobre 2025


L’UE déploie progressivement les contrôles biométriques aux frontières françaises

Les voyageurs non européens devront fournir leurs données biométriques à chaque entrée ou sortie de l’espace Schengen dès le 12 octobre 2025. @depositphotos/peshkova
Les voyageurs non européens devront fournir leurs données biométriques à chaque entrée ou sortie de l’espace Schengen dès le 12 octobre 2025. @depositphotos/peshkova
Autres articles
À partir du 12 octobre, la France met en place le nouveau système européen d’entrée-sortie (EES), enregistrant biométriquement les voyageurs des pays tiers sur 120 sites (ports, aéroports, gares).

Le dispositif remplacera les tampons manuels et vise l’enregistrement de 100 % des voyageurs d’ici six mois. S’il devrait allonger les temps d’attente, des bornes de préenregistrement seront installées pour faciliter le passage.

A lire sur europeannewsroom.com

Le tourisme américain en chute libre à cause de la politique Trump, inquiétude avant la Coupe du monde

Alors que la politique de Trump freine le tourisme aux Etats-Unis, les professionnels du tourisme sont inquiets à un an de la Coupe du monde.@depositphotos/rokas91
Alors que la politique de Trump freine le tourisme aux Etats-Unis, les professionnels du tourisme sont inquiets à un an de la Coupe du monde.@depositphotos/rokas91
En 2025, les États-Unis enregistrent une forte baisse du tourisme international, avec 7 % d’arrivées étrangères en moins en mai par rapport à 2024 et des dépenses attendues en recul de 12,5 milliards de dollars.

Cette chute est largement attribuée aux politiques de Donald Trump : durcissement des visas, hausse des frais d’entrée, tensions diplomatiques et climat peu accueillant. Des destinations phares comme New York, Las Vegas, Hawaï ou la Californie sont particulièrement touchées, avec des pertes économiques et d’emplois massives.

À un an de la Coupe du monde de football, les délais de visas et les barrières administratives inquiètent sérieusement les acteurs du tourisme, qui redoutent que les États-Unis ne puissent profiter pleinement de cet événement mondial.

A lire sur rtbf.be

Le mégaprojet saoudien Neom en plein effondrement

Le gigantesque projet futuriste Neom, en Arabie Saoudite, sérieusement raboté. @depositphotos/furian
Le gigantesque projet futuriste Neom, en Arabie Saoudite, sérieusement raboté. @depositphotos/furian
Le gigantesque projet futuriste Neom, vitrine de Mohammed Ben Salmane, traverse une crise majeure. Les travaux sur « The Line » et « Magna » ont été suspendus, et l’ensemble du plan est redimensionné faute de financements.

La mégalopole imaginée comme une ville linéaire de 170 km n’atteindra finalement que 2,4 km. Plusieurs volets, comme la station de ski Trojena ou l’île de luxe Sindalah, sont transférés à d’autres organismes publics. Avec des milliards déjà perdus, des licenciements massifs et des retards critiques, les Jeux asiatiques d’hiver 2029 et même la Coupe du monde 2034 pourraient être compromis.

Une info de blick.ch

Airbnb prépare un programme de fidélité pour séduire les voyageurs

Airbnb planche sur un programme de fidélité. @depositphotos/InkDropCreative
Airbnb planche sur un programme de fidélité. @depositphotos/InkDropCreative
Airbnb envisage de lancer un programme de fidélité ou d’adhésion afin d’inciter les clients à réserver des hôtels via sa plateforme plutôt qu’ailleurs. Ce programme ne sera pas une simple copie des programmes classiques des chaînes hôtelières, fidèle au style d’Airbnb.

Le PDG Brian Chesky a confirmé que le projet est en cours de développement et a qualifié un tel programme de « très attractif », reconnaissant que l’absence de fidélisation peut constituer un désavantage face aux agences de voyage en ligne et aux hôtels. Bien que le lancement ne soit pas immédiat, des annonces devraient intervenir dans le futur.

A lire sur skift.com

L’Unesco reconnaît 26 nouvelles réserves de biosphère

São-Tomé-et-Principe devient le premier État entièrement reconnu comme réserve de biosphère par l’Unesco.@depositphotos/Fotoadicta
São-Tomé-et-Principe devient le premier État entièrement reconnu comme réserve de biosphère par l’Unesco.@depositphotos/Fotoadicta
L’Unesco a désigné 26 nouveaux sites comme réserves de biosphère, portant ces espaces protégés à 5 % de la planète.

