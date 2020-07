Louvre Hotels Group va déployer le programme sanitaire "Checked by NSF" dans ses hôtels

Cette crise historique nous a amenés à être extrêmement réactifs et agiles en matière de qualité, d’opérations et d’expérience client.



Notre objectif est d’ancrer durablement de nouveaux standards sanitaires dans le quotidien de nos équipes et de nos clients et de proposer des standards de qualité similaires dans nos 1500 hôtels présents dans 54 pays,

D'ici septembre, NSF International va contrôler la bonne application des procédures sanitaires l'ensemble des établissements du groupe,." explique Sandrine Gosse, directrice Qualité et Service Client Louvre Hotels Group.