Île-de-France : 2025 s'annonce sous de bons auspices pour le tourisme d'affaires

« L’activité des salons à Paris et sa région repart à la hausse. Il faut saluer les efforts d’investissement réguliers de la filière dans le développement, la rénovation et la mise aux normes environnementales des principaux sites d’exposition et de congrès de la capitale.



Au-delà des retombées économiques générées, il en va du rayonnement et de l’attractivité de la région, qui reste première destination européenne en matière de tourisme et d’événementiel. »

Si les salons ont pu poursuivre leur croissance en 2024, l’activité des congrès a été impactée par l’organisation des Jeux Olympiques.Avec 589 congrès organisés, contre 646 en 2023, Paris a temporairementdes villes accueillant le plus de congrès internationaux.Néanmoins, près de 690 000 congressistes ont été recensés, dont plus de 98 000 internationaux, confirmant l’importance stratégique de ce segment.Les retombées économiques des congrès se sont élevées à, moins qu’en 2023, un recul toujours expliqué par les JO.En 2025, la CCI et les acteurs de la filière estiment déjà que, qui a occupé à huit reprises la première place depuis 2010.En parallèle, l’Île-de-France a accueilli 1 356 autres manifestations en 2024, allant des événements d’entreprises aux spectacles et examens, rassemblant plus deComme le souligne Dominique Restino, président de la CCI Paris Île-de-France :