Maximilian Von Reden nommé directeur général de l’Hotel Amigo Bruxelles

Un parcours au service de l’hôtellerie bruxelloise


Figure du secteur hôtelier international, Maximilian Von Reden prend la tête de l'Hotel Amigo de Bruxelles. Fort d’une carrière de plus de vingt ans dans le luxe, il rejoint le groupe Rocco Forte Hotels avec l’ambition de renforcer encore le rayonnement et l’excellence de cette institution bruxelloise.


Rédigé par le Vendredi 24 Octobre 2025

Maximilian Von Reden est nommé directeur général de l’Hotel Amigo à Bruxelles - Depositphotos.com, @david_franklin
Maximilian Von Reden est nommé directeur général de l’Hotel Amigo à Bruxelles - Depositphotos.com, @david_franklin
Alliant patrimoine et modernité, l’Hotel Amigo Bruxelles, situé entre la Grand-Place et la fontaine du Manneken Pis, fait partie intégrante de la vie culturelle et touristique de la capitale belge.

Il y a quelques jours, l'hôtel a annoncé la nomination de Maximilian Von Reden au poste de directeur général, à compter du 3 novembre 2025.

Fort de plus de vingt ans d’expérience dans l’hôtellerie de luxe, il rejoint le groupe Rocco Forte Hotels avec une solide expertise en direction, exploitation et excellence opérationnelle.

Maximilian Von Reden : le parcours du nouveau directeur général

Issu du monde de la restauration, il a construit une carrière internationale au sein de prestigieuses enseignes telles que The Mandarin Oriental, The Ritz-Carlton, The Peninsula et Kempinski.

Avant sa nomination à Bruxelles, il dirigeait depuis 2019 l'Hotel Schweizerhof Bern & Spa en Suisse.

Son parcours l’a également conduit à la tête des Mandarin Oriental de Prague et de Jakarta, où il a su allier exigence, sens du service et authenticité dans la gestion d’équipes multiculturelles.

Lire aussi : Milan s’offre un nouveau palace avec l’ouverture du Carlton Milan


Tags : bruxelles, hotel amigo, rocco forte hotels
Maximilian Von Reden nommé directeur général de l’Hotel Amigo Bruxelles

