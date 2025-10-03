Arabie Saoudite, UE, Etats-Unis, Espagne... tour d'horizon de l'actu du tourisme [ABO]

Entre contrôles renforcés aux frontières, effondrement du rêve saoudien Neom, chute du tourisme américain, mais aussi envolée du trafic aérien et nouvelles réserves de biosphère, tour d’horizon des faits marquants du 29 septembre 2025.



L’UE déploie progressivement les contrôles biométriques aux frontières françaises



Le tourisme américain en chute libre à cause de la politique Trump, inquiétude avant la Coupe du monde

7 % d’arrivées étrangères en moins en mai par rapport à 2024 et des dépenses attendues en recul de 12,5 milliards de dollars.



Cette chute est largement attribuée aux politiques de Donald Trump : durcissement des visas, hausse des frais d’entrée, tensions diplomatiques et climat peu accueillant. Des destinations phares comme New York, Las Vegas, Hawaï ou la Californie sont particulièrement touchées, avec des pertes économiques et d’emplois massives.



À un an de la Coupe du monde de football, les délais de visas et les barrières administratives inquiètent sérieusement les acteurs du tourisme, qui redoutent que les États-Unis ne puissent profiter pleinement de cet événement mondial.



Le mégaprojet saoudien Neom en plein effondrement

projet futuriste Neom, vitrine de Mohammed Ben Salmane, traverse une crise majeure. Les travaux sur « The Line » et « Magna » ont été suspendus, et l’ensemble du plan est redimensionné faute de financements.



La mégalopole imaginée comme une ville linéaire de 170 km n’atteindra finalement que 2,4 km. Plusieurs volets, comme la station de ski Trojena ou l’île de luxe Sindalah, sont transférés à d’autres organismes publics. Avec des milliards déjà perdus, des licenciements massifs et des retards critiques, les Jeux asiatiques d’hiver 2029 et même la Coupe du monde 2034 pourraient être compromis.



Airbnb prépare un programme de fidélité pour séduire les voyageurs





Le PDG Brian Chesky a confirmé que le projet est en cours de développement et a qualifié un tel programme de « très attractif », reconnaissant que l’absence de fidélisation peut constituer un désavantage face aux agences de voyage en ligne et aux hôtels. Bien que le lancement ne soit pas immédiat, des annonces devraient intervenir dans le futur.



L’Unesco reconnaît 26 nouvelles réserves de biosphère

26 nouveaux sites comme réserves de biosphère, portant ces espaces protégés à 5 % de la planète.



L’île de São-Tomé-et-Principe devient le premier État entièrement couvert par ce statut, valorisant un modèle de tourisme durable. D’autres pays comme l’Angola, Djibouti, l’Islande ou encore la Guinée équatoriale rejoignent pour la première fois ce réseau mondial. Ces reconnaissances visent à concilier préservation de la biodiversité, identité locale et développement économique des communautés.



Le trafic aérien mondial en route vers les 10 milliards de passagers

près de 9,8 milliards de passagers voyageront en avion d’ici 2025, portés surtout par la hausse des trajets internationaux.



L’Afrique, l’Asie-Pacifique et le Moyen-Orient affichent les croissances les plus dynamiques, tandis que l’Europe et l’Amérique du Nord progressent plus modestement, freinées par la concurrence ferroviaire ou les incertitudes géopolitiques.



L’aviation confirme son rôle moteur dans la mobilité mondiale, mais reste sensible aux crises régionales et aux fluctuations économiques.



Les Allemands réduisent la durée de leurs vacances estivales

plus de la moitié des Allemands ont renoncé à leurs vacances d’été. Ceux qui partent privilégient des séjours plus courts, moins fréquents et à moindre coût.



Résultat : tour-opérateurs, agences et plateformes en ligne constatent une saison estivale en demi-teinte, avec des capacités encore libres dans de nombreuses destinations.



Espagne : Le nombre de touristes internationaux en augmentation de 3,9%

Entre janvier et août, l'Espagne a accueilli 66,77 millions de touristes étrangers, soit une augmentation de 3,9% par rapport à l'année précédente, et ils ont dépensé 92,463 milliards d'euros, soit une augmentation de 7,1%, selon l’Institut national de la statistique et du recensement espagnol.



Les îles Baléares ont été la principale destination des touristes internationaux en août.



Insolite ! Quand l’IA vous envoie découvrir un canyon inexistant au Pérou