L’île de São-Tomé-et-Principe devient le premier État entièrement couvert par ce statut, valorisant un modèle de tourisme durable. D’autres pays comme l’Angola, Djibouti, l’Islande ou encore la Guinée équatoriale rejoignent pour la première fois ce réseau mondial. Ces reconnaissances visent à concilier préservation de la biodiversité, identité locale et développement économique des communautés.

Un article de rfi.fr

Le trafic aérien mondial en route vers les 10 milliards de passagers

Selon l’ACI World, près de 9,8 milliards de passagers voyageront en avion d’ici 2025.@depositphotos/JBOY24
Selon l’ACI World, près de 9,8 milliards de passagers voyageront en avion d’ici 2025.@depositphotos/JBOY24
Selon l’ACI World, près de 9,8 milliards de passagers voyageront en avion d’ici 2025, portés surtout par la hausse des trajets internationaux.

L’Afrique, l’Asie-Pacifique et le Moyen-Orient affichent les croissances les plus dynamiques, tandis que l’Europe et l’Amérique du Nord progressent plus modestement, freinées par la concurrence ferroviaire ou les incertitudes géopolitiques.

L’aviation confirme son rôle moteur dans la mobilité mondiale, mais reste sensible aux crises régionales et aux fluctuations économiques.

A lire sur traveldailynews.com

Les Allemands réduisent la durée de leurs vacances estivales

Les touristes allemands changent leur comportement. Les vacances d’été sont plus courtes et moins nombreuses en Allemagne. @depositphotos/toucanet
Les touristes allemands changent leur comportement. Les vacances d’été sont plus courtes et moins nombreuses en Allemagne. @depositphotos/toucanet
Face à la hausse des prix du tourisme, plus de la moitié des Allemands ont renoncé à leurs vacances d’été. Ceux qui partent privilégient des séjours plus courts, moins fréquents et à moindre coût.

Résultat : tour-opérateurs, agences et plateformes en ligne constatent une saison estivale en demi-teinte, avec des capacités encore libres dans de nombreuses destinations.

Un article de fvw.de

Espagne : Le nombre de touristes internationaux en augmentation de 3,9%

Les îles Baléares ont été la principale destination des touristes internationaux en août.@depositphotos/Balate Dorin
Les îles Baléares ont été la principale destination des touristes internationaux en août.@depositphotos/Balate Dorin
Entre janvier et août, l'Espagne a accueilli 66,77 millions de touristes étrangers, soit une augmentation de 3,9% par rapport à l'année précédente, et ils ont dépensé 92,463 milliards d'euros, soit une augmentation de 7,1%, selon l’Institut national de la statistique et du recensement espagnol.

Les îles Baléares ont été la principale destination des touristes internationaux en août.

A lire sur hosteltur.com

Insolite ! Quand l’IA vous envoie découvrir un canyon inexistant au Pérou

Confier son voyage à l’IA, c’est un peu comme laisser un enfant de 5 ans organiser vos vacances : ça peut sembler mignon, mais vous risquez de finir bloqué en haut d’une montagne japonaise ou en quête d’une tour Eiffel à Pékin.

De plus en plus de voyageurs découvrent que leurs itinéraires générés par IA mélangent réalité et pure imagination , avec parfois des conséquences dangereuses, comme une randonnée vers un canyon inventé au Pérou. Moralité : avant de suivre votre chatbot préféré jusqu’au bout du monde, mieux vaut vérifier si la destination figure vraiment sur une carte… et pas seulement dans l’imagination d’un robot trop créatif.

A lire sur bbc.com

Lu 144 fois

Tags : revue de presse
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Ecoutez la newsletter
Ecoutez tous les articles
Premium

CLUB ABONNES

Arabie Saoudite, UE, Etats-Unis, Espagne... tour d'horizon de l'actu du tourisme [ABO]

Arabie Saoudite, UE, Etats-Unis, Espagne... tour d'horizon de l'actu du tourisme [ABO]

Exploris : "Il y a des échanges avec des investisseurs, rien n'est finalisé" [ABO] Exploris : "Il y a des échanges avec des investisseurs, rien n'est finalisé" [ABO]

Maurice : ER Hospitality (Rogers Hospitality), un nouveau nom pour un nouvel élan [ABO] Maurice : ER Hospitality (Rogers Hospitality), un nouveau nom pour un nouvel élan [ABO]

Terres Lointaines ouvre ses petits groupes aux agences de voyages [ABO] Terres Lointaines ouvre ses petits groupes aux agences de voyages [ABO]

Futuroscopie

Futuroscopie

Le duty-free : une parenthèse enchantée qui embellit le voyage [ABO]

Le duty-free : une parenthèse enchantée qui embellit le voyage [ABO]

Le shopping n’est pas mort, les « shoppers » non plus ! [ABO] Le shopping n’est pas mort, les « shoppers » non plus ! [ABO]

Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO] Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO]

Carte postale : un objet culte qui parle de nous et résiste [ABO] Carte postale : un objet culte qui parle de nous et résiste [ABO]

Mondial Tourisme
Dernière heure

Arabie Saoudite, UE, Etats-Unis, Espagne... tour d'horizon de l'actu du tourisme [ABO]

Ski, randonnées, activités familiales : quoi de neuf dans les stations de Haute Savoie cet hiver ?

Pourquoi les acteurs du tourisme de luxe s’intéressent aux Family Office ?

Manuel de vente Guyane, un guide pour les pros du voyage

Scandinavian Airlines de retour à l'aéroport Marseille Provence

Brand News

AERTiCKET : l’innovation au service des agences de voyages

AERTiCKET : l’innovation au service des agences de voyages
Après un Salon iftm 2025 réussi, où AERTiCKET a pu rencontrer et retrouver clients et partenaires...
Les annonces

A VENDRE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - Agence de voyages HC VOYAGES basée à Carpentras (84)
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

VOYAGES PLUS - Commerciaux Groupes H/F - CDI - (Ile de France et Province)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

DISCOVERY TRAINS - Conseiller forfaitiste spécialiste des voyages en train H/F - CDI - (Paris 12e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Croisières PLEIN CAP : ce qui vous attend pour 2026

Croisières PLEIN CAP : ce qui vous attend pour 2026

Visit California lance « Race Across California », un road trip inédit pour les pros du tourisme

Visit California lance « Race Across California », un road trip inédit pour les pros du tourisme
Distribution

Distribution

Vol sec : quid de la responsabilité des agences face aux obligations d'information ?

Vol sec : quid de la responsabilité des agences face aux obligations d'information ?
Partez en France

Partez en France

Ski, randonnées, activités familiales : quoi de neuf dans les stations de Haute Savoie cet hiver ?

Ski, randonnées, activités familiales : quoi de neuf dans les stations de Haute Savoie cet hiver ?
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Manuel de vente Guyane, un guide pour les pros du voyage

Manuel de vente Guyane, un guide pour les pros du voyage
Production

Production

Salaün électrifie les déplacements de ses commerciaux et investit dans 10 nouveaux autocars

Salaün électrifie les déplacements de ses commerciaux et investit dans 10 nouveaux autocars
AirMaG

AirMaG

Scandinavian Airlines de retour à l'aéroport Marseille Provence

Scandinavian Airlines de retour à l'aéroport Marseille Provence
Transport

Transport

DFDS ouvre les ventes pour ses traversées 2026

DFDS ouvre les ventes pour ses traversées 2026
La Travel Tech

La Travel Tech

Cercle des Vacances élargit sa distribution avec Amadeus

Cercle des Vacances élargit sa distribution avec Amadeus
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Lyon : la Villa Florentine rachetée par Beauvallon Collection

Lyon : la Villa Florentine rachetée par Beauvallon Collection
HotelMaG

Hébergement

Une nouvelle marque et une plateforme : Marriott mise sur l’outdoor !

Une nouvelle marque et une plateforme : Marriott mise sur l’outdoor !
Voyages responsables

Voyages Responsables

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion
CruiseMaG

CruiseMaG

Hurtigruten : les croisières Signature trouvent leur public

Hurtigruten : les croisières Signature trouvent leur public
TravelJobs

Emploi & Formation

RH et tourisme : le défi permanent des Entreprises du Voyage

RH et tourisme : le défi permanent des Entreprises du Voyage
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Quels défis pour le voyage d'affaires en 2026 ?

Quels défis pour le voyage d'affaires en 2026 ?
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias