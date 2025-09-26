Le Corinthia Grand Hotel Astoria Brussels dévoile ses penthouses et sa Royal Heritage Suite

Le Corinthia Grand Hotel Astoria Brussels propose cinq nouvelles suites d’exception pour renforcer l’offre luxe de la capitale - ©Corinthia
Bruxelles poursuit son ascension dans le cercle restreint des capitales du luxe hôtelier.
Moins d’un an après sa réouverture, le Corinthia Grand Hotel Astoria Brussels enrichit son offre avec cinq nouvelles adresses : quatre penthouses et une suite signature, conçus comme de véritables écrins privés.
Le légendaire établissement de l’avenue Louise, qui a rouvert ses portes en 2024 après une rénovation de grande ampleur, vient de franchir une nouvelle étape dans son repositionnement haut de gamme.
Avec ces cinq créations inédites, l’hôtel bruxellois conjugue patrimoine architectural, design contemporain et confort absolu.
Moins d’un an après sa réouverture, le Corinthia Grand Hotel Astoria Brussels enrichit son offre avec cinq nouvelles adresses : quatre penthouses et une suite signature, conçus comme de véritables écrins privés.
Le légendaire établissement de l’avenue Louise, qui a rouvert ses portes en 2024 après une rénovation de grande ampleur, vient de franchir une nouvelle étape dans son repositionnement haut de gamme.
Avec ces cinq créations inédites, l’hôtel bruxellois conjugue patrimoine architectural, design contemporain et confort absolu.
Des suites inspirées par l’histoire et la culture belge
Signées par les studios QP Interiors et GA Group, les penthouses et la Royal Heritage Suite totalisent plus de 850 m² de surface.
Chacune de ces adresses raconte une histoire, inspirée du patrimoine local, de la littérature ou des arts.
Grand Gallery Suite : deux chambres, un bureau, une salle de sport privée et une terrasse panoramique ;
Brontë’s Penthouse : hommage au séjour des sœurs Brontë à Bruxelles, entre romantisme victorien et touches contemporaines ;
Belle Vue Penthouse : atmosphère apaisante inspirée des parcs et jardins de la capitale ;
Royal Heritage Suite : conçue par GA Group, elle puise dans l’esprit royal et musical du Musée des Instruments de Musique ;
Grand Masters Penthouse : l’expression ultime du raffinement, avec des références aux maîtres flamands et à l’artisanat belge.
"Ces suites incarnent l’alliance entre élégance intemporelle et modernité, tout en rendant hommage à l’âme de Bruxelles", souligne la direction de l'hôtel dans un communiqué.
Gastronomie, mixologie et bien-être au cœur du Corinthia Grand Hotel Astoria Brussels
Ces nouvelles suites viennent enrichir une offre déjà foisonnante qui fait du Corinthia Grand Hotel Astoria Brussels une véritable destination en soi.
Depuis juin, l’établissement propose à ses hôtes le Bar Under The Stairs, un speakeasy confidentiel signé par la mixologue Hannah Van Ongevalle.
Côté gastronomie, deux chefs étoilés y tiennent table : David Martin, avec Palais Royal, où les influences françaises et japonaises s’entremêlent, et Christophe Hardiquest, avec Le Petit bon bon, qui réinvente la cuisine belge traditionnelle dans un esprit moderne et accessible.
Enfin, le Corinthia SPA Brussels et ses 1 200 m² de bien-être, piscine, hammam, sauna et soins Sisle, parachèvent cette expérience de luxe au cœur de la capitale européenne.
