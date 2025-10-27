Du désert saoudien à la Galerie d’Apollon : les actualités marquantes du tourisme mondial

La revue de presse de la semaine du 20 octobre 2025

Entre grands projets, virages technologiques et curiosités touristiques, l’actualité du voyage ne manque pas de rebondissements cette semaine. TourMaG.com fait le point sur l’actu à ne pas manquer cette semaine !

Rédigé par Caroline Lelievre le Lundi 27 Octobre 2025

Lu 248 fois