TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo TourMaG  
Recherche avancée

Taxes, shutdown et environnement : le tour du monde des actus de la semaine [ABO]

La revue de presse de la semaine du 6 octobre 2025


Taxe record à Kyoto, carte d’arrivée numérique en Inde, envol du rail au Maroc et coup de frein fiscal aux Pays-Bas : le monde du tourisme bouge dans tous les sens. TourMaG vous propose comme chaque semaine sa revue de presse internationale.


Rédigé par le Dimanche 12 Octobre 2025



Carburants d’aviation durables : entre espoir écologique et scepticisme industriel

Les compagnies aériennes voient dans le SAF un levier essentiel pour la neutralité carbone à l’horizon 2050, mais doutent encore de sa faisabilité sur les plans financier et logistique - Depositphotos.com, tbtb
Les compagnies aériennes voient dans le SAF un levier essentiel pour la neutralité carbone à l’horizon 2050, mais doutent encore de sa faisabilité sur les plans financier et logistique - Depositphotos.com, tbtb
Face aux mandats de l’UE et du Royaume-Uni imposant une part croissante de carburants d’aviation durables (SAF), soit 2% aujourd’hui et jusqu’à 10% d’ici 2030, le secteur aérien se divise entre optimisme prudent et scepticisme marqué.

Si les compagnies reconnaissent que le SAF est essentiel pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, beaucoup doutent de la faisabilité économique et de la logistique de cette transition.

Des dirigeants comme Michael O’Leary (Ryanair) jugent les objectifs irréalistes, tandis que d’autres, tels que Willie Walsh (Iata), appellent à rendre la production de SAF commercialement viable.

Malgré quelques projets soutenus par les gouvernements britanniques et européens, la production reste limitée, freinée par des coûts élevés, des retards industriels et des incertitudes politiques, notamment aux États-Unis. Les investisseurs y voient toutefois un levier stratégique à long terme, malgré une transition annoncée comme « difficile mais inévitable ».

A lire sur theguardian.com

Kyoto instaure la taxe hôtelière la plus élevée du Japon pour lutter contre le surtourisme

À partir de mars 2026, Kyoto instaurera la taxe hôtelière la plus élevée du Japon. Objectif : lutter contre le surtourisme - Depositphotos.com, fotographik
À partir de mars 2026, Kyoto instaurera la taxe hôtelière la plus élevée du Japon. Objectif : lutter contre le surtourisme - Depositphotos.com, fotographik
À partir de mars 2026, Kyoto appliquera une taxe d’hébergement pouvant atteindre 10 000 yens (68$ US) par nuit et par personne dans les hôtels de luxe, soit la plus élevée jamais enregistrée au Japon.

Cette mesure, approuvée par le gouvernement, vise à endiguer le surtourisme et à financer des infrastructures plus durables.

Les tarifs iront de 200 yens pour les hébergements économiques à 10 000 yens pour les séjours haut de gamme.

Les recettes, estimées à 12,6 milliards de yens par an, serviront à améliorer les transports, les services multilingues et la gestion des foules. Si certains craignent que les touristes se reportent sur Osaka, les autorités jugent la taxe équitable, ciblant surtout les voyageurs aisés.

Cette initiative s’inscrit dans une série de mesures prises par Kyoto pour préserver son patrimoine et la qualité de vie des habitants face à un afflux touristique record.

Un article de scmp.com

Inde : bienvenue dans l’ère du sans-papier avec la carte d’arrivée numérique !

Depuis le 1er octobre 2025, l’Inde a introduit la carte d’arrivée numérique (e-Arrival Card) - Depositphotos.com, richie0703
Depuis le 1er octobre 2025, l’Inde a introduit la carte d’arrivée numérique (e-Arrival Card) - Depositphotos.com, richie0703
Depuis le 1er octobre 2025, l’Inde modernise son accueil des voyageurs étrangers avec l’introduction officielle de la carte d’arrivée numérique (e-Arrival Card).

Disponible en ligne ou via l’application mobile Indian Visa Su-Swagatam, elle permet de remplir ses informations jusqu’à 72 heures avant l’arrivée, réduisant ainsi les files d’attente et l’usage du papier.

Pendant une période de six mois, la version papier restera toutefois disponible pour une transition en douceur.

Attention à ne pas confondre cette e-Arrival Card avec le e-Visa, indispensable pour entrer dans le pays. Une étape de plus dans la stratégie "Digital India" pour des voyages plus simples et plus verts.

A lire sur visasnews.com

Maroc : envol du transport intérieur et révolution ferroviaire en marche

Les transports se développent au Maroc grâce à l’extension du ferroviaire et de nouvelles liaisons aériennes - Depositphotos.com, seqoya
Les transports se développent au Maroc grâce à l’extension du ferroviaire et de nouvelles liaisons aériennes - Depositphotos.com, seqoya
Le Maroc vit une véritable mutation de sa mobilité intérieure.

