Honotel ouvrira 6 hôtels GLINT, Hostel & Suites d'ici 2027

une vingtaine d'établissements d'ici 2030


Honotel lance "GLINT, Hostel & Suites" avec le soutien de Bpifrance et BNP Paribas Développement. Objectif : ouvrir une vingtaine d'établissement en France et en Europe d'ici 2030.


Rédigé par le Mardi 28 Octobre 2025

Honotel ouvrira 6 hôtels GLINT, Hostel & Suites d'ici 2027 - Photo Honotel
Honotel ouvrira 6 hôtels GLINT, Hostel & Suites d'ici 2027 - Photo Honotel
Le Groupe Honotel, spécialiste de l’investissement et de la gestion hôtelière, dévoile « GLINT, Hostel & Suites », une nouvelle marque d’hôtellerie hybride développée en partenariat avec Bpifrance (via le fonds France Investissement Tourisme 3) et BNP Paribas Développement.

Le groupe annonce déjà l'acquisition de 6 premiers établissements (soit 400 chambres pour 1.500 lits) situés à Paris, Lyon, Nice, Bordeaux, Strasbourg et Toulouse, et qui ouvriront sous la marque « GLINT, Hostel & Suites » courant 2026 et 2027.

Honotel souhaite proposer des hébergements "intemporels et chaleureux" mais "accessibles" et localisés en cœur des villes.

Les établissements proposeront des "tarifications flexibles à la chambre ou au lit, en accordant la convivialité des hostels avec le confort d’un boutique hôtel" indique un communiqué de presse.

GLINT, Hostel & Suites : un concept modulable

D'ici 2030, Honotel ambitionne d'ouvrir une vingtaine d’établissements en France et en Europe.

Laurent Lapouille, président d’Honotel, souligne : « GLINT, Hostel & Suites est une solide opportunité d’investissement par sa capacité à réaliser, à emplacement égal, des performances économiques supérieures à l’hôtellerie classique.

Son concept modulable permet de transformer des hôtels existants ou des immeubles de bureaux, multipliant ainsi les opportunités. »

Philippe Duny et Baptiste Alain de BNP Paribas Développement ajoutent : « Honotel démontre à travers le projet GLINT la faculté de l’industrie hôtelière française à développer des concepts en phase avec l’évolution des usages liés au voyage et à sa démocratisation. La constitution de cette première plate-forme fédère des spécialistes sectoriels auxquels nous sommes ravis de nous associer avec la perspective de créer une marque leader de l’hostellerie en Europe ».

