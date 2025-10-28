Le dollar américain a-t-il touché le point le plus bas ? [ABO]

L’actualité économique reste calme. Le shutdown américain se poursuit sans provoquer de réaction sur les marchés : les investisseurs gardent confiance, portés par de bons résultats d’entreprises.
À Washington, chacun campe sur ses positions, ce qui laisse présager une impasse durable, mais sans conséquence notable sur les devises.
En Europe, l’inflation faible traduit une demande atone et écarte toute remontée des taux obligataires.
La croissance avance à deux vitesses : la France et l’Allemagne ralentissent, tandis que le Portugal et l’Espagne progressent nettement, soutenus par leurs réformes budgétaires et les fonds européens.
En France, les turbulences politiques ne préoccupent guère les marchés, ce qui, paradoxalement, rassure.
Taux de change : le dollar américain a-t-il touché le point le plus bas ?
Sur le marché des changes, les avis divergent : certains estiment que le dollar américain a déjà touché son point bas, d’autres pensent qu’il peut encore reculer légèrement. Nous penchons pour cette seconde hypothèse.
Le creux pourrait être atteint au début de l’année prochaine. Dans ce cas, la phase de stabilité actuelle de l’EUR/USD ne devrait pas durer. Cependant, une forte hausse vers 1,20 paraît peu probable à court terme.
Nous ajustons donc notre objectif à 1,17-1,18 pour la fin d’année, avec une moyenne autour de 1,25 en 2026. Cette faiblesse du dollar ne concerne toutefois pas toutes les devises.
Parmi les monnaies émergentes, certaines souffrent. La roupie indienne, par exemple, a atteint un nouveau plus bas historique face au dollar, affaiblie par le conflit commercial entre Washington et New Delhi. Les interventions de la banque centrale indienne et des banques publiques n’ont pour l’instant pas suffi à enrayer la baisse.
Enfin, l’euro recule face au franc suisse. Après être restée longtemps stable entre 0,9300 et 0,9400, la paire EUR/CHF glisse désormais vers 0,9150-0,9200. Il est encore trop tôt pour savoir si cette tendance se confirmera.
|
|
SUPPORTS HEBDO
|
RESISTANCES HEBDO
|
|
S1
|
S2
|
R1
|
R2
|
EUR/USD
|
1,1500
|
1,1434
|
1,1700
|
1,1733
|
EUR/GBP
|
0,8599
|
0,8510
|
0,8788
|
0,8890
|
EUR/CHF
|
0,9200
|
0,9150
|
0,9310
|
0,9400
|
EUR/CAD
|
1,6200
|
1,6139
|
1,6345
|
1,6402
|
EUR/JPY
|
173,99
|
173,10
|
176,09
|
177,12
Les annonces à suivre :
Cette semaine, l’actualité économique est rythmée par les décisions de plusieurs grandes banques centrales. La Banque du Canada, la Banque du Japon et la Banque Centrale Européenne devraient maintenir leurs taux inchangés.
Au Japon, la priorité reste la réduction du bilan par la vente d’ETFs. En zone euro, les taux devraient rester autour de 2 %, considérés comme le niveau terminal. Certains responsables, dont François Villeroy de Galhau, évoquent la possibilité d’une future baisse de 0,25 point si la conjoncture se détériore, mais cela ne semble pas d’actualité.
Une telle mesure aurait d’ailleurs peu d’impact : le problème majeur de l’Europe demeure la faiblesse de la demande intérieure, et une réduction des taux à 1,75 % n’y changerait rien.
L’attention se porte donc sur la Réserve fédérale américaine. Nous restons plus prudents que le marché quant au rythme de la baisse des taux.
Nous anticipons deux baisses supplémentaires d’ici six mois, pour atteindre 3,75 %, contre 3,50 % selon les prévisions des marchés, avec une première réduction attendue cette semaine.
Cette prudence s’explique par le risque persistant d’inflation. L’effet des hausses tarifaires américaines sur les prix devrait être plus modéré que prévu, mais il ne sera pas nul. Une fois l’impact du shutdown dissipé, un rebond de l’inflation est probable au quatrième trimestre. Dans ce scénario, le dollar pourrait en ressortir renforcé à moyen terme.
|
Jour
|
Heure
|
Pays
|
Indicateur
|
A quoi s’attendre ?
|
Impact
|
27/10
|
11:00
|
Allemagne
|
Indice IFO du climat des affaires (Octobre)
|
Précédent à 87,7.
|
Moyen
|
29/10
|
15:45
|
Canada
|
Décision de la banque centrale
|
Maintien du taux directeur inchangé.
|
Élevé
|
29/10
|
20:00
|
USA
|
Décision de la banque centrale
|
Baisse du taux directeur de -25 points de base.
|
Élevé
|
30/10
|
05:00
|
Japon
|
Décision de la banque centrale
|
Maintien du taux directeur inchangé.
|
Élevé
|
30/10
|
15:15
|
Zone euro
|
Décision de la banque centrale
|
Maintien du taux directeur inchangé.
|
Élevé
Mondial Change est un établissement financier français, fondé en 2015, spécialisé dans la gestion des paiements internationaux et du risque de change.
Mondial Change accompagne notamment de nombreux acteurs du tourismes, agences de voyages, groupistes, tour-opérateurs, réceptifs...
www.mondialchange.com
Contact : nicolas@mondialchange.com
