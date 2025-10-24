Les avocats américains jugent le code du tourisme "communiste" ! [ABO]

Cela nous offre un moment assez unique entre collègues, finalement.



Le panel des participants donne un panorama très complet de professionnels du droit, pour échanger sur la réglementation actuelle et à venir du tourisme, en Europe et ailleurs.



Ces échanges nous permettent de mieux anticiper et comprendre les évolutions du droit, de mieux nous adapter, mais aussi de découvrir d’autres pratiques, pour nous en inspirer et, in fine, renforcer l’accompagnement de nos clients, les professionnels du tourisme,

Au sujet de l’intelligence artificielle, j’ai pu comparer notre réglementation avec celle des États-Unis. L’Europe a adopté une position plus stricte vis-à-vis de l’IA, mais sans doute plus efficace.



Les professionnels souhaitent que ce domaine soit encadré : ils ne veulent pas que tout passe par ce canal, ils tiennent à ce que les décisions restent humaines, et que les entretiens annuels ne soient pas confiés à des chatbots.



Un confrère américain est également intervenu sur l’essor de la fraude dans le voyage.



C’est un secteur très vulnérable sur ce sujet, et nous le constatons au cabinet, avec les fraudes via les GDS, cartes bancaires, ou encore les arnaques au président

