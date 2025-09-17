TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Albanie, Pologne, Madagascar : Aya Voyages élargit son horizon

Aya Voyages enrichit sa programmation 2025-2026 avec l’Albanie, la Pologne et Madagascar. Le voyagiste annonce un lancement "d'envergure" pour sa nouvelle brochure !


Albanie, Pologne, Madagascar : Aya Voyages élargit son horizon - Photo Depositphotos.com Auteur pawopa3336
Aya Voyages a dévoilé une partie de sa programmation pour la saison 2025-2026.

Le tour-opérateur annonce l’ouverture de nouvelles destinations en Europe et la relance de Madagascar dans son offre. Aya Voyages met en avant l’Albanie et la Pologne.

L’Albanie séduit désormais les voyageurs pour ses plages bordant l’Adriatique, ses villages de montagne et son héritage culturel mêlant influences ottomanes et méditerranéennes. En Pologne, l’offre entend dépasser les visites classiques de Cracovie et Varsovie. Le TO souhaite mettre en avant les contrastes entre patrimoine urbain, mémoire historique et nature préservée.

Autre nouveauté : Madagascar revient dans la programmation du TO. L’île de l’océan Indien sera proposée à travers un circuit associant nature et culture.

Aya Voyages lance de nouvelles destinations

"Avec l’Albanie, la Pologne et Madagascar, nous ouvrons de nouveaux horizons qui reflètent parfaitement l’ADN d’Aya Voyages : proposer des destinations authentiques, encore confidentielles, où la rencontre humaine et la découverte culturelle sont au cœur de l’expérience", souligne Adeline Kurban Fiani, fondatrice et directrice générale.

Aya Voyages annonce préparer un "lancement d’envergure" pour sa nouvelle brochure 2025-2026. Plus qu’un simple catalogue, cette édition se veut "une invitation à voyager autrement, à découvrir des itinéraires exclusifs et des expériences conçues pour éveiller la curiosité des voyageurs en quête d’authenticité."

