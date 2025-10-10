Taxes, shutdown et environnement : le tour du monde des actus de la semaine [ABO]

La revue de presse de la semaine du 6 octobre 2025

Taxe record à Kyoto, carte d’arrivée numérique en Inde, envol du rail au Maroc et coup de frein fiscal aux Pays-Bas : le monde du tourisme bouge dans tous les sens. TourMaG vous propose comme chaque semaine sa revue de presse internationale.

Rédigé par Caroline Lelievre le Dimanche 12 Octobre 2025

