Arabie Saoudite, UE, Etats-Unis, Espagne... tour d'horizon de l'actu du tourisme [ABO]

Au sommaire de la revue de presse de la semaine du 29 septembre 2025 :
L’UE déploie progressivement les contrôles biométriques aux frontières françaises
Le tourisme américain en chute libre à cause de la politique Trump, inquiétude avant la Coupe du monde
Le mégaprojet saoudien Neom en plein effondrement
Airbnb prépare un programme de fidélité pour séduire les voyageurs
L’Unesco reconnaît 26 nouvelles réserves de biosphère
Le trafic aérien mondial en route vers les 10 milliards de passagers
Les Allemands réduisent la durée de leurs vacances estivales
Espagne : Le nombre de touristes internationaux en augmentation de 3,9%
Insolite ! Quand l’IA vous envoie découvrir un canyon inexistant au Pérou
L’UE déploie progressivement les contrôles biométriques aux frontières françaises
Les voyageurs non européens devront fournir leurs données biométriques à chaque entrée ou sortie de l’espace Schengen dès le 12 octobre 2025. @depositphotos/peshkova
À partir du 12 octobre, la France met en place le nouveau système européen d’entrée-sortie (EES), enregistrant biométriquement les voyageurs des pays tiers sur 120 sites (ports, aéroports, gares).
Le dispositif remplacera les tampons manuels et vise l’enregistrement de 100 % des voyageurs d’ici six mois. S’il devrait allonger les temps d’attente, des bornes de préenregistrement seront installées pour faciliter le passage.
A lire sur europeannewsroom.com
Le tourisme américain en chute libre à cause de la politique Trump, inquiétude avant la Coupe du monde
Alors que la politique de Trump freine le tourisme aux Etats-Unis, les professionnels du tourisme sont inquiets à un an de la Coupe du monde.@depositphotos/rokas91
En 2025, les États-Unis enregistrent une forte baisse du tourisme international, avec 7 % d’arrivées étrangères en moins en mai par rapport à 2024 et des dépenses attendues en recul de 12,5 milliards de dollars.
Cette chute est largement attribuée aux politiques de Donald Trump : durcissement des visas, hausse des frais d’entrée, tensions diplomatiques et climat peu accueillant. Des destinations phares comme New York, Las Vegas, Hawaï ou la Californie sont particulièrement touchées, avec des pertes économiques et d’emplois massives.
À un an de la Coupe du monde de football, les délais de visas et les barrières administratives inquiètent sérieusement les acteurs du tourisme, qui redoutent que les États-Unis ne puissent profiter pleinement de cet événement mondial.
A lire sur rtbf.be
Le mégaprojet saoudien Neom en plein effondrement
Le gigantesque projet futuriste Neom, en Arabie Saoudite, sérieusement raboté. @depositphotos/furian
Le gigantesque projet futuriste Neom, vitrine de Mohammed Ben Salmane, traverse une crise majeure. Les travaux sur « The Line » et « Magna » ont été suspendus, et l’ensemble du plan est redimensionné faute de financements.
La mégalopole imaginée comme une ville linéaire de 170 km n’atteindra finalement que 2,4 km. Plusieurs volets, comme la station de ski Trojena ou l’île de luxe Sindalah, sont transférés à d’autres organismes publics. Avec des milliards déjà perdus, des licenciements massifs et des retards critiques, les Jeux asiatiques d’hiver 2029 et même la Coupe du monde 2034 pourraient être compromis.
Une info de blick.ch
Airbnb prépare un programme de fidélité pour séduire les voyageurs
Airbnb envisage de lancer un programme de fidélité ou d’adhésion afin d’inciter les clients à réserver des hôtels via sa plateforme plutôt qu’ailleurs. Ce programme ne sera pas une simple copie des programmes classiques des chaînes hôtelières, fidèle au style d’Airbnb.
Le PDG Brian Chesky a confirmé que le projet est en cours de développement et a qualifié un tel programme de « très attractif », reconnaissant que l’absence de fidélisation peut constituer un désavantage face aux agences de voyage en ligne et aux hôtels. Bien que le lancement ne soit pas immédiat, des annonces devraient intervenir dans le futur.
A lire sur skift.com
L’Unesco reconnaît 26 nouvelles réserves de biosphère
São-Tomé-et-Principe devient le premier État entièrement reconnu comme réserve de biosphère par l’Unesco.@depositphotos/Fotoadicta
L’Unesco a désigné 26 nouveaux sites comme réserves de biosphère, portant ces espaces protégés à 5 % de la planète.
L’île de São-Tomé-et-Principe devient le premier État entièrement couvert par ce statut, valorisant un modèle de tourisme durable. D’autres pays comme l’Angola, Djibouti, l’Islande ou encore la Guinée équatoriale rejoignent pour la première fois ce réseau mondial. Ces reconnaissances visent à concilier préservation de la biodiversité, identité locale et développement économique des communautés.
Un article de rfi.fr
Le trafic aérien mondial en route vers les 10 milliards de passagers
Selon l’ACI World, près de 9,8 milliards de passagers voyageront en avion d’ici 2025.@depositphotos/JBOY24
Selon l’ACI World, près de 9,8 milliards de passagers voyageront en avion d’ici 2025, portés surtout par la hausse des trajets internationaux.
L’Afrique, l’Asie-Pacifique et le Moyen-Orient affichent les croissances les plus dynamiques, tandis que l’Europe et l’Amérique du Nord progressent plus modestement, freinées par la concurrence ferroviaire ou les incertitudes géopolitiques.
L’aviation confirme son rôle moteur dans la mobilité mondiale, mais reste sensible aux crises régionales et aux fluctuations économiques.
A lire sur traveldailynews.com
Les Allemands réduisent la durée de leurs vacances estivales
Les touristes allemands changent leur comportement. Les vacances d’été sont plus courtes et moins nombreuses en Allemagne. @depositphotos/toucanet
Face à la hausse des prix du tourisme, plus de la moitié des Allemands ont renoncé à leurs vacances d’été. Ceux qui partent privilégient des séjours plus courts, moins fréquents et à moindre coût.
Résultat : tour-opérateurs, agences et plateformes en ligne constatent une saison estivale en demi-teinte, avec des capacités encore libres dans de nombreuses destinations.
Un article de fvw.de
Espagne : Le nombre de touristes internationaux en augmentation de 3,9%
Les îles Baléares ont été la principale destination des touristes internationaux en août.@depositphotos/Balate Dorin
Entre janvier et août, l'Espagne a accueilli 66,77 millions de touristes étrangers, soit une augmentation de 3,9% par rapport à l'année précédente, et ils ont dépensé 92,463 milliards d'euros, soit une augmentation de 7,1%, selon l’Institut national de la statistique et du recensement espagnol.
Les îles Baléares ont été la principale destination des touristes internationaux en août.
A lire sur hosteltur.com
Insolite ! Quand l’IA vous envoie découvrir un canyon inexistant au Pérou
Confier son voyage à l’IA, c’est un peu comme laisser un enfant de 5 ans organiser vos vacances : ça peut sembler mignon, mais vous risquez de finir bloqué en haut d’une montagne japonaise ou en quête d’une tour Eiffel à Pékin.
De plus en plus de voyageurs découvrent que leurs itinéraires générés par IA mélangent réalité et pure imagination , avec parfois des conséquences dangereuses, comme une randonnée vers un canyon inventé au Pérou. Moralité : avant de suivre votre chatbot préféré jusqu’au bout du monde, mieux vaut vérifier si la destination figure vraiment sur une carte… et pas seulement dans l’imagination d’un robot trop créatif.
A lire sur bbc.com
