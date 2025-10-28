Le dollar américain a-t-il touché le point le plus bas ? [ABO]

Cette semaine, l’actualité économique est rythmée par les décisions de plusieurs grandes banques centrales. La Banque du Canada, la Banque du Japon et la Banque Centrale Européenne devraient maintenir leurs taux inchangés.



Au Japon, la priorité reste la réduction du bilan par la vente d’ETFs. En zone euro, les taux devraient rester autour de 2 %, considérés comme le niveau terminal. Certains responsables, dont François Villeroy de Galhau, évoquent la possibilité d’une future baisse de 0,25 point si la conjoncture se détériore, mais cela ne semble pas d’actualité.



Une telle mesure aurait d’ailleurs peu d’impact : le problème majeur de l’Europe demeure la faiblesse de la demande intérieure, et une réduction des taux à 1,75 % n’y changerait rien.



L’attention se porte donc sur la Réserve fédérale américaine. Nous restons plus prudents que le marché quant au rythme de la baisse des taux.



Nous anticipons deux baisses supplémentaires d’ici six mois, pour atteindre 3,75 %, contre 3,50 % selon les prévisions des marchés, avec une première réduction attendue cette semaine.



Cette prudence s’explique par le risque persistant d’inflation. L’effet des hausses tarifaires américaines sur les prix devrait être plus modéré que prévu, mais il ne sera pas nul. Une fois l’impact du shutdown dissipé, un rebond de l’inflation est probable au quatrième trimestre. Dans ce scénario, le dollar pourrait en ressortir renforcé à moyen terme.