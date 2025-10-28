Ancien pilote d'Air France, Anthony Viaux a tout quitté à cause de l’éco-anxiété ! [ABO]

Il se demande alors s’il n’aurait pas dû rester pour tenter de changer les choses de l’intérieur, se battre pour faire évoluer les comportements.



S’est-il précipité ? A-t-il finalement commis une erreur ? " Je n’avais aucun intérêt à quitter mon job. Ce n’était qu’une perte, dans tous les aspects de ma vie. Une perte financière, puisque j’avais un salaire très confortable, une perte de statut social. Je suis parti avec zéro euro, car j’ai démissionné.



Et puis, on parle de ma passion, de mon rêve de gamin. On porte l’uniforme dans les aéroports et les villes du monde entier, on représente la France à l’étranger.



Sauf que je ne pouvais plus me regarder dans une glace. J’avais besoin de me réaligner avec moi-même et mes convictions.



Au moment de partir, je me suis demandé si je devais tout quitter en silence ou expliquer mon geste symbolique, afin que ceux qui se retrouvent dans le même cas osent écouter leur petite voix intérieure ", analyse l'ancien commandant de bord.



Ces deux interviews accordées au Parisien et à 20 Minutes, puis l’écriture de son livre, lui permettent, en tant qu’éco-anxieux, d’éviter de ruminer et de sombrer dans les abysses de la dépression.



" Je voulais aller au bout de mon raisonnement. Et aussi paradoxal que cela puisse paraître, je voulais partager la magie du métier de pilote de ligne, mais aussi montrer qu’il était tellement génial qu’il est extrêmement difficile à quitter.



Je voulais que les lecteurs plongent dans mon univers. On a beau comprendre tout ce qu’il se passe comme catastrophes écologiques, c’est un métier qu’on ne quitte pas ", confie Anthony Viaux.