Les vols domestiques connaissent un essor spectaculaire avec de nouvelles liaisons directes depuis Rabat et l’expansion de Royal Air Maroc et Ryanair, facilitant les déplacements entre les grandes villes sans passer par Casablanca.

En parallèle, le réseau ferroviaire à grande vitesse poursuit son extension : d’ici 2030, la LGV Kenitra-Marrakech réduira considérablement les temps de trajet, rendant le pays plus accessible que jamais.

Avec des tarifs abordables et une volonté de promouvoir une mobilité durable, le Maroc se positionne comme une destination moderne où il devient facile d’explorer toutes ses richesses, du nord au sud.

Retrouvez l’article complet sur lefigaro.fr

Pays-Bas : une forte hausse de la TVA menace le tourisme en 2026

Le gouvernement néerlandais prévoit d'augmenter significativement la TVA sur les entreprises d'hébergement à compter du 1er janvier 2026 - Depositphotos.com, Sopotniccy
Le gouvernement néerlandais prévoit d'augmenter significativement la TVA sur les entreprises d'hébergement à compter du 1er janvier 2026 - Depositphotos.com, Sopotniccy
Le gouvernement néerlandais prévoit d'augmenter significativement la TVA sur les entreprises d'hébergement à compter du 1er janvier 2026.

Cette mesure concernera les hôtels, les maisons de vacances, les maisons d'hôtes et les auberges. La TVA sur les nuitées aux Pays-Bas est actuellement de 9%. À partir de 2026, elle pourrait atteindre 21%, soit une hausse de 12%.

À consulter sur merkur.de

Guerre Israël-Hamas : La Jordanie désertée

En Jordanie, la guerre entre Israël et le Hamas fait fuir les touristes - Depositphotos.com, urf
En Jordanie, la guerre entre Israël et le Hamas fait fuir les touristes - Depositphotos.com, urf
La Jordanie, joyau du Proche-Orient, subit de plein fouet les conséquences de la guerre entre Israël et le Hamas : les sites mythiques comme Pétra ou Jerash sont presque vides, avec une chute du tourisme allant jusqu’à 90%.

Les hôtels tournent au ralenti et les guides s’inquiètent pour une économie dont le tourisme est la principale ressource. Pourtant, le pays reste sûr selon les autorités et les voyagistes.

En savoir plus sur travelweekly.com

Intrepid Travel change de cap : fini les compensations carbone, place à la transparence totale

Le voyagiste Intrepid Travel revoit entièrement sa stratégie climatique - Depositphotos.com, mindscanner
Le voyagiste Intrepid Travel revoit entièrement sa stratégie climatique - Depositphotos.com, mindscanner
Autres articles
Le voyagiste Intrepid Travel revoit entièrement sa stratégie climatique. L’entreprise abandonne les crédits carbone et renonce à son statut "carboneutre", jugeant ces mécanismes trop faibles face à l’urgence climatique.

Elle quitte également le cadre du Science Based Targets Initiative (SBTi) et s’engage à prendre en compte toutes les émissions liées aux vols, y compris celles souvent ignorées par l’industrie touristique.

Dans une lettre ouverte, ses dirigeants admettent que les efforts climatiques actuels du secteur du voyage ne suffisent pas pour limiter le réchauffement à 1,5°C, et appellent à une révision profonde des objectifs et méthodes. Une décision audacieuse qui place Intrepid parmi les rares acteurs du tourisme prêts à affronter de front la réalité de leurs émissions.

Un article de skift.com

Insolite ! Quand la tour de contrôle part en pause café… pendant six heures !

A Burbank, la tour de contrôle de l’aéroport est restée vide pendant plusieurs heures à cause de la fermeture du gouvernement américain - Depositphotos.com, yvonnestewarthenderson
A Burbank, la tour de contrôle de l’aéroport est restée vide pendant plusieurs heures à cause de la fermeture du gouvernement américain - Depositphotos.com, yvonnestewarthenderson
L’aéroport de Burbank, près de Los Angeles, a vécu une soirée surréaliste : entre 16h15 et 22h, la tour de contrôle est restée vide à cause de la fermeture du gouvernement américain !

Les avions ont été gérés à distance depuis San Diego (oui, vraiment), provoquant retards et annulations en série. Des passagers médusés ont tenté d’en rire, d’autres un peu moins.

En toile de fond : la guerre politique entre Républicains et Démocrates, chacun rejetant la faute sur l’autre, tandis que les contrôleurs aériens, eux, travaillent sans être payés. Résultat : un ciel un peu plus chaotique que d’habitude… et des voyageurs qui préfèreraient peut-être rester au sol.

Une info de abc7.com

Lire aussi : USA : quelles sont les conséquences du shutdown sur les voyages ?

