TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo TravelManagerMaG  
Recherche avancée

Le Zoo de La Flèche inaugure un nouvel espace de séminaire

Quand tourisme d’affaires rime avec biodiversité


Le Zoo de La Flèche poursuit sa mue et s’ouvre au tourisme d’affaires avec l’inauguration, le 13 novembre prochain, d’un nouvel espace de séminaire immersif, face aux guépards. Un investissement de 600 000€ pour un lieu inédit en France, pensé pour que nature, performance et durabilité se rencontrent.


Rédigé par le Jeudi 23 Octobre 2025

Le Zoo de La Flèche poursuit sa mue et s’ouvre au tourisme d’affaires - Illustration : Zoo de la Flèche
Le Zoo de La Flèche poursuit sa mue et s’ouvre au tourisme d’affaires - Illustration : Zoo de la Flèche
Assurever
Le 13 novembre 2025, le Zoo de La Flèche (Sarthe) convie partenaires et professionnels du tourisme d’affaires à l’inauguration de son nouvel espace de séminaire immersif mêlant nature, innovation et performance.

Avec cet investissement de 600 000€, le Zoo de La Flèche franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de diversification.

Ce nouvel espace de 170 m² modulable, conçu pour accueillir jusqu’à 50 participants, a été pensé pour offrir des réunions à la fois performantes et ressourçantes, dans un cadre hors du commun : face aux guépards et à deux pas de l’hôtel Safari Suite.

Le lieu s’intègre dans une offre "tout inclus" mêlant hébergement haut de gamme, restauration panoramique et accompagnement sur-mesure par les équipes du parc.

Un modèle de tourisme d'affaires immersif

Autres articles
Avec près de 320 000 visiteurs annuels, le Zoo de La Flèche figure parmi les sites touristiques privés les plus visités de France.

"Avec ce nouveau lieu dédié aux entreprises, nous souhaitons proposer bien plus qu’une salle de séminaire : une véritable parenthèse inspirante, en immersion au cœur de la nature et au plus près des animaux", explique Céline Talineau, directrice du Zoo de La Flèche, dans un communiqué.

Dans un marché encore largement dominé par des espaces urbains standardisés, le Zoo de La Flèche contribue à renforcer l’attractivité du territoire sarthois.

Lire aussi : Accor lance une plateforme de réservation mondiale pour les réunions et événements


Lu 227 fois

Tags : seminaire, zoo de la fleche
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mercredi 8 Octobre 2025 - 14:04 SAP Concur et Amex GBT scellent une alliance stratégique

Mercredi 8 Octobre 2025 - 12:14 Travel Planet : perquisitions et gardes à vue pour les dirigeants

Climats du Monde
Dernière heure

Ascott accélère son expansion européenne avec lyf et The Unlimited Collection

Serge Papin : "Il faut un budget capable d’apporter de la stabilité"

Le Zoo de La Flèche inaugure un nouvel espace de séminaire

Le Havre : quand les équipages chaussent les crampons

Les lauréats des SLH Awards 2025 dévoilés à Tokyo

Brand News

Tour Partner Group est rejoint par Vision of Scandinavia (V.O.S) et renforce sa présence en Europe du Nord

Tour Partner Group est rejoint par Vision of Scandinavia (V.O.S) et renforce sa présence en Europe du Nord
Tour Partner Group, l’un des principaux réceptifs européens, a le plaisir d’annoncer que Vision of...
Les annonces

HAVAS VOYAGES/MARIETTON DEVELOPPEMENT - Conseiller voyages expérimenté H/F - CDI - (Nantes (44))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

TOP OF TRAVEL - 2 Agents de réservation H/F - CDI - (Montreuil (93))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

ROND POINT EVASION - Commercial(e) Groupes confirmé(e) BtoC H/F - CDI - (Secteur Normandie)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Rivages du Monde joue le haut de gamme en Europe

Rivages du Monde joue le haut de gamme en Europe

Retour sur la programmation hivernale de Mondial Tourisme

Retour sur la programmation hivernale de Mondial Tourisme
Distribution

Distribution

Serge Papin : "Il faut un budget capable d’apporter de la stabilité"

Serge Papin : "Il faut un budget capable d’apporter de la stabilité"
Partez en France

Partez en France

Grand Paris : en septembre, l'activité touristique entre résilience hôtelière et baisse des arrivées aériennes

Grand Paris : en septembre, l'activité touristique entre résilience hôtelière et baisse des arrivées aériennes
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Madagascar : France Diplomatie annonce un "retour au calme"

Madagascar : France Diplomatie annonce un "retour au calme"
Production

Production

Grand Nord Grand Large revendique l’aventure extrême

Grand Nord Grand Large revendique l’aventure extrême
AirMaG

AirMaG

Ligne Abidjan - Paris : la tension montre entre la France et la Côte d’Ivoire

Ligne Abidjan - Paris : la tension montre entre la France et la Côte d’Ivoire
Transport

Transport

Commande de 50 TGV à Alstom : quelles ambitions pour Eurostar ?

Commande de 50 TGV à Alstom : quelles ambitions pour Eurostar ?
La Travel Tech

La Travel Tech

Le Trésor des Bâtisseurs : Excurio perce le secret de la Grande Pyramide en réalité virtuelle

Le Trésor des Bâtisseurs : Excurio perce le secret de la Grande Pyramide en réalité virtuelle
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Les lauréats des SLH Awards 2025 dévoilés à Tokyo

Les lauréats des SLH Awards 2025 dévoilés à Tokyo
HotelMaG

Hébergement

Ascott accélère son expansion européenne avec lyf et The Unlimited Collection

Ascott accélère son expansion européenne avec lyf et The Unlimited Collection
Futuroscopie

Futuroscopie

Du collectif au personnel : le voyage à l’heure du « moi » [ABO]

Du collectif au personnel : le voyage à l’heure du « moi » [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo lance son application mobile !

GreenGo lance son application mobile !
CruiseMaG

CruiseMaG

Le Havre : quand les équipages chaussent les crampons

Le Havre : quand les équipages chaussent les crampons
TravelJobs

Emploi & Formation

Ressources humaines : le grand défi de l’hôtellerie de plein air

Ressources humaines : le grand défi de l’hôtellerie de plein air
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Le Zoo de La Flèche inaugure un nouvel espace de séminaire

Le Zoo de La Flèche inaugure un nouvel espace de séminaire
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias