TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo DestiMaG  
Recherche avancée

Ouragan Mélissa : la Jamaïque vise une reprise du tourisme d'ici au 15 décembre 2025

La destination veut rassurer les marchés et restaurer l'offre touristique


Après le passage de l’ouragan Melissa, la Jamaïque vise un redémarrage complet de son industrie touristique d’ici le 15 décembre 2025, selon le ministre du Tourisme, Edmund Bartlett. Un groupe de travail sur la reprise et un comité de coordination de la résilience touristique ont été activés pour restaurer les infrastructures, relancer les activités et coordonner les aides.


Rédigé par le Lundi 3 Novembre 2025

Le ministère du tourisme de la Jamaïque envisage une reprise complète du tourisme d'ici au 15 décembre 2025 - DepositPhotos.com, garmoncheg
Le ministère du tourisme de la Jamaïque envisage une reprise complète du tourisme d'ici au 15 décembre 2025 - DepositPhotos.com, garmoncheg
CroisiEurope
Après le passage dévastateur de l'ouragan Melissa, fin octobre 2025, la Jamaïque, par la voix de son ministre du Tourisme, Edmund Bartlett, souhaite que son industrie touristique soit pleinement opérationnelle d'ici au 15 décembre 2025.

Pour atteindre cet objectif, le ministère a activé un groupe de travail sur la reprise, ainsi qu'un comité de coordination de la résilience touristique ("Tourism Cares") afin de synchroniser les actions des secteurs public et privé.

"La reprise ne peut être laissée au hasard. Nous alignons le marketing, la communication, la réparation des infrastructures, l'aide, la logistique et tous les soutiens nécessaires sur un seul objectif : le retour à un fonctionnement normal de l'industrie d'ici le 15 décembre, a déclaré le ministre dans un communiqué.

Les progrès seront suivis par le ministère du Tourisme, qui publiera régulièrement des mises à jour afin que les travailleurs, les visiteurs et les partenaires puissent planifier en toute confiance", a-t-il ajouté.

Le groupe de travail sur la reprise se compose d'un échantillon représentatif de dirigeants des secteurs public et privé, présidé par John Byles, vice-président exécutif de Chukka Caribbean Adventures, une agence de tourisme d’aventure.

Il pilotera la reprise opérationnelle du secteur, en donnant la priorité aux évaluations rapides, à la remise en état des produits et à la préparation des services dans les stations balnéaires, les attractions, les aéroports/ports et les principaux axes.

De son côté, le comité de coordination de la résilience touristique organisera les dons et les actions de bonne volonté qui accéléreront la reprise.

Ouragan Mélissa : les aéroports jamaïcains ont rouvert

Autres articles
Cet ensemble d'actions vise à la fois à rassurer les marchés en déployant des communications avec les partenaires et en faisant le point sur l'état de préparation du tourisme, mais aussi à restaurer les produits en accélérant les évaluations et les réparations des plages, des attractions, des routes, des services publics et des interfaces portuaires.

Enfin, il doit permettre de protéger les personnes et les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) en canalisant l'aide et les autres formes de soutien et en favorisant la mise en place de filières permettant aux petits fournisseurs et aux artistes de reprendre rapidement leur travail.

Les deux groupes travailleront en étroite collaboration avec le Centre mondial pour la résilience et la gestion des crises dans le tourisme (GTRCMC) afin d'intégrer les enseignements tirés des efforts de relance précédents et de garantir une approche globale pour la reconstruction du secteur.

Pour rappel, les aéroports jamaïcains ont rouvert : l'aéroport International de Norman Manley (NMIA) à Kingston dès le jeudi 30 octobre 2025 et l'aéroport de Montego Bay Sangster International Airport (SIA) le samedi 1er novembre.

Lire aussi : Ouragan Melissa : "une grande partie de Cuba a été épargnée"

Lu 141 fois

Tags : jamaique
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 3 Novembre 2025 - 17:14 Chine : l'exemption de visa prolongée jusqu’au 31 décembre 2026

Lundi 3 Novembre 2025 - 11:15 Abu Dhabi renforce ses liens avec le marché européen

Brand News DestiMaG

Matari’i i ni’a 2025

Matari’i i ni’a 2025
Le 20 novembre 2025 marquera une date historique en Polynésie française : pour la première fois, le...
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

Webinaire canadien : le bien-être et la cuisine québécoise

Webinaire canadien : le bien-être et la cuisine québécoise
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Ouragan Mélissa : la Jamaïque vise une reprise du tourisme d'ici au 15 décembre 2025

Chine : l'exemption de visa prolongée jusqu’au 31 décembre 2026

Chypre et Albanie : Top of Travel renforce son offre estivale 2026

Essendi cède ses hôtels argentins et renforce son recentrage européen

Abu Dhabi renforce ses liens avec le marché européen

Brand News

Fin d’année 2025 : Assurever reste dynamique et engagé malgré un marché du voyage en ralentissement

Fin d’année 2025 : Assurever reste dynamique et engagé malgré un marché du voyage en ralentissement
Alors que l’année touche à sa fin et que le marché du voyage marque le pas en France, Assurever...
Vidéo à la une
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
Publi-news

Publi-news

Bahia Principe 2025 : Nature, Culture et Émotion

Bahia Principe 2025 : Nature, Culture et Émotion

Mānava Premium : Air Tahiti Nui fait évoluer sa classe Premium Economy

Mānava Premium : Air Tahiti Nui fait évoluer sa classe Premium Economy
AirMaG

AirMaG

Air Canada ouvre de nouveaux vols vers la Guadeloupe et la Martinique

Air Canada ouvre de nouveaux vols vers la Guadeloupe et la Martinique
CruiseMaG

CruiseMaG

Croisière : la Turquie enregistre un record de passagers en 2025

Croisière : la Turquie enregistre un record de passagers en 2025
Distribution

Distribution

Activités, visites : avec Vizitoo, CNEWYORK déploie son offre à l’international

Activités, visites : avec Vizitoo, CNEWYORK déploie son offre à l’international
Futuroscopie

Futuroscopie

Entre citrouilles et chrysanthèmes, le business touristique de la mort [ABO]

Entre citrouilles et chrysanthèmes, le business touristique de la mort [ABO]
HotelMaG

Hébergement

Essendi cède ses hôtels argentins et renforce son recentrage européen

Essendi cède ses hôtels argentins et renforce son recentrage européen
La Travel Tech

La Travel Tech

Hôtellerie : Mirai présente Sarai, un IA intégrée au moteur de réservation

Hôtellerie : Mirai présente Sarai, un IA intégrée au moteur de réservation
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Maison Bauchart, nouvelle adresse de luxe à Paris

Maison Bauchart, nouvelle adresse de luxe à Paris
Partez en France

Partez en France

Camping : Marvilla Parks et Tohapi passent sous la bannière Homair

Camping : Marvilla Parks et Tohapi passent sous la bannière Homair
Production

Production

Chypre et Albanie : Top of Travel renforce son offre estivale 2026

Chypre et Albanie : Top of Travel renforce son offre estivale 2026
Transport

Transport

Commande de 50 TGV à Alstom : quelles ambitions pour Eurostar ?

Commande de 50 TGV à Alstom : quelles ambitions pour Eurostar ?
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Singapour dévoile sa feuille de route pour devenir la "World’s Best MICE City"

Singapour dévoile sa feuille de route pour devenir la "World’s Best MICE City"
Voyages responsables

Voyages Responsables

Evaneos renouvelle sa certification B Corp

Evaneos renouvelle sa certification B Corp
TravelJobs

Emploi & Formation

GROUPE SALAÜN

GROUPE SALAÜN
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias