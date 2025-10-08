Le Zoo de La Flèche inaugure un nouvel espace de séminaire

Le Zoo de La Flèche poursuit sa mue et s’ouvre au tourisme d’affaires - Illustration : Zoo de la Flèche
Le 13 novembre 2025, le Zoo de La Flèche (Sarthe) convie partenaires et professionnels du tourisme d’affaires à l’inauguration de son nouvel espace de séminaire immersif mêlant nature, innovation et performance.
Avec cet investissement de 600 000€, le Zoo de La Flèche franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de diversification.
Ce nouvel espace de 170 m² modulable, conçu pour accueillir jusqu’à 50 participants, a été pensé pour offrir des réunions à la fois performantes et ressourçantes, dans un cadre hors du commun : face aux guépards et à deux pas de l’hôtel Safari Suite.
Le lieu s’intègre dans une offre "tout inclus" mêlant hébergement haut de gamme, restauration panoramique et accompagnement sur-mesure par les équipes du parc.
Avec cet investissement de 600 000€, le Zoo de La Flèche franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de diversification.
Ce nouvel espace de 170 m² modulable, conçu pour accueillir jusqu’à 50 participants, a été pensé pour offrir des réunions à la fois performantes et ressourçantes, dans un cadre hors du commun : face aux guépards et à deux pas de l’hôtel Safari Suite.
Le lieu s’intègre dans une offre "tout inclus" mêlant hébergement haut de gamme, restauration panoramique et accompagnement sur-mesure par les équipes du parc.
Un modèle de tourisme d'affaires immersif
Avec près de 320 000 visiteurs annuels, le Zoo de La Flèche figure parmi les sites touristiques privés les plus visités de France.
"Avec ce nouveau lieu dédié aux entreprises, nous souhaitons proposer bien plus qu’une salle de séminaire : une véritable parenthèse inspirante, en immersion au cœur de la nature et au plus près des animaux", explique Céline Talineau, directrice du Zoo de La Flèche, dans un communiqué.
Dans un marché encore largement dominé par des espaces urbains standardisés, le Zoo de La Flèche contribue à renforcer l’attractivité du territoire sarthois.
Lire aussi : Accor lance une plateforme de réservation mondiale pour les réunions et événements
"Avec ce nouveau lieu dédié aux entreprises, nous souhaitons proposer bien plus qu’une salle de séminaire : une véritable parenthèse inspirante, en immersion au cœur de la nature et au plus près des animaux", explique Céline Talineau, directrice du Zoo de La Flèche, dans un communiqué.
Dans un marché encore largement dominé par des espaces urbains standardisés, le Zoo de La Flèche contribue à renforcer l’attractivité du territoire sarthois.
Lire aussi : Accor lance une plateforme de réservation mondiale pour les réunions et événements
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille