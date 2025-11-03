Ouragan Mélissa : la Jamaïque vise une reprise du tourisme d'ici au 15 décembre 2025

Le ministère du tourisme de la Jamaïque envisage une reprise complète du tourisme d'ici au 15 décembre 2025 - DepositPhotos.com, garmoncheg
Après le passage dévastateur de l'ouragan Melissa, fin octobre 2025, la Jamaïque, par la voix de son ministre du Tourisme, Edmund Bartlett, souhaite que son industrie touristique soit pleinement opérationnelle d'ici au 15 décembre 2025.
Pour atteindre cet objectif, le ministère a activé un groupe de travail sur la reprise, ainsi qu'un comité de coordination de la résilience touristique ("Tourism Cares") afin de synchroniser les actions des secteurs public et privé.
"La reprise ne peut être laissée au hasard. Nous alignons le marketing, la communication, la réparation des infrastructures, l'aide, la logistique et tous les soutiens nécessaires sur un seul objectif : le retour à un fonctionnement normal de l'industrie d'ici le 15 décembre, a déclaré le ministre dans un communiqué.
Les progrès seront suivis par le ministère du Tourisme, qui publiera régulièrement des mises à jour afin que les travailleurs, les visiteurs et les partenaires puissent planifier en toute confiance", a-t-il ajouté.
Le groupe de travail sur la reprise se compose d'un échantillon représentatif de dirigeants des secteurs public et privé, présidé par John Byles, vice-président exécutif de Chukka Caribbean Adventures, une agence de tourisme d’aventure.
Il pilotera la reprise opérationnelle du secteur, en donnant la priorité aux évaluations rapides, à la remise en état des produits et à la préparation des services dans les stations balnéaires, les attractions, les aéroports/ports et les principaux axes.
De son côté, le comité de coordination de la résilience touristique organisera les dons et les actions de bonne volonté qui accéléreront la reprise.
Ouragan Mélissa : les aéroports jamaïcains ont rouvert
Cet ensemble d'actions vise à la fois à rassurer les marchés en déployant des communications avec les partenaires et en faisant le point sur l'état de préparation du tourisme, mais aussi à restaurer les produits en accélérant les évaluations et les réparations des plages, des attractions, des routes, des services publics et des interfaces portuaires.
Enfin, il doit permettre de protéger les personnes et les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) en canalisant l'aide et les autres formes de soutien et en favorisant la mise en place de filières permettant aux petits fournisseurs et aux artistes de reprendre rapidement leur travail.
Les deux groupes travailleront en étroite collaboration avec le Centre mondial pour la résilience et la gestion des crises dans le tourisme (GTRCMC) afin d'intégrer les enseignements tirés des efforts de relance précédents et de garantir une approche globale pour la reconstruction du secteur.
Pour rappel, les aéroports jamaïcains ont rouvert : l'aéroport International de Norman Manley (NMIA) à Kingston dès le jeudi 30 octobre 2025 et l'aéroport de Montego Bay Sangster International Airport (SIA) le samedi 1er novembre.
