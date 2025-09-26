Le Corinthia Grand Hotel Astoria Brussels dévoile ses penthouses et sa Royal Heritage Suite

Signées par les studios QP Interiors et GA Group, les penthouses et la Royal Heritage Suite totalisent plus de 850 m² de surface.



Chacune de ces adresses raconte une histoire, inspirée du patrimoine local, de la littérature ou des arts.



Grand Gallery Suite : deux chambres, un bureau, une salle de sport privée et une terrasse panoramique ;



Brontë’s Penthouse : hommage au séjour des sœurs Brontë à Bruxelles, entre romantisme victorien et touches contemporaines ;



Belle Vue Penthouse : atmosphère apaisante inspirée des parcs et jardins de la capitale ;



Royal Heritage Suite : conçue par GA Group, elle puise dans l’esprit royal et musical du Musée des Instruments de Musique ;



Grand Masters Penthouse : l’expression ultime du raffinement, avec des références aux maîtres flamands et à l’artisanat belge.



" Ces suites incarnent l’alliance entre élégance intemporelle et modernité, tout en rendant hommage à l’âme de Bruxelles ", souligne la direction de l'hôtel dans un communiqué.