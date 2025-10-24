L'ouragan Melissa menace la Jamaïque et la République dominicaine

Classé en catégorie 4 dimanche, Melissa a déjà fait quatre victimes sur l’île d’Hispaniola, trois en Haïti et une en République dominicaine, ainsi qu’un adolescent porté disparu. Des vagues destructrices et des vents violents ont été signalés sur les côtes dominicaines.



" L’eau a envahi plus de la moitié de la maison ", a témoigné Angelita Francisco, habitante de Saint-Domingue, auprès de l’AFP. En République dominicaine, 9 provinces sur 31 ont été placées en vigilance rouge pour risques d’inondations et de glissements de terrain.



Melissa est la 13e tempête tropicale de la saison dans l’Atlantique, qui s’étend de juin à novembre. Elle pourrait devenir le phénomène le plus puissant de l’année 2025 dans la région.



Le dernier ouragan majeur à avoir touché la Jamaïque remonte à Béryl, en juillet 2024, qui avait causé la mort d’au moins quatre personnes et de lourds dégâts matériels.



Alors que Melissa continue de gagner en intensité, les autorités locales et les organisations humanitaires se tiennent prêtes à intervenir. Les habitants des zones côtières sont invités à évacuer et à suivre de près les bulletins météorologiques dans les heures à venir.