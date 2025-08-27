TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
IFTM 2025 : DGT Formations veut rendre le tourisme durable concret aux pros !

DGT Formations organisera plusieurs moments forts lors de l'IFTM 2025


Dans un peu moins de trois semaines, toute l'industrie touristique se retrouvera à la Porte de Versailles pour se rencontrer, échanger et réfléchir. Dans le cadre du nouvel espace de l'IFTM Top Resa baptisé "Village des Initiatives Durables", DGT Formations organisera plusieurs moments forts destinés aux agences de voyages.


Rédigé par le Vendredi 5 Septembre 2025

DGT Formations organisera plusieurs moments forts lors de l'IFTM 2025 - DR
La grand-messe de l'industrie touristique arrive à grands pas.

Il est encore temps de ne pas manquer la nouvelle édition de l'IFTM Top Resa 2025. Pour ce faire, DGT Formations dévoile un programme chargé, notamment dans le cadre de la nouvelle initiative : le Village des Initiatives Durables.

L'organisme va rassembler un panel d'experts pour impulser une dynamique forte dans la transformation concrète du tourisme durable, en la rendant accessible et opérationnelle pour les professionnels.

Ainsi, du 23 au 25 septembre 2025, un programme complet a été créé autour de tables rondes, ateliers et micro-formations pratiques, dans le but d'accélérer la mise en œuvre opérationnelle pour les agences de voyages, tour-opérateurs et réceptifs.

Et pour ceux qui doutent encore des retombées économiques, le marché mondial du tourisme durable est estimé à 3,23 trillions USD, soit 2 760 milliards d'euros. Ce n'est pas tout : sa croissance annuelle moyenne est attendue autour de 15 % jusqu'en 2033.

En amont du salon, lundi 22 septembre (18h-22h), DGT Formations et la DGT Academy organisent un afterwork exclusif à proximité du salon (cliquez ici pour s'inscrire).

Un rendez-vous convivial et intimiste pour favoriser les rencontres professionnelles, inspirer les échanges et ouvrir de nouvelles perspectives, avec la présence d’un invité surprise dévoilé courant septembre.

Toutes les interventions se tiendront au salon IFTM, sur le Village des Initiatives Durables (Porte de Versailles, Paris), du 23 au 25 septembre 2025.

Le programme de DGT Formations sur l'IFTM Top Resa 2025 :

Mardi 23 septembre 2025 :

  • Tête-à-tête (13h20-13h40) : « Et si on racontait la biodiversité autrement ? » avec Léa Camilleri, vidéaste et youtubeuse

  • Table ronde (14h30-15h15) : « L’écotourisme, un vrai levier d’équilibre et de croissance », animée par Agathe Clerc (consultante tourisme & océan – DGT Formations), avec Myriam Tord (conseillère Versailles Voyages), Aurélie Berthet Orengo (fondatrice du TO Voyage Sauvage), Isabelle Jaecques (directrice commerciale Eden Tour)

  • Table ronde (15h30-16h15) : « Slow tourisme : moins de vitesse, plus de valeur », avec Ève Choimet (responsable RSE Marietton Havas Voyages), Pier Tognazzini (fondateur de MooVert France), Claire Sciscione (directrice de Slow Trotteurs)

  • Table ronde (16h30-17h15) : « Tourisme régénératif : repenser le voyage comme un levier qui régénère et prend soin des territoires et de tout ce qui les habite », animée par Tatiana Rinke (consultante-formatrice en stratégie RSE/Développement Durable – DGT Formations), avec Adrien Ruffino (fondateur de SoliDérance), Caroline Debonnaire (Vision Éthique), Célia Tichadelle (directrice DMC Holaqueya)

Mercredi 24 septembre :

  • Atelier immersif (11h00-12h30) : « Le jeu de la RSE », animé par Laurence Flatt (consultante & formatrice en RSE – Move4ward, formatrice DGT Formations)
(pour s'inscrire cliquez-ici)

  • Un livre qui compte (13h40-14h00) : « Le chaos climatique n’est pas une fatalité » — tête-à-tête avec Jean-François Rial pour découvrir les messages et les enjeux de son ouvrage"

  • Micro-formation (14h30-16h00 – Espace Atelier) : « Le tourisme durable autrement : 15 minutes, 4 clés pour commencer à l’intégrer sans l’imposer »
(pour s'inscrire cliquez-ici)

Jeudi 25 septembre :

  • Table ronde (11h00-11h45) : « Quelles synergies pour mieux former ? », avec Isabelle Maimbourg (directrice OPCO Mobilités), Sylvie Da Silva (CEDIV’Formations), Émilie Cassar (présidente de l’association La Fresque du Tourisme, fondatrice de WeSoon, accompagnement transition)

  • Tête-à-tête (13h20-13h40) : « IA & éthique : le droit, une vraie solution ? », animé par Alexandre Alary (DGT Formations), avec Grimaud Valat (avocat associé DTMV Avocats, senior advisor Human Technology Foundation)

  • Micro-formation (15h30-16h30 – Espace Atelier) : « Le tourisme durable autrement : 15 minutes, 4 clés pour commencer à l’intégrer sans l’imposer »
(pour s'inscrire cliquez-ici)

