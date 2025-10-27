TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Du désert saoudien à la Galerie d’Apollon : les actualités marquantes du tourisme mondial

La revue de presse de la semaine du 20 octobre 2025


Entre grands projets, virages technologiques et curiosités touristiques, l’actualité du voyage ne manque pas de rebondissements cette semaine. TourMaG.com fait le point sur l’actu à ne pas manquer cette semaine !


Rédigé par le Lundi 27 Octobre 2025


Arabie saoudite : un projet pour un million de fidèles supplémentaires à La Mecque

L'Arabie saoudite lance un projet permettant d'accueillir un million de fidèles supplémentaires à La Mecque. @depositphotos/Sony_Herdiana
L’Arabie saoudite lance un projet permettant d’accueillir un million de fidèles supplémentaires à La Mecque. @depositphotos/Sony_Herdiana
L’Arabie saoudite lance le projet « Portail du Roi Salmane » pour augmenter la capacité d’accueil de la Grande Mosquée de La Mecque d’environ un million de fidèles.

S’étendant sur 12 millions de m², ce vaste aménagement comprendra des complexes résidentiels, culturels et de services, renforçant ainsi l’infrastructure de la ville sainte.

Un article de lorientlejour.com

Tourisme en crise salariale en Allemagne (et en France)

• Comme en France, les salaires des professionnels du tourisme sont jugés peu attractifs.@depositphotos/AndreyPopov
• Comme en France, les salaires des professionnels du tourisme sont jugés peu attractifs.@depositphotos/AndreyPopov
Malgré le rebond post-pandémie et la hausse des prix des voyages, les salaires du tourisme stagnent. Selon Sonja Austermühle, du syndicat allemand Verdi, les rémunérations sont si faibles qu’elles ne couvrent souvent pas les besoins familiaux, poussant de nombreux employés à quitter la profession.

Le métier d’agent de voyages s’est pourtant complexifié : gestion intégrale des réservations, compétences numériques, suivi personnalisé, et surcharge liée à la concurrence des plateformes et à la réduction des effectifs.

Sonja Austermühle réclame une meilleure reconnaissance de l’expérience et des salaires plus attractifs pour les jeunes : un agent débutant gagne environ 2 532 € bruts, contre 3 696 € dans un poste équivalent ailleurs. Sans revalorisation, le secteur risque une grave pénurie de main-d’œuvre.

A lire sur fvw.de

TUI rompt avec un partenaire cambodgien visé par des accusations de fraude et de travail forcé

Ouvert en mai 2025 à Sihanoukville, Tui ferme son hôtel au Cambodge. @depositphotos/worldpitou@gmail.com
Ouvert en mai 2025 à Sihanoukville, Tui ferme son hôtel au Cambodge. @depositphotos/worldpitou@gmail.com
Le voyagiste allemand TUI a mis fin à sa coopération avec une filiale du conglomérat Prince Group, dirigé par l’homme d’affaires cambodgien Chen Zhi, récemment inculpé aux États-Unis pour cyberfraude, trafic d’êtres humains et travail forcé.

TUI avait noué fin 2024 un partenariat avec Prince Real Estate Group pour la gestion d’un hôtel à Sihanoukville, inauguré en mai 2025 sous la marque TUI Blue.

Plus à lire sur handelsblatt.com

Bali : le tourisme incontrôlé aggrave les inondations meurtrières

Alors que les épisodes d'inondations se multiplient au Cambodge l'urbanisation encouragée par le développement du tourisme est pointé du doigt. @depositphotos/YuliyaKirayonakBO
Alors que les épisodes d’inondations se multiplient au Cambodge l’urbanisation encouragée par le développement du tourisme est pointé du doigt. @depositphotos/YuliyaKirayonakBO
Les inondations de septembre ont fait 18 morts à Bali, révélant les conséquences du développement touristique effréné sur l’environnement. Routes et bâtiments ont remplacé les terres absorbantes, rendant l’île plus vulnérable aux pluies torrentielles.

Les autorités promettent de renforcer les lois d’urbanisme et de mieux gérer les déchets, principaux responsables de l’obstruction des rivières. Mais face au changement climatique et à la croissance touristique, les experts redoutent de nouvelles catastrophes.

Plus d’explications sur le site tv5monde.com

Airbnb : Brian Chesky estime que l’IA ne remplacera pas les agences de voyage

Pour le PDG de Airbnb, l'IA n'est pas une menace.@depositphotos/Primakov
Pour le PDG de Airbnb, l’IA n’est pas une menace.@depositphotos/Primakov
Le PDG d’Airbnb, Brian Chesky, juge que les outils d’IA comme ChatGPT Atlas ne supplanteront pas les agences de voyages en ligne (OTA).

Selon lui, l’intelligence artificielle favorisera la collaboration et accélérera la distribution des offres, sans pour autant éliminer les plateformes existantes du secteur touristique.

Plus à lire sur skift.com

L’Orient Express reliera Paris à la côte amalfitaine dès 2026

Le Venise Simplon-Orient-Express, reliera Paris et Ravello, sur la côte amalfitaine, à compter du printemps 2026.@depositphotos/Roberto_Sorin
Le Venise Simplon-Orient-Express, reliera Paris et Ravello, sur la côte amalfitaine, à compter du printemps 2026.@depositphotos/Roberto_Sorin
Le Venise Simplon-Orient-Express, exploité par Belmond (LVMH), inaugurera au printemps 2026 une nouvelle ligne entre Paris et Ravello, sur la côte amalfitaine.

Ce voyage de trois nuits inclut un séjour dans un hôtel cinq étoiles et une visite privée de Pompéi, pour un tarif à partir de 10 000 € par personne.

Cette initiative s’inscrit dans le renouveau du voyage ferroviaire de luxe en Italie, où de nouveaux trains vintage et thématiques traversent le pays entre gastronomie, culture et paysages pittoresques.

A lire sur euronews.com

Expedia mise sur l’IA pour se repositionner en Asie

Expedia Group repense sa stratégie marketing en Asie. @depositphotos/madamF
Expedia Group repense sa stratégie marketing en Asie. @depositphotos/madamF
Expedia Group revoit sa stratégie marketing en Asie, abandonnant son image de plateforme « low cost » pour se concentrer sur les expériences et destinations.

Le groupe s’appuie désormais sur l’intelligence artificielle et les données, notamment via l’outil Trip Matching, pour mieux cibler les voyageurs et renforcer sa compétitivité sur un marché dominé par les acteurs locaux.

Un article de skift.com

La croisière mise sur la durabilité pour rester compétitive

Pour les croisiéristes, la durabilité devient un atout économique majeur. @depositphotos/nadtochiy
Pour les croisiéristes, la durabilité devient un atout économique majeur. @depositphotos/nadtochiy
L’industrie mondiale de la croisière entre dans une nouvelle ère écologique, où la durabilité devient un atout économique et réglementaire majeur.

Déjà, 58 % des navires peuvent se connecter à l’électricité à quai, réduisant leurs émissions jusqu’à 98 %. Les compagnies investissent dans des moteurs multicarburants, des systèmes de traitement de l’eau et des déchets, et visent une neutralité carbone d’ici 2050.

Cette transition, soutenue par le plan européen Fit for 55, transforme la relation entre ports, compagnies et destinations, tout en ouvrant la voie à une économie maritime circulaire.

Un article de hosteltur.com

MENA : le marché hôtelier dépassera 487 milliards de dollars d’ici 2032

Le secteur de l'hôtellerie au Moyen-Orient et en Afrique du Nord se développe à vitesse grand V.@depositphotos/nmessana
Le secteur de l’hôtellerie au Moyen-Orient et en Afrique du Nord se développe à vitesse grand V.@depositphotos/nmessana
Le secteur de l’hôtellerie au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) devrait croître de 310 à 487 milliards USD d’ici 2032, porté par des investissements touristiques records et un boom de la construction hôtelière.

L'Arabie saoudite, l’Égypte et les Émirats arabes unis dominent la région, avec des projets phares comme NEOM, The Red Sea Project et AlUla.

Les gouvernements misent sur le tourisme durable et la diversification économique, attirant investisseurs et grandes chaînes internationales.
Avec des taux d’occupation élevés et des revenus en hausse, la région s’affirme comme un pôle mondial d’investissement hôtelier.

A lire sur le site traveldailynews.com

Braquage au Louvre : quand la “scène du crime” devient l’attraction du siècle !

Après le braquage du Louvre, le 19 octobre 2025, les curieux viennent découvrir le lieu de ce vol digne d'un film hollywoodien. @depositphotos/Matthieu74
Après le braquage du Louvre, le 19 octobre 2025, les curieux viennent découvrir le lieu de ce vol digne d’un film hollywoodien. @depositphotos/Matthieu74
Il fallait s’y attendre : après le braquage spectaculaire du Louvre, les touristes ne viennent plus seulement admirer la Joconde… mais la vitrine fracturée de la Galerie d’Apollon !

Depuis le casse de bijoux d’une valeur inestimable, l’endroit est devenu le nouveau spot photo à la mode, entre selfie et frisson policier. Certains parlent déjà de “tourisme de crise patrimoniale” : on visite désormais les œuvres… et leurs mésaventures.

Le musée, lui, tente de garder la face entre questions de sécurité, curiosité morbide et buzz touristique. Bref, au Louvre, le suspense n’est plus dans les tableaux, mais dans les vitrines !

Une info de entrevue.fr

Tags : revue de presse
