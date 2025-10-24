Verdié Voyages couronné meilleur tour-opérateur !

C'est une victoire pour la deuxième année consécutive, qui a valeur de confirmation mais aussi de joli cadeau pour le groupe Verdié.
Basée à Rodez, capitale française des séjours linguistiques, l’entreprise, qui fête ses 40 ans en 2025, a conservé sa couronne nationale de meilleur tour-opérateur.
Décernée par le magazine Capital, cette distinction repose sur une grande enquête indépendante, menée en ligne et de manière anonyme auprès de 15 000 consommateurs par l’institut Statista.
Ce n’est donc pas une première, car sur dix classements, Verdié Voyages a déjà décroché ce prix à cinq reprises.
Le groupe obtient cette première place avec une note de 8,24, devant Voyageurs du Monde (8,16), Kuoni (8,13), Terres d’Aventure (8,07) et Ôvoyages (8,07).
Dans le tourisme, comme dans d'autres secteurs de l'économie, les leaders ne sont pas toujours parisiens.
Le classement est établi selon trois critères : la volonté de recommander l’enseigne (élément principal du score), l’attention portée à la clientèle, et le niveau d’expertise des enseignes.
Yves Verdié : "Nous sommes entourés d'acteurs qui nous inspirent"
"C'est une bonne chose, nous sommes contents.
Qu’un tour-opérateur régional, devenu au fil du temps multirégional, se retrouve au milieu des grands, c’est une belle récompense, le fruit de la qualité de notre travail.
Nous sommes entourés d’acteurs qui nous inspirent" nous confie Yves Verdié.
Une récompense qui sera mise à profit tout au long de l’année dans les différentes communications du groupe.
Elle vient, selon le mail envoyé à toutes les équipes, souligner l’engagement des salariés et rappeler la signature du tour-opérateur, à savoir les “destinations humaines”, qui visent à faire vivre des expériences réussies, génératrices d’émotions et d’épanouissement.
Ce prix a une saveur particulière, puisque Verdié Voyages célèbre ses 40 ans d’existence en 2025.
Les voyageurs ont profité d’une remise pouvant aller jusqu’à 400 euros sur une sélection de séjours, tandis que les plus de 250 salariés seront conviés fin novembre à un week-end prolongé à Istanbul.
Pour rappel, Verdié Voyages avait repris 5 agences Univairmer (Biarritz, Bordeaux, Lyon Terreaux, Saint-Chamond et Saint-Etienne) lors de la faillite de ce réseau.
Yves Verdié : "Nous voulons être des artisans du tourisme"
De quoi voir l’avenir de l’entreprise à une autre échelle ?
"Nous avons des projets, mais vous savez, notre philosophie est de maîtriser notre croissance, pour conserver une entreprise en bonne santé, sans sacrifier ni l’économie ni la qualité de nos produits.
Nous voulons être des artisans du tourisme, ceux qui détiennent le savoir-faire.
Ce résultat montre qu’une partie de la clientèle est sensible à la valeur ajoutée, au travail qualitatif, face au mass market et à la digitalisation, poursuit le président du groupe," poursuit le président du groupe.
Au-delà des Ruthénois, d’autres acteurs du secteur ont également été récompensés.
TUI Stores a décroché le titre de meilleur réseau d’agences de voyages, avec une note de 8,14. Suivent Selectour (8,05) et Prêt-à-Partir (8,00). Sandaya a été couronnée meilleure chaîne de campings, devant Capfun et Les Castels.
Sur l’eau, CroisiEurope arrache la première place des croisiéristes, devant Ponant et Royal Caribbean.
Enfin, côté littoral et montagne, Miléade est élue meilleure enseigne de villages vacances, tandis qu’Azureva et Maeva complètent le podium. Le Club Med n’obtient que la cinquième place.
