Le Salon des Formations et Métiers Aéronautiques 2026 revient au Bourget

Le Salon des Formations et Métiers Aéronautiques (SFMA) fera son grand retour du 30 janvier au 1er février 2026 au Musée de l’Air et de l’Espace – Aéroport de Paris-Le Bourget.
Organisé depuis 34 ans, cet événement majeur réunit chaque année élèves, étudiants, professionnels en reconversion et recruteurs autour d’un objectif commun, explorer les opportunités de formation et d’emploi dans les secteurs de l’aéronautique, du spatial et de la défense.
Durant trois journées, le SFMA proposera un programme riche, des stands dédiés aux organismes de formation et entreprises qui recrutent, des conférences thématiques animées par des experts du secteur et des moments d’échanges privilégiés pour comprendre les enjeux du transport aérien, de la conception d’aéronefs ou encore de la maintenance aéronautique.
Les journalistes présents pourront également bénéficier d’opportunités d’interviews et de reportages auprès des acteurs de la filière.
Salon des Formations et Métiers Aéronautiques 2026 au Musée de l’Air et de l’Espace
Le salon est organisé par Aviation et Pilote, magazine indépendant de référence depuis 1973. Le mensuel défend la passion du vol et soutient activement la transmission des savoirs du secteur. En plus de ses publications régulières, Aviation et Pilote édite le « Guide des métiers de l’aérien », une ressource pour tous ceux qui envisagent une carrière dans l’aéronautique.
Dans un contexte où le secteur du transport aérien se réinvente, cette 34e édition du SFMA s’annonce comme un moment clé pour stimuler les vocations et valoriser les compétences d’un domaine en constante évolution.
C’est dans le cadre du Musée de l’Air et de l’Espace, à Paris-Le Bourget, que se tiendra cette nouvelle édition. Fondé en 1919 et labellisé « Musée de France », il abrite l’une des collections aéronautiques et spatiales les plus importantes au monde. Les visiteurs embarqueront pour une expérience immersive au cœur de la grande aventure aéronautique.
