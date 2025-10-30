Ouragan Melissa : "une grande partie de Cuba a été épargnée"

L’ouragan Melissa, qui a récemment frappé la Jamaïque avec des vents de plus de 300 km/h, a touché l’est de Cuba au petit matin du mercredi 29 octobre 2025, provoquant des inondations, des destructions matérielles et une coupure généralisée de l’électricité.
Selon les autorités cubaines, aucun décès n’est à déplorer pour le moment, mais les dégâts matériels sont importants.
Passé de catégorie 5 à catégorie 3 avant d’atteindre Cuba, Melissa a soufflé avec des vents atteignant 200 km/h, accompagnés de pluies diluviennes qui ont fait sortir les rivières de leur lit.
Les images diffusées montrent des maisons aux toits arrachés, des rues inondées et des débris éparpillés dans plusieurs localités, notamment à Santiago de Cuba, la deuxième ville du pays avec 500 000 habitants.
Dans les zones rurales, certains habitants ont vu leur bétail noyé et ont dû improviser des embarcations pour se déplacer à travers les eaux.
Cuba : une île préparée et des mesures de sécurité efficaces
Malgré l’intensité de l’ouragan, les autorités cubaines avaient anticipé l’arrivée de Melissa.
Comme l’explique Charlotte Ferrux, responsable commerciale de Caraïbes Autrement, "Les habitants des zones sensibles avaient été évacués et des refuges étaient prêts. Il n’y a pas eu de gros blessés ni de pertes humaines, de plus, cela faisait déjà deux semaines que les autorités suivaient de près l’évolution de l’ouragan. "
Bruno Menu, de Shak’Heart Events, confirme que l’impact sur le tourisme a été limité, "Pour le moment, aucun de nos clients dans la partie ouest de l’île n’est affecté. Les communications restent compliquées à l’Est, mais la situation reste sous contrôle."
L’ouragan a principalement touché la partie Est de Cuba, laissant la majeure partie de l’île, y compris La Havane, quasiment indemne.
"Dans cette région, la vigilance est de mise, surtout en cette saison cyclonique. Melissa a finalement touché la partie Est de Cuba, à près de 1 000 kilomètres de La Havane. C'est important de le mentionner, parce qu'il y a une grosse partie de l'île qui n'a même pas eu une goutte de pluie. " poursuit Charlotte Ferrux.
Melissa se dirige vers les Bahamas et les Bermudes
Melissa poursuit désormais sa route vers le nord des Bahamas, avec des vents de 155 km/h et des pluies toujours torrentielles, avant de frôler les Bermudes jeudi soir.
Selon Cyril Wuest, météorologue de Meteo Consult, l’ouragan va progressivement perdre ses caractéristiques tropicales et se transformer en dépression post-tropicale, sans trajectoire directe vers l’Europe.
Cette catastrophe survient alors que Cuba traverse une crise économique et énergétique majeure, marquée par des pénuries de carburant, de nourriture et de médicaments. Les autorités locales et les organisations humanitaires se mobilisent désormais pour le nettoyage et la reconstruction, notamment dans les zones les plus touchées de Santiago de Cuba et ses environs.
