Ligne Abidjan - Paris : la tension montre entre la France et la Côte d’Ivoire

négociations entre la DGAC et l'aviation civile ivoirienne


Les négociations s’intensifient entre Paris et Abidjan autour du partage des vols sur la ligne Abidjan–Paris. Air Côte d’Ivoire, qui a lancé ses opérations mi-octobre, réclame davantage de fréquences au détriment d’Air France et Corsair...


Rédigé par le Jeudi 23 Octobre 2025

Air Côte d’Ivoire a commencé ses rotations Abidjan - Paris depuis mi-octobre à raison de 6 vols par semaine.

La compagnie ne souhaite pas en rester là. Elle veut augmenter ses fréquences... tout en faisant diminuer celles de ses concurrentes françaises Air France et Corsair.

Les discussions semblent assez tendues comme le rapporte le journal Jeune Afrique.

Hier, mercredi 22 octobre 2025, dans les coulisses de la 6e édition des Etats de l’Air à la DGAC, Pascal de Izaguirre, Président de Corsair avait du mal à cacher une certaine préoccupation quant à l’abandon de rotations pour faire de la place à Air Côte d’Ivoire qui demande un rééquilibrage...

Abidjan - Paris : :es négociations se font en coulisse entre la DGAC et l'aviation civile ivoirienne

Du côté des 2 compagnies françaises, pas question de baisser ou de ne pas pouvoir augmenter ponctuellement les fréquences.

Certains blâment la volonté des Ivoiriens de vouloir « s’assoir » sur l’accord de libéralisation des droits de trafic signé entre les deux pays en 2016.

Les négociations se font en coulisse et seraient assez tendues entre la DGAC française et l’ANAC, l’aviation civile ivoirienne.

Actuellement la demande de la France pour la saison IATA à venir se fait pour la rotation de 21 vols hebdomadaires sur 28 au total dont 7 revenants à Air Côte d'Ivoire,14 pour Air France (actionnaire minoritaire de la compagnie ivoirienne) et sept pour Corsair sur la liaison Abidjan-Paris.

Côté Côte d’Ivoire et selon Jeune Afrique on souhaite un compromis à 14 vols hebdomadaires pour les compagnies françaises et 14 pour Air Côte d'Ivoire.

Il reste quelques jours avant le démarrage de la saison IATA hiver pour trouver une solution.

Interrogé mi-octobre par TourMaG sur l'arrivée d'un troisième acteur sur la ligne Abidjan - Paris, Pascal de Izaguirre avait déclaré : "La concurrence c'est l'émulation par le produit, c'est l'émulation par la qualité des programmes de vol, c'est l'émulation par les tarifs.

Nous disons donc bienvenue, et puis chacun fera jouer ses arguments. Il y a une chose dont je suis sûr, c'est que ce sera positif pour le développement du trafic entre la France et la Côte d'Ivoire."

Depuis l'émulation annoncée, semblent s'être transformée, en un bras de fer entre les deux pays.

