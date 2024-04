A pied, à vélo et... sur l'eau : Nomade Aventure partenaire de Locaboat

Ces destinations incluent une diversité de paysages et de cultures, depuis les canaux historiques de France jusqu'aux lacs d'Allemagne et aux voies navigables des Pays-Bas.



Les voyageurs pourront explorer chaque lieu à leur propre rythme, avec le support logistique de Locaboat et les conseils de Nomade Aventure.



Par ailleurs, ces voyages sont conçus pour minimiser l'empreinte carbone, privilégiant les transports en train et combinant la navigation, le vélo et la marche. La croisière en Pénichette, de son côté, génère une faible émission de CO2.



" Nous sommes ravis de nous associer à Locaboat pour offrir à nos clients une expérience de voyage renouvelée ", a déclaré Yves Becue, le directeur du département sur-mesure de Nomade Aventure, dans un communiqué. " Ce partenariat combine l'aventure terrestre, à pied ou à vélo notamment, avec la découverte des voies navigables, permettant ainsi à nos clients de vivre une aventure itinérante sous un nouvel angle. "



De son côté, Camille Binz, la directrice marketing et digital de Locaboat, ajoute : " Cette collaboration avec Nomade Aventure représente une nouvelle étape. Elle permet de faire découvrir notre mode de voyage slow et local à une clientèle en attente d’un itinéraire guidé, combinant habilement les étapes de navigation aux étapes de visites ou d’activités de nos destinations. "