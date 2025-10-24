L'ouragan Melissa menace la Jamaïque et la République dominicaine

L’ouragan Melissa a été reclassé en catégorie 5, le niveau maximal sur l’échelle de Saffir-Simpson, a annoncé ce lundi 27 octobre 2025, le Centre national des ouragans (NHC) des États-Unis.
Avec des vents atteignant 260 km/h et une pression centrale estimée à 917 mb, la tempête s’apprête à frapper de plein fouet la Jamaïque, avant de se diriger vers Haïti, la République dominicaine, puis Cuba et les Bahamas.
Selon le NHC, "des conditions d’ouragan et une onde de tempête destructrice sont attendues sur la Jamaïque" dès ce lundi soir. Les autorités locales redoutent des marées de tempête, des inondations catastrophiques et des glissements de terrain majeurs, alors que la vitesse de déplacement de Melissa, environ 6 km/h, risque d’aggraver la durée et l’intensité des précipitations.
Le directeur adjoint du NHC, Jamie Rhome, a appelé les habitants des zones exposées à rester à l’abri pendant plusieurs jours, certaines régions pouvant être isolées par la montée des eaux. Des pluies atteignant jusqu’à un mètre sont attendues par endroits sur la Jamaïque et l’île d’Hispaniola (Haïti et République dominicaine).
Ouragan Melissa : aéroports fermés et vols annulés
La Jamaïque et Cuba ont fermé plusieurs infrastructures aéroportuaires en prévision du passage de Melissa.
Les aéroports internationaux de Kingston et Montego Bay ont suspendu leurs activités « jusqu’à nouvel ordre », tandis que les ports maritimes restent également fermés.
Du côté des compagnies aériennes, Air Transat a annulé tous ses vols à destination ou en provenance de Montego Bay jusqu’au 29 octobre inclus, précisant que « les clients touchés seront contactés directement ».
À Cuba, les aéroports de Santiago et Holguín ont également interrompu leurs vols pour mardi et mercredi, selon le ministre cubain des Transports Eduardo Rodríguez Dávila.
Air Canada a, de son côté, averti que des perturbations étaient à prévoir sur les vols à destination de la Jamaïque, de Cuba, des Bahamas et des îles Turques-et-Caïques. Air Canada déconseille pour l’heure tout voyage vers ces destinations.
La 13e tempête tropicale de la saison Atlantique
Classé en catégorie 4 dimanche, Melissa a déjà fait quatre victimes sur l’île d’Hispaniola, trois en Haïti et une en République dominicaine, ainsi qu’un adolescent porté disparu. Des vagues destructrices et des vents violents ont été signalés sur les côtes dominicaines.
"L’eau a envahi plus de la moitié de la maison", a témoigné Angelita Francisco, habitante de Saint-Domingue, auprès de l’AFP. En République dominicaine, 9 provinces sur 31 ont été placées en vigilance rouge pour risques d’inondations et de glissements de terrain.
Melissa est la 13e tempête tropicale de la saison dans l’Atlantique, qui s’étend de juin à novembre. Elle pourrait devenir le phénomène le plus puissant de l’année 2025 dans la région.
Le dernier ouragan majeur à avoir touché la Jamaïque remonte à Béryl, en juillet 2024, qui avait causé la mort d’au moins quatre personnes et de lourds dégâts matériels.
Alors que Melissa continue de gagner en intensité, les autorités locales et les organisations humanitaires se tiennent prêtes à intervenir. Les habitants des zones côtières sont invités à évacuer et à suivre de près les bulletins météorologiques dans les heures à venir.
