L'édition 2021 du Salon du Bourget est annulée

« Nous sommes évidemment déçus de ne pouvoir tenir l’édition 2021 du salon du Bourget. Après de longs mois de suspension de toute activité Salon dans le monde, la communauté internationale aéronautique, spatiale et de défense se réjouissait de se retrouver.



Nous travaillons dès aujourd’hui à faire que l’édition 2023 soit le salon du renouveau, au service de l’aéronautique et de l’espace, au niveau mondial », a déclaré Patrick Daher, Commissaire Général des Salons Internationaux de l’Aéronautique et de l’Espace, et Président du groupe Daher.