Annecy : derrière la carte postale, l’ombre du surtourisme

Le Pont des Amours, lieu incontournable où les touristes aiment prendre la pose, apparaît sur plus de 25 000 publications Instagram. Après la crise sanitaire, la ville d’Annecy et le pourtour de son lac ont connu un fort engouement du fait, notamment, de l’essor fulgurant du tourisme de proximité et de la surmédiatisation de cet écrin de nature.

Les résidents, au cœur des nuisances, voient leur qualité de vie affectée par ce surtourisme, et expriment de plus en plus une forme de « ras-le-bol ». Pour mieux comprendre le phénomène, nous avons mené une étude auprès de la population du bassin annécien.

À Annecy, le « ras le bol » des riverains

Pour cette étude, en cours de publication, nous avons mené 60 entretiens en plusieurs vagues distantes de la crise sanitaire (2020, 2021 et 2023). Les nuisances mentionnées, en augmentation, concernaient principalement :



le bruit (de jour et le soir) occasionné notamment par les restaurants et les bars qui submergent l’espace public, parfois à la limite du respect des réglementations en vigueur, selon les résidents.



Suit ensuite la congestion automobile, cycliste et piétonne (y compris du marché local),



l’orientation des magasins vers le tourisme (magasins de souvenirs, restaurants de moindre qualité…) aux dépens des commerces de proximité,



la dégradation du patrimoine, l’augmentation des incivilités, la gestion des déchets compliquée ou encore la difficulté de se frayer un chemin pour accéder à son lieu de résidence (étalement des terrasses et étalages des commerces).



Les habitants se plaignent également de la prolifération des locations de courte durée de type Airbnb qui conduisent des touristes à s’immiscer dans des lieux d’habitations jusqu’à présent épargnés, et qui participent à l’augmentation des loyers.



Ces coûts subis (dont la plupart des résidents ne tirent aucun bénéfice économique), et qui sont peu entendus par les autorités publiques, engendrent un sentiment de dépossession de leurs lieux de vie.

Aux origines, la croissance insolente du tourisme

La fin de la Seconde Guerre mondiale a vu apparaître le tourisme de masse, qui n’a depuis cessé de croître de façon exponentielle, démontrant l’incroyable résilience de l’industrie touristique capable d’absorber et de rebondir face aux crises. Selon l’Organisation mondiale du tourisme, les arrivées de touristes internationaux devraient atteindre en 2024 leur niveau pré-Covid.

En moyenne, les flux touristiques internationaux augmentent de 5 % par an, à ce volume vient s’ajouter les touristes nationaux et les excursionnistes (visiteurs se déplaçant à la journée). La France, selon le World Travel and Tourism Council (WTTC), est la première destination mondiale avec 100 millions de visiteurs internationaux.

Les impacts économiques, sociaux et environnementaux du tourisme sont étudiés par les chercheurs à travers le monde depuis les années 60. Collectivement, ces travaux démontrent qu’un flux touristique non maîtrisé peut causer toute une gamme d’effets négatifs, que l’on retrouve tout ou partie à Annecy : augmentation du prix de l’immobilier, délocalisation des populations locales, pertes des savoir-faire et de l’identité locale, pollutions diverses (atmosphériques, sonores…), dégradation de la qualité de vie des résidents et de l’offre touristique, impacts sur l’environnement…