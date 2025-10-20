Découvrez l’esprit des Maldives avec Sun Siyam

Nos tables mettent également à l’honneur une gastronomie végétarienne et végan raffinée, alliant plaisir gustatif et respect de l’environnement. Pour une ambiance plus décontractée, le Beach Club propose fruits de mer, cocktails et rythmes insulaires. Et pour une touche de luxe exclusif et accessible, place aux Insta Villas premium à l’heure : un repas romantique face à un décor de carte postale, immortalisé par notre photographe maison pour le cliché parfait à partager.



Conscient que le luxe n’a pas la même signification pour chacun, Sun Siyam décline son offre en trois collections :



1. Luxury Collection

Pour les voyageurs en quête d’espaces design, d’expériences gastronomiques d’exception et d’hébergement 5 étoiles.



2. Privé Collection

Idéal pour les séjours romantiques et les grandes occasions, avec un luxe pieds nus et un service sur mesure.



3. Lifestyle Collection

Pensée pour les familles, avec clubs pour enfants, hébergements adaptés et une multitude d’activités mêlant détente et aventure.

