TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo DestiMaG  
Recherche avancée

Tourisme d’affaires : le Brésil accélère sur le MICE en 2026

Nouveau poids lourd du tourisme d’affaires en Amérique latine


Le Brésil mise sur le MICE pour renforcer son attractivité internationale. Avec une croissance record dans l’accueil d’événements et de nouvelles plateformes dédiées aux professionnels, le pays veut s’imposer comme un acteur majeur du tourisme d’affaires en Amérique latine.


Rédigé par le Vendredi 12 Septembre 2025

Le Brésil mise sur le MICE pour renforcer son attractivité internationale - Depositphotos @rmnunes
Le Brésil mise sur le MICE pour renforcer son attractivité internationale - Depositphotos @rmnunes
Aerticket
Le Brésil consolide sa position de destination incontournable pour le tourisme d’affaires.

Le pays, qui accueillera en 2026 l’Assemblée générale annuelle de l’IATA ainsi que le principal forum latino-américain de l’investissement hôtelier, mise sur une nouvelle plateforme spécialisée pour séduire les acteurs du secteur MICE (réunions, incentives, conférences et expositions).

Selon l’International Congress and Convention Association (ICCA), le Brésil figure désormais au 15ᵉ rang mondial pour l’accueil d’événements internationaux, avec une croissance de 50 % du volume de manifestations organisées sur son territoire en 2024.

Le pays reste le seul d’Amérique latine à figurer dans ce classement et se place 3ᵉ sur le continent américain, derrière les États-Unis et le Canada.

"Le potentiel du pays en matière de tourisme d’affaires est immense et il est désormais reconnu à l’échelle mondiale. Avec une infrastructure solide, une diversité culturelle unique et des paysages spectaculaires, nous faisons partie des 15 premières destinations pour les événements internationaux", souligne Marcelo Freixo, président d’Embratur.

Brésil : une plateforme pour valoriser le tourisme d’affaires et durable

Autres articles
Pour renforcer son attractivité, le Brésil a développé la plateforme Brasil Incentive Showcase, dédiée aux voyages de motivation.

Cet outil permet aux professionnels de naviguer par État ou par biome et d’accéder à des informations détaillées sur les infrastructures, la connectivité, les expériences locales, la durabilité, ainsi que sur les certifications et distinctions internationales.

La plateforme Brasil Travel Specialist a également été enrichie de nouveaux modules de formation, en anglais, ciblant les agents de voyages et opérateurs étrangers.

L’objectif est de mettre en avant les atouts du Brésil pour les voyages d’affaires et les expériences durables.

Quelques événements à retenir en 2026

Le secteur des événements d’affaires pèse lourd dans l’économie mondiale, représentant près de 25 % du tourisme international et générant quelque 870 milliards de dollars en 2024, avec des prévisions à 945 milliards pour 2025 et une croissance annuelle moyenne estimée à 9,1 % jusqu’en 2030.

Au Brésil, la dynamique est tout aussi remarquable, le segment des voyages d’affaires a atteint des niveaux record l’an dernier et la tendance devrait se confirmer en 2025. L’année 2026 s’annonce d’ores et déjà comme une étape majeure avec plusieurs rendez-vous de premier plan, dont SAHIC 2026 (Rio de Janeiro, 22-24 mars), qui réunira plus de 400 décideurs et investisseurs autour de 130 projets hôteliers représentant 1,6 milliard de dollars d’investissements.

Viendront ensuite Agrishow 2026 (São Paulo, 27 avril – 1ᵉʳ mai), l’un des plus grands salons agricoles mondiaux, et le Sommet OMT Afrique-Amériques à Rio, dédié au tourisme durable et inclusif. Le pays accueillera également l’Assemblée générale annuelle de l’IATA, marquant le retour de l’événement en Amérique du Sud après plus de vingt ans, ainsi que la Conférence internationale sur le sida (AIDS 2026), première édition organisée sur le continent, qui devrait rassembler plus de 10 000 participants.


Lu 146 fois

Tags : bresil, iata, mice
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Brand News DestiMaG

Tahiti Tourisme valorise la randonnée responsable

Tahiti Tourisme valorise la randonnée responsable
Longtemps associée à ses lagons turquoises et à ses plages paradisiaques, la destination Tahiti Et...
Jalisco
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

Webinaires canadiens : les safaris animaliers dans le nord du Canada

Webinaires canadiens : les safaris animaliers dans le nord du Canada
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Gilles Chauvet quitte MSC et rejoint CFC Croisières

Grève 18 septembre : les contrôleurs aériens reportent leur préavis à octobre

Tourisme d’affaires : le Brésil accélère sur le MICE en 2026

The Originals Hotels franchit le cap des 16 nouvelles adresses en 2025

easyJet investit dans un système de navigation de nouvelle génération

Brand News

Assurever confirme son leadership : innovation business travel, succès de Protexio et rendez-vous à l’IFTM

Assurever confirme son leadership : innovation business travel, succès de Protexio et rendez-vous à l’IFTM
Le courtier démarre l’automne en multipliant les initiatives stratégiques. Intégration de ses...
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
Publi-news

Publi-news

L'automne avec Wa Sakura

L'automne avec Wa Sakura

Rivages du Monde se déploie en Patagonie et au Laos

Rivages du Monde se déploie en Patagonie et au Laos
AirMaG

AirMaG

Grève 18 septembre : les contrôleurs aériens reportent leur préavis à octobre

Grève 18 septembre : les contrôleurs aériens reportent leur préavis à octobre
CruiseMaG

CruiseMaG

Gilles Chauvet quitte MSC et rejoint CFC Croisières

Gilles Chauvet quitte MSC et rejoint CFC Croisières
Distribution

Distribution

Voyages en train : destinations soleil et capitales européennes, stars de l'été !

Voyages en train : destinations soleil et capitales européennes, stars de l'été !
Futuroscopie

Futuroscopie

Carte postale : un objet culte qui parle de nous et résiste [ABO]

Carte postale : un objet culte qui parle de nous et résiste [ABO]
HotelMaG

Hébergement

Moxy renforce son réseau européen avec un nouvel hôtel à Belfast

Moxy renforce son réseau européen avec un nouvel hôtel à Belfast
La Travel Tech

La Travel Tech

Voyages : ce que nous apprend Google et les réseaux sociaux sur les recherches des Français !

Voyages : ce que nous apprend Google et les réseaux sociaux sur les recherches des Français !
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

W New York - Union Square : la rénovation d’un hôtel iconique

W New York - Union Square : la rénovation d’un hôtel iconique
Partez en France

Partez en France

The Originals Hotels franchit le cap des 16 nouvelles adresses en 2025

The Originals Hotels franchit le cap des 16 nouvelles adresses en 2025
Production

Production

Emmanuel Foiry quitte Kuoni France

Emmanuel Foiry quitte Kuoni France
Transport

Transport

Trenitalia se renforce encore sur Paris - Lyon

Trenitalia se renforce encore sur Paris - Lyon
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

FCM Travel : Christelle Viana nommée directrice des opérations France

FCM Travel : Christelle Viana nommée directrice des opérations France
Voyages responsables

Voyages Responsables

IFTM 2025 : DGT Formations veut rendre le tourisme durable concret aux pros !

IFTM 2025 : DGT Formations veut rendre le tourisme durable concret aux pros !
TravelJobs

Emploi & Formation

Emploi : entre pénurie de compétences, nouvelles attentes et virage digital

Emploi : entre pénurie de compétences, nouvelles attentes et virage digital
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias