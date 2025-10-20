TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Découvrez l’esprit des Maldives avec Sun Siyam


Une nouvelle ère, un nouveau souffle. Fidèle à ses racines insulaires, Sun Siyam incarne un cœur profondément maldivien, une vision lumineuse ancrée dans l’authenticité et portée par la créativité. Sun Siyam raconte avant tout une histoire maldivienne, portée par celles et ceux qui habitent ces îles. Entièrement détenus et gérés par des locaux, nos resorts reflètent l’essence de la vie aux Maldives, entre luxe et authenticité. Disséminées à travers l’archipel, nos adresses invitent à toutes les expériences : lune de miel, parenthèse bien-être ou aventure familiale.


Lundi 27 Octobre 2025

© Sun Siyam Resorts
© Sun Siyam Resorts
Ce qui distingue Sun Siyam ?

Ses Instants Signatures (Signature Moments) : un dîner sur un banc de sable, un cinéma flottant sous les étoiles, ou encore l’accueil traditionnel au souffle du coquillage.

Autant de moments qui transforment un séjour en souvenirs inoubliables.

© Sun Siyam Resorts
© Sun Siyam Resorts
Nos tables mettent également à l’honneur une gastronomie végétarienne et végan raffinée, alliant plaisir gustatif et respect de l’environnement. Pour une ambiance plus décontractée, le Beach Club propose fruits de mer, cocktails et rythmes insulaires. Et pour une touche de luxe exclusif et accessible, place aux Insta Villas premium à l’heure : un repas romantique face à un décor de carte postale, immortalisé par notre photographe maison pour le cliché parfait à partager.

Conscient que le luxe n’a pas la même signification pour chacun, Sun Siyam décline son offre en trois collections :

1. Luxury Collection
Pour les voyageurs en quête d’espaces design, d’expériences gastronomiques d’exception et d’hébergement 5 étoiles.

2. Privé Collection
Idéal pour les séjours romantiques et les grandes occasions, avec un luxe pieds nus et un service sur mesure.

3. Lifestyle Collection
Pensée pour les familles, avec clubs pour enfants, hébergements adaptés et une multitude d’activités mêlant détente et aventure.

Pourquoi choisir Sun Siyam ?

✔ Une hospitalité authentique, portée par l’esprit des îles
✔ Trois collections adaptées à chaque profil de voyageurs
✔ Des expériences Signature uniques et mémorables
✔ Une immersion culturelle au cœur de la vie maldivienne
✔ Une collaboration fluide avec une marque qui valorise et soutient votre rôle

Bienvenue dans la House of Siyam

Pour mieux valoriser et distinguer la diversité de son portefeuille, Sun Siyam a créé un système de classification unique appelée House of Siyam. Les resorts sont désormais regroupés en trois collections – Luxury, Privé et Lifestyle – afin de guider plus facilement voyageurs et partenaires vers l’expérience qui correspond le mieux à leurs attentes.

Luxury Collection
Sublimée par les éléments, cette collection incarne l’excellence absolue du luxe insulaire. Les hôtes y découvrent le summum du raffinement dans un décor de carte postale.
Sun Siyam Iru Fushi
© Sun Siyam Resorts
© Sun Siyam Resorts

Lifestyle Collection
Des destinations vastes, dynamiques et vibrantes, idéales pour le divertissement et l’aventure. Ici, chaque instant est une promesse d’expériences uniques et de souvenirs inoubliables pour tous.
Sun Siyam Olhuveli
Siyam World
© Sun Siyam Resorts
© Sun Siyam Resorts

Privé Collection
Une invitation à l’évasion dans des retraites intimes et authentiques, où intimité, élégance pieds nus et confort sur mesure se rencontrent. Pensée pour les voyageurs en quête de romantisme et de ressourcement.
Sun Siyam Iru Veli
Sun Siyam Vilu Reef
Sun Siyam Pasikudah (Sri Lanka)
© Sun Siyam Resorts
© Sun Siyam Resorts

Notre histoire

© Sun Siyam Resorts
© Sun Siyam Resorts
L’histoire de Sun Siyam commence dans les années 1980, avec 900 dollars en poche et le rêve d’Ahmed Siyam Mohamed : bâtir la plus grande agence de voyages des Maldives. Les débuts furent modestes – deux tables, quelques chaises et un fax – mais posèrent les bases d’une aventure hors du commun.

En 1998, l’ouverture du Sun Siyam Vilu Reef marque un tournant et lance une vision singulière : offrir bien plus qu’un hôtel, une véritable maison maldivienne, chaleureuse et authentique. Cette philosophie, héritée de l’hospitalité vécue dans son enfance sur son île natale, place la convivialité et le sentiment d’appartenance au cœur de chaque expérience.

Le succès ne s’est pas fait attendre : certains clients comptent aujourd’hui plus de 40 séjours, preuve de la force de ce lien unique. En trois décennies, Sun Siyam est devenu l’une des marques hôtelières emblématiques des Maldives, avec cinq resorts, une adresse au Sri Lanka et de nouveaux projets en développement. Chaque hôte est invité à repartir avec plus qu’un souvenir de voyage : la sensation d’avoir trouvé une maison loin de chez soi.

Découvrez l’esprit des Maldives avec Sun Siyam
Céline Rateau
Responsable commerciale marchés francophones
Sun Siyam Resorts
Tél. +33 (0)6 88 33 64 28 - Email : crateau@articleonze.com
www.sunsiyam.com

siyamworld, sunsiyamirufushi, sunsiyamiruveli, sunsiyamolhuveli, sunsiyampasikudah, sunsiyamresorts, sunsiyamvilureef
