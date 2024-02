Annecy : Jean-Claude Baïo nous a quittés

C'est avec un profond sentiment de tristesse et de perte, que nous avons appris avec une immense émotion le décès soudain, dans sa 69ème année, de Jean-Claude Baïo, dit Nano.Avec son épouse Germaine, cet homme de cœur et professionnel passionné, longtemps aux côtés de sa maman Graziella dont il célébrait régulièrement la mémoire, a développé leur Restaurant La Mamma, bien connu des Annéciens, puis l'Hôtel Novel, toujours avec son amour du métier, entrepreneur dans l'âme, avec son attention aux autres, son attachement à sa famille, son caractère bien trempé, sa générosité et sa grande gentillesse.Il fût également l'un des partenaires et compagnons de route, depuis la première heure il y a plus de 30 ans, du réseau d'hôteliers indépendants Hôtels Circuits France Nos pensées vont à son épouse Germaine et à leurs enfants Emilie et Alexandre, à tous leurs proches et à leurs collaborateurs. Nous leur adressons nos plus sincères condoléances et tout notre soutien.