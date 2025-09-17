Reims : la Maison Champagne Thiénot se lance dans l'hôtellerie haut de gamme

Garance et Stanislas Thiénot. Au premier plan à droite, Alain Thiénot, le fondateur de la Maison Champagne Thiénot - Photo : Maison Champagne Thiénot
La Maison Champagne Thiénot ouvre, lundi 22 septembre 2025, "Le 3", un lieu inédit de 5 000 m² au cœur de Reims, qui se veut "une ode à l’art de vivre à la champenoise".
Imaginé dès 2011, ce projet d’envergure entend, selon un communiqué de la Maison Champagne Thiénot, "réinventer les contours de l’œnotourisme rémois", en mettant en scène une expérience à la croisée des chemins entre patrimoine, innovation et art de vivre.
Ce nouvel lieu accueillera à la fois un musée interactif, un parcours immersif, un kilomètre de caves historiques datant du XIIIᵉ siècle, une cuverie souterraine à 10 mètres de hauteur, une vinothèque, ainsi qu’un "ensemble d’expériences pensées pour plonger dans l’univers de la Maison".
Cependant, Maison Champagne Thiénot ne va pas s'en tenir là : en décembre 2025, "Le 3" se déploiera pleinement avec l’ouverture dans ses murs d'un hôtel 5 étoiles, d'un spa et d'un bar à champagne.
Imaginé dès 2011, ce projet d’envergure entend, selon un communiqué de la Maison Champagne Thiénot, "réinventer les contours de l’œnotourisme rémois", en mettant en scène une expérience à la croisée des chemins entre patrimoine, innovation et art de vivre.
Ce nouvel lieu accueillera à la fois un musée interactif, un parcours immersif, un kilomètre de caves historiques datant du XIIIᵉ siècle, une cuverie souterraine à 10 mètres de hauteur, une vinothèque, ainsi qu’un "ensemble d’expériences pensées pour plonger dans l’univers de la Maison".
Cependant, Maison Champagne Thiénot ne va pas s'en tenir là : en décembre 2025, "Le 3" se déploiera pleinement avec l’ouverture dans ses murs d'un hôtel 5 étoiles, d'un spa et d'un bar à champagne.
Maison Champagne Thiénot : un boutique-hôtel de 12 chambres et une suite
Autres articles
-
Reims : deux péniches pour redonner vie aux berges du canal
-
Escapade en Champagne avec l'agence Instants
-
Escapade chic à Epernay, "capitale du champagne" [ABO]
-
Podcast sur Reims : Entretien avec Philippe Verger, directeur général de Reims Tourisme & Congrès
-
Champagne : le Domaine Les Crayères de nouveau distingué
Ce luxueux boutique-hôtel déclinera 12 élégantes chambres et une suite de 60 m2 dotée d'une terrasse privative.
Situées au premier étage du "3", elles offriront une vue privilégiée sur le cloître ou sur la Cour des Comtes de Champagne, un monument médiéval aujourd'hui classé.
Le petit-déjeuner sera servi au bar à champagne.
Pour parfaire le séjour, le boutique-hôtel du "3" a été équipé d'un spa intime logé dans un espace de 80 m2. Les clients y trouveront sauna, hammam, bain, douche sensorielle, matelas hydro-massant...
La Maison Champagne Thiénot a été fondée il y a quarante ans par Alain Thiénot, qui l'a aujourd'hui confiée à ses enfants Garance et Stanislas.
Pour marquer cet anniversaire, Champagne Thiénot dévoile pour la fin d'année trois nouvelles cuvées millésimées - 2015, 2016 et 2017 - baptisées "Immersion".
Lire aussi : Escapade chic à Epernay, "capitale du champagne"
Situées au premier étage du "3", elles offriront une vue privilégiée sur le cloître ou sur la Cour des Comtes de Champagne, un monument médiéval aujourd'hui classé.
Le petit-déjeuner sera servi au bar à champagne.
Pour parfaire le séjour, le boutique-hôtel du "3" a été équipé d'un spa intime logé dans un espace de 80 m2. Les clients y trouveront sauna, hammam, bain, douche sensorielle, matelas hydro-massant...
La Maison Champagne Thiénot a été fondée il y a quarante ans par Alain Thiénot, qui l'a aujourd'hui confiée à ses enfants Garance et Stanislas.
Pour marquer cet anniversaire, Champagne Thiénot dévoile pour la fin d'année trois nouvelles cuvées millésimées - 2015, 2016 et 2017 - baptisées "Immersion".
Lire aussi : Escapade chic à Epernay, "capitale du champagne"