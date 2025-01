Emploi aérien : ne ratez pas le grand rendez-vous du recrutement 2025 ! [ABO]

Au centre Interline des Guyards, situé non loin des pistes de l’aéroport d’Orly et qui propose des formations au C.C.A (Cabin Crew Attestation) la licence permettant d’exercer la profession d’hôtesses de l’air/ Stewards, les formations tournent à plein régime.



Avec des moyens pédagogiques de qualité, le centre affiche d’excellents taux de réussite à 87%.



Le centre forme de très nombreux jeunes embauchés dans le cadre des dispositifs d’alternance proposés par la plupart des compagnies aériennes françaises ou celles avec des bases françaises.



« Les dispositifs d’alternance pour le métier de PNC tournent à plein régime et tous les feux sont au vert », nous a confié Farid Khouar]urlblank:https://www.linkedin.com/in/farid-khouar-12b44238/?originalSubdomain=fr le directeur du centre.



« Après le Covid en 2023 à la reprise des embauches dans le transport aérien, nous avions formé environ 280 alternants, ils seront probablement 800 l’année prochaine. » a t il ajouté.



Des formations financées et permettant à de nombreux jeunes d’accéder au métier. En dehors de ces dispositifs, le Centre des Guyards propose aussi aux particuliers de se former. « Nos cessions sont complètes jusqu’à la fin du mois de février » nous a-t-il précisé.



Chez Air France, on confirme cette vivacité. Les projections reflètent une bonne dynamique même si elles devront se confirmer en fonction de la situation économique et des différents besoins de l’entreprise.



À ce stade, la compagnie prévoit d’embaucher 350 pilotes, 450 Mécaniciens, ingénieurs aéronautiques, secteur logistique (supply chain) et 80 Cadres IT & Data en CDI.



Pour la prochaine saison d’été, 150 agents des services commerciaux et près de 600 personnels navigants commerciaux en CDD. Des contrats en alternance également avec environ 1000 embauches (400 mécaniciens, 450 alternants PNC, 250 sur autres métiers).



À l’AFMAE, l’association pour la formation aux métiers de l’aérien implanté en bordure des pistes de l’aéroport du Bourget, la rentrée 2024/2025 a connu une dynamique très positive avec une hausse globale du nombre d’apprenants par rapport à l’année dernière.



521 apprenants en filières d’apprentissage, incluant 122 CSAT (Certificat de spécialisation Accueil dans les Transports), ce qui représente 80 % des effectifs en filières techniques et 20 % en filières tertiaires.

Une forte augmentation dans les Certificats de Qualification professionnelle (CQP) pour les Personnels Navigants Commerciaux (PNC) et les CQPM en mécanique aéronautique.



« Ces filières, axées sur la reconversion professionnelle, bénéficient de l’attractivité du secteur aérien et de la demande croissante des entreprises, confrontées à des tensions sur ces métiers . » selon Magali Jobert, Déléguée générale de l’AFMAÉ.



« Agents d’escale et mécaniciens aéronautiques sont particulièrement demandés par les entreprises, en raison des difficultés à recruter ces profils spécifiques.



Les métiers plébiscités par les jeunes ne sont pas toujours en corrélation avec ces besoins. Les métiers de pilote et de personnel navigant commercial restent les plus populaires, car mieux connus du grand public.

Pour combler ce décalage, l’AFMAÉ s’efforce de mettre en lumière ces métiers en tension, en soulignant leur forte employabilité et les opportunités qu’ils offrent. Ces actions visent à encourager davantage de jeunes à se tourner vers ces carrières, cruciales pour répondre aux besoins des entreprises. » nous a-t-elle précisé.



Au sein d’Air France, et pour faire face aux besoins particulièrement sur ces métiers en tension, Ethel Trolong, responsable recrutement explique : « Nous avons diversifié nos canaux de sourcing et élargi nos critères de recrutement. Nous étudions désormais des profils avec des compétences transférables issues d'autres secteurs comme l’automobile par exemple, ce qui nous permet d’élargir notre vivier.



Également nous sommes en train de mettre en place une méthode de recrutement « par simulation » nous permettant d’évaluer les candidats avec des mises en situation qui reproduisent les conditions réelles du travail.



Cela permet d’évaluer par exemple la dextérité manuelle, la précision du geste technique, le respect des consignes. »



C’est une méthode que nous mettons en place avec le concours de France Travail et qui va nous permettre d’aller vraiment chercher ce que nous appelons « des talents atypiques. On va se concentrer sur le potentiel, sur les aptitudes, plus que sur un parcours, sur un diplôme. »



« Nous serons bien sûr présents au prochain salon des formations avec notamment la tenue d’une table ronde le samedi 1er février à 10h00 ou les personnes désireuses d’intégrer une compagnie aérienne pourront venir à notre rencontre pour nous poser des questions sur les différentes opportunités qui sont les nôtres. »