Baptiste Orlandini nommé Directeur Général de Choose Paris Region

Nous sommes ravis d’accueillir Baptiste Orlandini à la direction générale de l'agence. Son expertise et son parcours sont un atout précieux pour mener à bien les projets stratégiques de l’agence dans un monde où la compétition est toujours plus forte pour attirer les flux touristiques et d’investissements

pour son engagement à la tête de l’agence pendant plus de sept ans

apporte à Choose Paris Region une. Avant cette nomination, il assurait la coordination des politiques économiques, d’emploi et d’innovation au sein du cabinet de la Présidente de la Région Île-de-France. Il a également occupé des fonctions clés au Cercle des économistes en tant que directeur des programmes et des activités, travaillant à l’interface du secteur public, du secteur privé et du monde académique., spécialisé en intelligence économique et géostratégie, Baptiste Orlandini est reconnu pour sa capacité à gérer des projets complexes dans des environnements concurrentiels. À la tête de Choose Paris Region, il devra, en valorisant ses ressources économiques, culturelles et touristiques. L’agence joue un rôle central dans la promotion du territoire, en attirant investissements étrangers, talents et projets d’innovation.déclare : «».Le conseil d’administration a tenu àdurant son mandat, en lui adressant ses remerciements «» et ses vœux de succès pour la suite de sa carrière.