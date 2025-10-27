Le Louvre : buzz, selfies et bijoux volés, symptômes d’un géant fragilisé ? [ABO]

L'édito de Caroline Lelievre

Quand le Louvre se transforme en scène de crime… et attire les foules... non pas pour la Joconde mais pour le lieu du casse ! Après le spectaculaire braquage de la Galerie d’Apollon, touristes et curieux affluent pour voir la fameuse fenêtre par laquelle les voleurs sont passés, prouvant que dans le tourisme culturel, le sensationnel peut parfois rivaliser avec les chefs-d’œuvre. Mais ce buzz révèle aussi à la face du monde les défis auxquels est confronté le musée...

Rédigé par Caroline Lelievre le Lundi 27 Octobre 2025

