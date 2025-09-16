Île-de-France : 2025 s'annonce sous de bons auspices pour le tourisme d'affaires

En 2025, la CCI Paris Ile-de-France et les acteurs de la filière estiment que l’année devrait marquer un retour de Paris sur le podium mondial des congrès internationaux - DepositPhotos.com, kasto
L’Île-de-France demeure une place forte mondiale du tourisme d’affaires.
Avec plus de 700 000 m² d’espaces d’exposition couverts et 24 sites de congrès et salons, la région parisienne offre la première infrastructure en Europe pour accueillir des événements de grande ampleur.
Chaque année, cette filière contribue directement au rayonnement international de la capitale et au dynamisme de son économie.
En 2024, malgré une conjoncture marquée par les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris qui ont temporairement mobilisé nombre de sites événementiels, la dynamique a tout de même été maintenue.
Salons, congrès et autres manifestations ont rassemblé plus de 10,2 millions de participants, confirmant le retour à la normale entamé après la crise sanitaire.
Ce bilan solide illustre la capacité de la région à conjuguer attractivité internationale et adaptation face aux défis.
Pour 2025, les premiers indicateurs publiés par la CCI Paris Île-de-France révèlent une tendance globalement positive, tirée notamment par les grands salons professionnels.
Les salons : de vrais moteurs économiques pour l'Île-de-France
L’année 2024 a été marquée par 367 salons organisés en Île-de-France.
Ces rendez-vous ont accueilli 103 279 entreprises exposantes, soit une hausse de 12,3% par rapport à 2022.
Parmi elles, plus de 35 000 entreprises étrangères - un niveau inédit depuis 2010 - démontrent la puissance d’attraction du marché parisien.
Avec 6,2 millions de visiteurs recensés, la fréquentation reste légèrement en retrait par rapport à 2018, mais les retombées économiques ont progressé pour atteindre 4,4 milliards d’euros.
Le chiffre d’affaires généré entre exposants et visiteurs atteint, lui, un niveau record de 21,5 milliards d’euros contre 17,9 milliards en 2022.
Ces résultats traduisent le rôle essentiel des salons comme plateformes de développement commercial de la région.
Les grands événements comme Wine Paris, Viva Technology, Paris Packaging Week ou JEC World ont particulièrement contribué à ce dynamisme. Ils incarnent la diversité et l’excellence des savoir-faire français, tout en consolidant la position de Paris comme carrefour des échanges internationaux.
Pour 2025, la tendance se confirme. Au premier semestre, la surface nette des salons progresse de +1,7% par rapport à la session précédente, le nombre d’exposants bondit de +5% et les visiteurs de +3,7%. Des chiffres qui montrent que la filière a retrouvé son rythme de croisière et poursuit sa croissance.
Congrès et manifestations : des perspectives positives pour 2025
Si les salons ont pu poursuivre leur croissance en 2024, l’activité des congrès a été impactée par l’organisation des Jeux Olympiques.
Avec 589 congrès organisés, contre 646 en 2023, Paris a temporairement reculé à la 6e place du classement ICCA des villes accueillant le plus de congrès internationaux.
Néanmoins, près de 690 000 congressistes ont été recensés, dont plus de 98 000 internationaux, confirmant l’importance stratégique de ce segment.
Les retombées économiques des congrès se sont élevées à 920 millions d’euros, moins qu’en 2023, un recul toujours expliqué par les JO.
En 2025, la CCI et les acteurs de la filière estiment déjà que l’année devrait marquer un retour de Paris sur le podium mondial, qui a occupé à huit reprises la première place depuis 2010.
En parallèle, l’Île-de-France a accueilli 1 356 autres manifestations en 2024, allant des événements d’entreprises aux spectacles et examens, rassemblant plus de 3,6 millions de participants.
Comme le souligne Dominique Restino, président de la CCI Paris Île-de-France : « L’activité des salons à Paris et sa région repart à la hausse. Il faut saluer les efforts d’investissement réguliers de la filière dans le développement, la rénovation et la mise aux normes environnementales des principaux sites d’exposition et de congrès de la capitale.
Au-delà des retombées économiques générées, il en va du rayonnement et de l’attractivité de la région, qui reste première destination européenne en matière de tourisme et d’événementiel. »
