TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo TourMaG  
Recherche avancée

Le SITV de Colmar fête ses 40 ans

Un tour du monde en trois jours pour célébrer quatre décennies de voyage et de découvertes


Le Salon International du Tourisme et des Voyages (SITV) de Colmar célébrera sa 40ᵉ édition du 7 au 9 novembre 2025 au Parc des Expositions. Plus de 250 exposants et 25 000 visiteurs sont attendus pour cet événement. Cette édition anniversaire mettra à l’honneur cinq destinations emblématiques des cinq continents.


Rédigé par le Jeudi 23 Octobre 2025

Le Salon International du Tourisme et des Voyages (SITV) de Colmar célébrera sa 40ᵉ édition - Depositphotos @ArturVerkhovetskiy
Le Salon International du Tourisme et des Voyages (SITV) de Colmar célébrera sa 40ᵉ édition - Depositphotos @ArturVerkhovetskiy
Assurever
Le Salon International du Tourisme et des Voyages (SITV) de Colmar célèbrera sa 40ᵉ édition du 7 au 9 novembre 2025 au Parc des Expositions.

Avec plus de 250 exposants et près de 25 000 visiteurs attendus, le salon s’impose comme un rendez-vous de référence pour le secteur touristique et le grand public.

Pour cette édition anniversaire, le SITV rend hommage à quatre décennies d’échanges et de découvertes en mettant en avant cinq destinations des cinq continents : la Thaïlande, la Polynésie, le Pérou, Madagascar et la République tchèque.

Ces pays, étroitement liés à l’histoire du salon, proposeront des espaces immersifs associant artisanat, culture et gastronomie.

La scène centrale du hall 4, repensée l’an passé, accueillera une programmation variée mêlant danses traditionnelles, démonstrations culinaires et interventions culturelles.

Trois halls pour explorer les multiples facettes du tourisme

Autres articles
Le salon sera réparti sur trois halls thématiques :

Hall 1 : L’Alsace et les Voyages Mugler.
L’espace régional mettra en avant l’offre touristique alsacienne et célébrera les 150 ans des Voyages Mugler, acteur historique du tourisme local.

Hall 2 : Italie, aventure et littérature de voyage.
L’Italie, partenaire fidèle du salon, sera représentée notamment par Bellaria Igea Marina. Cet espace accueillera également des acteurs du voyage d’aventure et la librairie Transboréal, accompagnée des voyageurs Justine et Romain Brès, connus pour leur traversée de la France à pied avec leur enfant.

Hall 3 : Montagne, mobilité et aventure.
Le troisième hall mettra en avant les destinations de montagne avec la présence du Pays du Mont-Blanc, nouveau partenaire du salon. On y retrouvera également Europa Park, qui fête ses 50 ans, la marque Cimalp et un espace dédié à la Van Life, en présence des créateurs de contenu Les Roammates.

SITV de Colmar : expositions, conférences et activités

Le salon Solidarissimo, organisé en parallèle avec Tourisme sans Frontières célèbre cette année son 20ᵉ anniversaire. Il mettra en avant des initiatives de tourisme solidaire et équitable portées dans une vingtaine de pays, du Gabon à la Côte d’Ivoire. Ce rendez-vous vise à sensibiliser les visiteurs aux enjeux du développement durable et à promouvoir des pratiques respectueuses des communautés locales.

Le SITV proposera plusieurs expositions photographiques mettant en lumière la diversité culturelle et humaine à travers le monde.

Le programme comprendra également de nombreuses animations destinées à tous les publics, telles qu’un simulateur de ski, un mur d’escalade, des ateliers participatifs, des rencontres avec des voyageurs et un espace de restauration dédié aux cuisines internationales.

Europa Park présentera par ailleurs une expérience immersive en réalité virtuelle, Mission Recharge, inspirée du film Super Grand Prix.


Lu 208 fois

Tags : colmar, sitv
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Climats du Monde
Dernière heure

Airbnb sur Chat GPT : "oui... mais !" selon Brian Chesky

Nice accueille la deuxième édition du SummEAT Fest

Le SITV de Colmar fête ses 40 ans

Ascott accélère son expansion européenne avec lyf et The Unlimited Collection

Serge Papin : "Il faut un budget capable d’apporter de la stabilité"

Brand News

Tour Partner Group est rejoint par Vision of Scandinavia (V.O.S) et renforce sa présence en Europe du Nord

Tour Partner Group est rejoint par Vision of Scandinavia (V.O.S) et renforce sa présence en Europe du Nord
Tour Partner Group, l’un des principaux réceptifs européens, a le plaisir d’annoncer que Vision of...
Les annonces

HAVAS VOYAGES/MARIETTON DEVELOPPEMENT - Conseiller voyages expérimenté H/F - CDI - (Nantes (44))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

TOP OF TRAVEL - 2 Agents de réservation H/F - CDI - (Montreuil (93))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

ROND POINT EVASION - Commercial(e) Groupes confirmé(e) BtoC H/F - CDI - (Secteur Normandie)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Rivages du Monde joue le haut de gamme en Europe

Rivages du Monde joue le haut de gamme en Europe

Retour sur la programmation hivernale de Mondial Tourisme

Retour sur la programmation hivernale de Mondial Tourisme
Distribution

Distribution

Le SITV de Colmar fête ses 40 ans

Le SITV de Colmar fête ses 40 ans
Partez en France

Partez en France

Nice accueille la deuxième édition du SummEAT Fest

Nice accueille la deuxième édition du SummEAT Fest
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Madagascar : France Diplomatie annonce un "retour au calme"

Madagascar : France Diplomatie annonce un "retour au calme"
Production

Production

Grand Nord Grand Large revendique l’aventure extrême

Grand Nord Grand Large revendique l’aventure extrême
AirMaG

AirMaG

Ligne Abidjan - Paris : la tension montre entre la France et la Côte d’Ivoire

Ligne Abidjan - Paris : la tension montre entre la France et la Côte d’Ivoire
Transport

Transport

Commande de 50 TGV à Alstom : quelles ambitions pour Eurostar ?

Commande de 50 TGV à Alstom : quelles ambitions pour Eurostar ?
La Travel Tech

La Travel Tech

Airbnb sur Chat GPT : "oui... mais !" selon Brian Chesky

Airbnb sur Chat GPT : "oui... mais !" selon Brian Chesky
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Les lauréats des SLH Awards 2025 dévoilés à Tokyo

Les lauréats des SLH Awards 2025 dévoilés à Tokyo
HotelMaG

Hébergement

Ascott accélère son expansion européenne avec lyf et The Unlimited Collection

Ascott accélère son expansion européenne avec lyf et The Unlimited Collection
Futuroscopie

Futuroscopie

Du collectif au personnel : le voyage à l’heure du « moi » [ABO]

Du collectif au personnel : le voyage à l’heure du « moi » [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo lance son application mobile !

GreenGo lance son application mobile !
CruiseMaG

CruiseMaG

Le Havre : quand les équipages chaussent les crampons

Le Havre : quand les équipages chaussent les crampons
TravelJobs

Emploi & Formation

Ressources humaines : le grand défi de l’hôtellerie de plein air

Ressources humaines : le grand défi de l’hôtellerie de plein air
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Le Zoo de La Flèche inaugure un nouvel espace de séminaire

Le Zoo de La Flèche inaugure un nouvel espace de séminaire
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias