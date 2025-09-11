Tourisme d’affaires : le Brésil accélère sur le MICE en 2026

Le Brésil consolide sa position de destination incontournable pour le tourisme d’affaires.
Le pays, qui accueillera en 2026 l’Assemblée générale annuelle de l’IATA ainsi que le principal forum latino-américain de l’investissement hôtelier, mise sur une nouvelle plateforme spécialisée pour séduire les acteurs du secteur MICE (réunions, incentives, conférences et expositions).
Selon l’International Congress and Convention Association (ICCA), le Brésil figure désormais au 15ᵉ rang mondial pour l’accueil d’événements internationaux, avec une croissance de 50 % du volume de manifestations organisées sur son territoire en 2024.
Le pays reste le seul d’Amérique latine à figurer dans ce classement et se place 3ᵉ sur le continent américain, derrière les États-Unis et le Canada.
"Le potentiel du pays en matière de tourisme d’affaires est immense et il est désormais reconnu à l’échelle mondiale. Avec une infrastructure solide, une diversité culturelle unique et des paysages spectaculaires, nous faisons partie des 15 premières destinations pour les événements internationaux", souligne Marcelo Freixo, président d’Embratur.
Le pays, qui accueillera en 2026 l’Assemblée générale annuelle de l’IATA ainsi que le principal forum latino-américain de l’investissement hôtelier, mise sur une nouvelle plateforme spécialisée pour séduire les acteurs du secteur MICE (réunions, incentives, conférences et expositions).
Selon l’International Congress and Convention Association (ICCA), le Brésil figure désormais au 15ᵉ rang mondial pour l’accueil d’événements internationaux, avec une croissance de 50 % du volume de manifestations organisées sur son territoire en 2024.
Le pays reste le seul d’Amérique latine à figurer dans ce classement et se place 3ᵉ sur le continent américain, derrière les États-Unis et le Canada.
"Le potentiel du pays en matière de tourisme d’affaires est immense et il est désormais reconnu à l’échelle mondiale. Avec une infrastructure solide, une diversité culturelle unique et des paysages spectaculaires, nous faisons partie des 15 premières destinations pour les événements internationaux", souligne Marcelo Freixo, président d’Embratur.
Brésil : une plateforme pour valoriser le tourisme d’affaires et durable
Autres articles
Pour renforcer son attractivité, le Brésil a développé la plateforme Brasil Incentive Showcase, dédiée aux voyages de motivation.
Cet outil permet aux professionnels de naviguer par État ou par biome et d’accéder à des informations détaillées sur les infrastructures, la connectivité, les expériences locales, la durabilité, ainsi que sur les certifications et distinctions internationales.
La plateforme Brasil Travel Specialist a également été enrichie de nouveaux modules de formation, en anglais, ciblant les agents de voyages et opérateurs étrangers.
L’objectif est de mettre en avant les atouts du Brésil pour les voyages d’affaires et les expériences durables.
Cet outil permet aux professionnels de naviguer par État ou par biome et d’accéder à des informations détaillées sur les infrastructures, la connectivité, les expériences locales, la durabilité, ainsi que sur les certifications et distinctions internationales.
La plateforme Brasil Travel Specialist a également été enrichie de nouveaux modules de formation, en anglais, ciblant les agents de voyages et opérateurs étrangers.
L’objectif est de mettre en avant les atouts du Brésil pour les voyages d’affaires et les expériences durables.
Quelques événements à retenir en 2026
Le secteur des événements d’affaires pèse lourd dans l’économie mondiale, représentant près de 25 % du tourisme international et générant quelque 870 milliards de dollars en 2024, avec des prévisions à 945 milliards pour 2025 et une croissance annuelle moyenne estimée à 9,1 % jusqu’en 2030.
Au Brésil, la dynamique est tout aussi remarquable, le segment des voyages d’affaires a atteint des niveaux record l’an dernier et la tendance devrait se confirmer en 2025. L’année 2026 s’annonce d’ores et déjà comme une étape majeure avec plusieurs rendez-vous de premier plan, dont SAHIC 2026 (Rio de Janeiro, 22-24 mars), qui réunira plus de 400 décideurs et investisseurs autour de 130 projets hôteliers représentant 1,6 milliard de dollars d’investissements.
Viendront ensuite Agrishow 2026 (São Paulo, 27 avril – 1ᵉʳ mai), l’un des plus grands salons agricoles mondiaux, et le Sommet OMT Afrique-Amériques à Rio, dédié au tourisme durable et inclusif. Le pays accueillera également l’Assemblée générale annuelle de l’IATA, marquant le retour de l’événement en Amérique du Sud après plus de vingt ans, ainsi que la Conférence internationale sur le sida (AIDS 2026), première édition organisée sur le continent, qui devrait rassembler plus de 10 000 participants.
Au Brésil, la dynamique est tout aussi remarquable, le segment des voyages d’affaires a atteint des niveaux record l’an dernier et la tendance devrait se confirmer en 2025. L’année 2026 s’annonce d’ores et déjà comme une étape majeure avec plusieurs rendez-vous de premier plan, dont SAHIC 2026 (Rio de Janeiro, 22-24 mars), qui réunira plus de 400 décideurs et investisseurs autour de 130 projets hôteliers représentant 1,6 milliard de dollars d’investissements.
Viendront ensuite Agrishow 2026 (São Paulo, 27 avril – 1ᵉʳ mai), l’un des plus grands salons agricoles mondiaux, et le Sommet OMT Afrique-Amériques à Rio, dédié au tourisme durable et inclusif. Le pays accueillera également l’Assemblée générale annuelle de l’IATA, marquant le retour de l’événement en Amérique du Sud après plus de vingt ans, ainsi que la Conférence internationale sur le sida (AIDS 2026), première édition organisée sur le continent, qui devrait rassembler plus de 10 000 participants.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille