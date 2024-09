Corinthia Grand Hotel Astoria Brussels ouvrira en novembre

Le Corinthia Spa by Sisley s'étend sur 1 200 mètres carrés. Des soins sur mesure y sont proposés. La salle de sport Paul Tucker, dotée des équipements technologiques les plus récents, propose des programmes de remise en forme personnalisés.



« En tant qu'adresse la plus prestigieuse de Bruxelles, le Corinthia Grand Hotel Astoria Brussels est bien plus qu'un simple lieu ; il est une vitrine vivante du patrimoine de notre ville. », a déclaré Edward Leenders, Directeur Général . « Ici, au cœur des suites élégantes et d'équipements luxueux, se trouve un centre artistique vibrant d'art, de culture et de communauté. De notre proposition culinaire variée aux riches partenariats avec de prestigieuses marques belges intégrées à la vie de l'établissement, chaque aspect de notre hôtel résonne avec l'esprit unique de Bruxelles. Nous invitons nos hôtes non seulement à séjourner, mais à s'immerger et véritablement appartenir. »