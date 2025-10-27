Honotel ouvrira 6 hôtels GLINT, Hostel & Suites d'ici 2027

Le Groupe Honotel, spécialiste de l’investissement et de la gestion hôtelière, dévoile « GLINT, Hostel & Suites », une nouvelle marque d’hôtellerie hybride développée en partenariat avec Bpifrance (via le fonds France Investissement Tourisme 3) et BNP Paribas Développement.
Le groupe annonce déjà l'acquisition de 6 premiers établissements (soit 400 chambres pour 1.500 lits) situés à Paris, Lyon, Nice, Bordeaux, Strasbourg et Toulouse, et qui ouvriront sous la marque « GLINT, Hostel & Suites » courant 2026 et 2027.
Honotel souhaite proposer des hébergements "intemporels et chaleureux" mais "accessibles" et localisés en cœur des villes.
Les établissements proposeront des "tarifications flexibles à la chambre ou au lit, en accordant la convivialité des hostels avec le confort d’un boutique hôtel" indique un communiqué de presse.
GLINT, Hostel & Suites : un concept modulable
D'ici 2030, Honotel ambitionne d'ouvrir une vingtaine d’établissements en France et en Europe.
Laurent Lapouille, président d’Honotel, souligne : « GLINT, Hostel & Suites est une solide opportunité d’investissement par sa capacité à réaliser, à emplacement égal, des performances économiques supérieures à l’hôtellerie classique.
Son concept modulable permet de transformer des hôtels existants ou des immeubles de bureaux, multipliant ainsi les opportunités. »
Philippe Duny et Baptiste Alain de BNP Paribas Développement ajoutent : « Honotel démontre à travers le projet GLINT la faculté de l’industrie hôtelière française à développer des concepts en phase avec l’évolution des usages liés au voyage et à sa démocratisation. La constitution de cette première plate-forme fédère des spécialistes sectoriels auxquels nous sommes ravis de nous associer avec la perspective de créer une marque leader de l’hostellerie en Europe ».
