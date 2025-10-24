Verdié Voyages couronné meilleur tour-opérateur !

De quoi voir l’avenir de l’entreprise à une autre échelle ?



" Nous avons des projets, mais vous savez, notre philosophie est de maîtriser notre croissance, pour conserver une entreprise en bonne santé, sans sacrifier ni l’économie ni la qualité de nos produits.



Nous voulons être des artisans du tourisme, ceux qui détiennent le savoir-faire.



Ce résultat montre qu’une partie de la clientèle est sensible à la valeur ajoutée, au travail qualitatif, face au mass market et à la digitalisation, poursuit le président du groupe, " poursuit le président du groupe.



Au-delà des Ruthénois, d’autres acteurs du secteur ont également été récompensés.



TUI Stores a décroché le titre de meilleur réseau d’agences de voyages, avec une note de 8,14. Suivent Selectour (8,05) et Prêt-à-Partir (8,00). Sandaya a été couronnée meilleure chaîne de campings, devant Capfun et Les Castels.



Sur l’eau, CroisiEurope arrache la première place des croisiéristes, devant Ponant et Royal Caribbean.



Enfin, côté littoral et montagne, Miléade est élue meilleure enseigne de villages vacances, tandis qu’Azureva et Maeva complètent le podium. Le Club Med n’obtient que la cinquième place.