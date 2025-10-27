Honotel ouvrira 6 hôtels GLINT, Hostel & Suites d'ici 2027

GLINT, Hostel & Suites est une solide opportunité d’investissement par sa capacité à réaliser, à emplacement égal, des performances économiques supérieures à l’hôtellerie classique.



Son concept modulable permet de transformer des hôtels existants ou des immeubles de bureaux, multipliant ainsi les opportunités.

Honotel démontre à travers le projet GLINT la faculté de l’industrie hôtelière française à développer des concepts en phase avec l’évolution des usages liés au voyage et à sa démocratisation. La constitution de cette première plate-forme fédère des spécialistes sectoriels auxquels nous sommes ravis de nous associer avec la perspective de créer une marque leader de l’hostellerie en Europe