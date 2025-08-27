IFTM 2025 : DGT Formations veut rendre le tourisme durable concret aux pros !

La grand-messe de l'industrie touristique arrive à grands pas.Il est encore temps de ne pas manquer la nouvelle édition de l'IFTM Top Resa 2025. Pour ce faire, DGT Formations dévoile un programme chargé, notamment dans le cadre de la nouvelle initiative : le Village des Initiatives Durables.L'organisme va rassembler un panel d'experts pour impulser une dynamique forte dans la transformation concrète du tourisme durable, en la rendant accessible et opérationnelle pour les professionnels.Et pour ceux qui doutent encore des retombées économiques, le marché mondial du tourisme durable est estimé à 3,23 trillions USD, soit 2 760 milliards d'euros. Ce n'est pas tout : sa croissance annuelle moyenne est attendue autour de 15 % jusqu'en 2033.Un rendez-vous convivial et intimiste pour favoriser les rencontres professionnelles, inspirer les échanges et ouvrir de nouvelles perspectives, avec la présence d’un invité surprise dévoilé courant septembre.