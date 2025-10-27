Le Salon des Formations et Métiers Aéronautiques 2026 revient au Bourget

Aéronautique, spatial, défense, trois jours pour construire sa carrière

Du 30 janvier au 1er février 2026, le Salon des Formations et Métiers Aéronautiques fera escale au Musée de l’Air et de l’Espace du Bourget pour sa 34e édition. Trois jours dédiés à l’orientation, la formation et au recrutement dans les secteurs de l’aéronautique, du spatial et de la défense.



Rédigé par Amélia Brille le Lundi 27 Octobre 2025

