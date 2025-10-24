Quand Jeane Manson voit « la vie en Vosges »

Quand mon cœur résonne

Comme un écho profond

Et comme les Vosgiens

Je célèbre ma passion

On a dessiné

Le Nouveau Monde, est né

À Saint-Dié, fut baptisé

La France, l’Amérique

Carrefour humaniste

Vittel, Contrexéville

Et les eaux s’illuminent

Les Vosges séduisent

Les passants sourient

On est tellement bien ici

Je vois la vie en Vosges

Parmi les plus hautes

Montagnes

Ces lacs, son massif

Je vois la vie en Vosges

Comme si, comme un

Jour de fête

La vie en Vosges, la vie se vit

Quand le jour se lève

L’air pur me reçoit

La ville s’éveille

Pour fabriquer de l’art

Tant de merveilles

De traditions vosgiennes

Bonbon bleuet, tarte aux

Brimbelles

Quand la forêt vibre

Au chant des oiseaux

Telle une symphonie

Oh mon Dieu que c’est beau

Viens voir ici

Chaque enfant sourit

Pour le bonheur du pays

Je vois la vie en Vosges

Ce soir

Sous les milliers d’étoiles

Qui brillent dans le ciel

Je vois la vie en Vosges

Comme si, comme un

Jour de fête

Et je vois la vie en Vosges

Remiremont, Épinal,

Et Domrémy

Terre idyllique

Je t’invite à la vivre

La vie

Je marche dans la nature

Et je me sens libre,

Les chalets colorés,

Le MUDAC, le Musée de l’Image, la musique,

La neige qui brille, et le miel

De sapins

Je vois la voie en Vosges

Je vois, se dresser l’arc

En ciel

Les Vosges sont si belles

Je vois la vie en Vosges parmi

Les parfums, les arômes,

Oui je vois la vie en Vosges

Où se trouve ma liberté

Oui je vois la vie en Vosges