Lu 279 fois

Tags : revue de presse
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Ecoutez la newsletter
Ecoutez tous les articles
Premium

CLUB ABONNES

Taxes, shutdown et environnement : le tour du monde des actus de la semaine [ABO]

Taxes, shutdown et environnement : le tour du monde des actus de la semaine [ABO]

Manor : pour détrôner Selectour, le réseau va devoir vite se structurer ! [ABO] Manor : pour détrôner Selectour, le réseau va devoir vite se structurer ! [ABO]

Île Maurice : la MTPA prépare une nouvelle stratégie pour la France [ABO] Île Maurice : la MTPA prépare une nouvelle stratégie pour la France [ABO]

Espagne : Santander, balcon chic sur la côte cantabrique [ABO] Espagne : Santander, balcon chic sur la côte cantabrique [ABO]

Futuroscopie

Futuroscopie

Tunisie : le rebond attendu de la thalassothérapie [ABO]

Tunisie : le rebond attendu de la thalassothérapie [ABO]

Le duty-free : une parenthèse enchantée qui embellit le voyage [ABO] Le duty-free : une parenthèse enchantée qui embellit le voyage [ABO]

Le shopping n’est pas mort, les « shoppers » non plus ! [ABO] Le shopping n’est pas mort, les « shoppers » non plus ! [ABO]

Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO] Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO]

Civitatis
Dernière heure

Taxes, shutdown et environnement : le tour du monde des actus de la semaine [ABO]

Sports d'hiver : une saison pleine de surprises dans les Alpes-de-Haute-Provence

Formation : Keytel et l’EHL lancent un programme en ligne pour les hôteliers indépendants

Islande : une première adresse Candlewood Suites à Reykjavik

Le M de Megève rouvre le 17 décembre 2025

Brand News

Danemark en automne et hiver : une destination toute l’année

Danemark en automne et hiver : une destination toute l’année
Le Danemark séduit de plus en plus les voyageurs français : en automne et en hiver, le pays révèle...
Les annonces

DISCOVER THE WORLD - Attaché(e) commercial(e) Région Ile de France - CDI
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

HAVAS VOYAGES/MARIETTON DEVELOPPEMENT - Conseiller voyages expérimenté H/F - CDI - (Montbrison (42))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CE EVASION - Forfaitiste groupes collectivités H/F - CDI - (Paris, Lyon ou Rouen)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Aranui Cruises : Réservez dès maintenant votre croisière 2027 à bord de l’Aranoa

Aranui Cruises : Réservez dès maintenant votre croisière 2027 à bord de l’Aranoa

IFTM 2025 : Civitatis dévoile les clés du succès avec les activités annexes

IFTM 2025 : Civitatis dévoile les clés du succès avec les activités annexes
Distribution

Distribution

Retard, perte de bagage, correspondance manquée : quand tout s’enchaîne !

Retard, perte de bagage, correspondance manquée : quand tout s’enchaîne !
Partez en France

Partez en France

Sports d'hiver : une saison pleine de surprises dans les Alpes-de-Haute-Provence

Sports d'hiver : une saison pleine de surprises dans les Alpes-de-Haute-Provence
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Entre deux vols, l'aéroport de Hong Kong propose des circuits touristiques gratuits

Entre deux vols, l'aéroport de Hong Kong propose des circuits touristiques gratuits
Production

Production

Solea lance la location de villas pour se démarquer

Solea lance la location de villas pour se démarquer
AirMaG

AirMaG

Delta Air Lines affiche des résultats solides au 3e trimestre 2025

Delta Air Lines affiche des résultats solides au 3e trimestre 2025
Transport

Transport

Europe : bientôt un réseau TGV desservant toutes les grandes villes ?

Europe : bientôt un réseau TGV desservant toutes les grandes villes ?
La Travel Tech

La Travel Tech

Des supermarchés aux bibliothèques : les nouveaux hotspots touristiques de la génération Z

Des supermarchés aux bibliothèques : les nouveaux hotspots touristiques de la génération Z
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Le M de Megève rouvre le 17 décembre 2025

Le M de Megève rouvre le 17 décembre 2025
HotelMaG

Hébergement

Islande : une première adresse Candlewood Suites à Reykjavik

Islande : une première adresse Candlewood Suites à Reykjavik
Voyages responsables

Voyages Responsables

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion
CruiseMaG

CruiseMaG

Avec le Legend of The Seas, Royal Caribbean renforce son offre familiale

Avec le Legend of The Seas, Royal Caribbean renforce son offre familiale
TravelJobs

Emploi & Formation

Formation : Keytel et l’EHL lancent un programme en ligne pour les hôteliers indépendants

Formation : Keytel et l’EHL lancent un programme en ligne pour les hôteliers indépendants
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

SAP Concur et Amex GBT scellent une alliance stratégique

SAP Concur et Amex GBT scellent une alliance stratégique
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias