Spatial, immobile, lointain : quel(s) visage(s) aura le tourisme en 2075 ?

Nomade Aventure lance le site Destination 2075 ouvert à tous les contributeurs


Bien que l’avenir continue de fasciner et d’interroger, il est rare de s’attaquer à des échéances très lointaines. Sauf à être optimiste, audacieux, curieux et bien informé. C’est la démonstration que fait le directeur général de Nomade Aventure et son équipe en lançant le site : www.destination2075.com que nous vous recommandons vivement de consulter…


Rédigé par le Mardi 16 Septembre 2025

Spatial, immobile, lointain : quel(s) visage(s) aura le tourisme en 2075 ?
Spatial, immobile, lointain : quel(s) visage(s) aura le tourisme en 2075 ? - photo Nomade Aventure
…Quand on compte dans le nom de son enseigne deux termes aussi flatteurs pour l’imagination que « nomade » et « aventure », il est clair que l’on ne peut que chercher à les préserver. « Nomade » c’est le voyage circulaire, en boucle, de populations libres et errantes. « Aventure » c’est ce qui doit se produire et finit par se produire !

Soit une évocation d’un voyage différent « hors des sentiers battu » comme le confirme le slogan du T.O qui a choisi de respecter et faire durer le plus longtemps possible sa géographie touristique.

Le plus longtemps ? Et pourquoi pas au moins jusqu’en 2075, l’année frontière qui célèbrera les 100 ans du voyagiste aux commandes duquel Fabrice Del Taglia exerce ses talents avec succès et passion. Et cela, depuis quinze ans.

Enregistrant quelque 12 000 globe-trotters (et probablement plus cette année) Nomade Aventure a, il est vrai, le souci de durer. Mais, pas n’importe comment. Outre une production originale et variée, pour tenter d’être le plus conforme au futur de la planète donc de son tourisme, le dynamique DG n’a pas été timoré.

Mais, il a été prudent, sachant que la prospective à long terme n’est pas forcément crédible. Surtout dans des époques chahutées comme la nôtre.

Et surtout, il a choisi de sortir des « ronrons » habituels des rapports multiples réalisés à l’horizon 2030 ou 2050 qui ne constituent souvent qu’une extrapolation du présent et ressortent invariablement les mêmes trois scenarii : un scénario optimiste, un scénario pessimiste et un scénario du milieu ? Ou encore : un scénario tout « high tech » et un scénario « retour à l’humain ».

Le tout dans un monde où les pouvoirs économiques, militaires, culturels, technologiques ne seront pas distribués comme ils le sont aujourd’hui.

Ouvrir les yeux, faire réfléchir, sortir des poncifes

Fabrice Del Taglia - Photo JS
Fabrice Del Taglia - Photo JS
Pour parvenir à son but : réfléchir, générer des débats, s’approcher de la réalité tout en s’engageant, Fabrice Del Taglia a sollicité une bonne douzaine d’experts dans différents domaines qui ont eu à plancher sur 7 thèmes jugés majeurs pour le développement touristique. Lesquels ont publié un texte exprimant leur vision du futur.

- Ainsi, sur le sujet de plus en plus vulgarisé du tourisme spatial, l’astronaute Jean-Pierre Haigneré ne nous a pas bercés d’illusions. Selon cet homme qui connaît l’espace, ce type de tourisme destiné à une poignée de milliardaires n’obéit à aucun modèle économique rentable. De plus, ce tourisme est particulièrement polluant et encombrant. Il est donc voué à provoquer des accidents !

- Autre commentaire pessimiste, celui du géographe Rémy Knafou qui s’est plusieurs fois exprimé dans TourMaG. Pour lui, rendre le tourisme durable est obligatoire. Mais, bémol, « je ne crois pas dans nos capacités à penser les ruptures qu’il convient d’affronter et de réguler » !

-Pessimiste encore l’éthologue Valérie Valton, qui constate que le tourisme animalier tel qu’il est pratiqué aujourd’hui est tout simplement catastrophique. Spécialiste de l’observation des cétacées, elle juge la situation actuelle dans les fonds marins ou sur terre, insoutenable. Pourtant, il lui semble que l’espoir est permis dans la mesure où le touriste est plus sensible au bien-être animal et cherche à contribuer avec les populations locales à respecter les animaux et à les protéger. « La vision d'un équilibre parfait entre le respect de la faune et sa découverte est celle qu'on peut attendre de l'évolution du tourisme animalier dans les 50 prochaines années » conclut-elle.

- Cette notion de tourisme « utile » est également évoquée par un auteur de science fiction qui a aussi créé une agence pionnière de la micro aventure : Chilowé. Mais, Thibaut Labey estime que si l’utilité du touriste est indispensable auprès des populations locales, il serait plus efficace de créer une réciprocité. On les aide, elles nous aident !

Quant à l’infatigable Gérard Feldzer, il a évoqué son sujet de prédilection : l’avenir des mobilités. Mais, il a aussi évoqué le travail que fait son ONG Aviation sans frontière, en matière d’aide humanitaire.

… Enfin, parmi d’autres commentaires tout aussi intéressants, c’est l’avenir de la carte touristique mondiale qui a été évoquée, l’avenir des voyages lointains et bien sûr le voyage virtuel, immobile.

Des sujets majeurs, certes, auxquels il n’est pas facile de répondre aujourd’hui tant l’avenir géopolitique de la planète est encore flou.

Dernier mot sur un sujet nous reviendrons régulièrement, les internautes qui iront surfer sur le site : Destination2075.com sont invités à donner leur avis et exprimer leurs idées.

Avec en prime la possibilité de gagner un bon d’achat de 15 000 euros pour voyager avec Nomade Aventure !

Les contributeurs que vous pouvez retrouver sur le site :

Pour nourrir cette réflexion prospective, Nomade Aventure a sollicité́ des experts : le spécialiste du climat François Gemenne ; le géographe Rémy Knafou ; la juriste Marine Calmet, le plus grand aventurier des temps modernes, Mike Horn, l’explorateur engagé Evrard Wendenbaum, le plongeur Jérémie Morizet, les astronautes Michel Tognini et Jean-Pierre Haigneré ; des écrivains Jacques Attali, Hubert Prolongeau, Julien Blanc- Gras, Laurent Genefort, Jean-Marc Ligny...et le créateur de contenus le plus influent en France dans le domaine du voyage (Bruno Maltor)...

