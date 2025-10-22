Ligne Abidjan - Paris : la tension montre entre la France et la Côte d’Ivoire

"La concurrence c'est l'émulation par le produit, c'est l'émulation par la qualité des programmes de vol, c'est l'émulation par les tarifs.



Nous disons donc bienvenue, et puis chacun fera jouer ses arguments. Il y a une chose dont je suis sûr, c'est que ce sera positif pour le développement du trafic entre la France et la Côte d'Ivoire."

Interrogé mi-octobre par TourMaG sur l'arrivée d'un troisième acteur sur la ligne Abidjan - Paris, Pascal de Izaguirre avait déclaré :Depuis l'émulation annoncée, semblent s'être transformée, en un bras de fer entre les deux pays.