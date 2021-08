Emploi : on peine toujours à recruter des agents de voyages

« Aujourd’hui, c’est la catastrophe. Le secteur d’activité était déjà pénurique. La crise a accentué les difficultés de recrutement. On s’attendait à beaucoup de fermetures d’agences et on pensait qu’il y aurait beaucoup de monde sur le marché. La réalité est qu’il n’y a personne et que ceux qui restent ont décidé de changer de voie » , remarque David Bernin, directeur général Réseau agences Marietton Developpement.



« Au bout de deux ans de crise, nos collaborateurs n’ont fait que faire et défaire. On l’a vu dernièrement sur la Polynésie, où suite aux dernières annonces sanitaires, les annulations tombent en pagaille. Il y a une énorme lassitude. Même si ça tend à aller mieux » , poursuit-il.



Envie de découvrir de nouveaux horizons, salariés découragés… Les recruteurs ont été bousculés par la crise. Kévin Favrat, de Comptoir des Voyages, observe un marché figé.



« Beaucoup de gens ont bougé du secteur du voyage pendant la crise et sont frileux à l’idée d’y revenir. Ceux en poste y reste. Ils réfléchissent à deux fois avant de se mettre dans une posture de période d’essai dans le contexte actuel, même dans une structure comme la nôtre » , explique Kevin Favrat.