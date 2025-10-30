Ouragan Melissa : "une grande partie de Cuba a été épargnée"

Les habitants des zones sensibles avaient été évacués et des refuges étaient prêts. Il n’y a pas eu de gros blessés ni de pertes humaines, de plus, cela faisait déjà deux semaines que les autorités suivaient de près l’évolution de l’ouragan.

Pour le moment, aucun de nos clients dans la partie ouest de l’île n’est affecté. Les communications restent compliquées à l’Est, mais la situation reste sous contrôle.

Dans cette région, la vigilance est de mise, surtout en cette saison cyclonique. Melissa a finalement touché la partie Est de Cuba, à près de 1 000 kilomètres de La Havane. C'est important de le mentionner, parce qu'il y a une grosse partie de l'île qui n'a même pas eu une goutte de pluie.