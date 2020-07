Savoie Mont-Blanc : escales au bord des lacs Léman, d’Annecy, d’Aiguebelette et du Bourget

372 mètres d’altitude, le Léman, le plus vaste des lacs de Savoie Mont Blanc offre des paysages aux ambiances de Riviera.



Trait d’union entre la France et la Suisse, il dispose d’un climat tempéré favorable à une végétation méridionale. Ses 53 kilomètres de rives françaises suivent les vallonnements du bas Chablais et accueillent deux villes thermales de réputation internationale, Thonon-les-Bains et Evian-les-Bains.



Labellisée « France Station Nautique quatre étoiles », Thonon-les-Bains offre aux baigneurs un petit air méditerranéen avec sa plage naturelle de sable fin.



La station propose la pratique d’une multitude d’activités nautiques : voile, planche à voile, canoë, kayak, aviron, plongée…



Des bateaux à vapeur Belle Epoque avec roues à aube, aux moyens de transport plus insolites comme la navette solaire ou la barque à voile « La Savoie » font d'une navigation sur le Léman un plaisir et une attraction à la fois.



A Evian, faire une pause au Pré Curieux, un jardin qui n’est accessible qu’en bateau. Consacré à la protection de l'eau, il s’y développe pléthore de nénuphars et de plantes aquatiques.



A voir aussi la source de Cachat, la plus célèbre des nombreuses sources d'Evian. Construite en 1903, cette source d’eau minérale est à l’origine de la notoriété internationale d’Evian.



Pour les plaisanciers, les ports de Thonon-les-Bains, d’Evian-les-Bains et des villages bordant la rive comptent de nombreuses places réservées aux visiteurs.



A l’Est, le village médiéval d’Yvoire est classé « Plus Beaux Villages de France ». Les Jardins de ce château abritent un curieux labyrinthe végétal, le « Jardin des Cinq Sens ».



Tous les villages des rives du Léman ont leur cachet : Chens-sur-Léman et son château, Nernier, chargé de souvenirs littéraires et artistiques, Amphion-les-Bains où Anna de Noailles a passé une partie de son enfance, ou encore le village de pêcheurs de Meillerie.



A savoir : La Dranse, qui coule de Morzine au Léman, est réputée pour ses parcours d’eau vive et, dans les airs pour le parapente, le vol à voile et l'ULM.



A faire: une balade en funiculaire. A traction électrique, sans crémaillère, il a été construit en plusieurs tronçons entre 1907 et 1913 pour une filiale de la Société des eaux minérales. Il transportait alors la clientèle touristique depuis les quais (port, établissement thermal, casino) aux grands hôtels (Splendide, Royal, Ermitage) en passant par la Buvette Cachat.



On le nomme « le petit métro évianais » parce qu’il dessert six stations et qu’un carrelage en faïence biseauté habille les murs de ses gares. La ligne de 750 mètres, dont 140 en souterrain, fut fermée en 1969. Avec son funiculaire, elle reprit son activité à l’été 2002, après six ans de restauration. Il appartient à la Ville d’Evian et est inscrit Monument historique.