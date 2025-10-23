Le SITV de Colmar fête ses 40 ans

Le Salon International du Tourisme et des Voyages (SITV) de Colmar célébrera sa 40ᵉ édition - Depositphotos @ArturVerkhovetskiy
Le Salon International du Tourisme et des Voyages (SITV) de Colmar célèbrera sa 40ᵉ édition du 7 au 9 novembre 2025 au Parc des Expositions.
Avec plus de 250 exposants et près de 25 000 visiteurs attendus, le salon s’impose comme un rendez-vous de référence pour le secteur touristique et le grand public.
Pour cette édition anniversaire, le SITV rend hommage à quatre décennies d’échanges et de découvertes en mettant en avant cinq destinations des cinq continents : la Thaïlande, la Polynésie, le Pérou, Madagascar et la République tchèque.
Ces pays, étroitement liés à l’histoire du salon, proposeront des espaces immersifs associant artisanat, culture et gastronomie.
La scène centrale du hall 4, repensée l’an passé, accueillera une programmation variée mêlant danses traditionnelles, démonstrations culinaires et interventions culturelles.
Trois halls pour explorer les multiples facettes du tourisme
Le salon sera réparti sur trois halls thématiques :
Hall 1 : L’Alsace et les Voyages Mugler.
L’espace régional mettra en avant l’offre touristique alsacienne et célébrera les 150 ans des Voyages Mugler, acteur historique du tourisme local.
Hall 2 : Italie, aventure et littérature de voyage.
L’Italie, partenaire fidèle du salon, sera représentée notamment par Bellaria Igea Marina. Cet espace accueillera également des acteurs du voyage d’aventure et la librairie Transboréal, accompagnée des voyageurs Justine et Romain Brès, connus pour leur traversée de la France à pied avec leur enfant.
Hall 3 : Montagne, mobilité et aventure.
Le troisième hall mettra en avant les destinations de montagne avec la présence du Pays du Mont-Blanc, nouveau partenaire du salon. On y retrouvera également Europa Park, qui fête ses 50 ans, la marque Cimalp et un espace dédié à la Van Life, en présence des créateurs de contenu Les Roammates.
SITV de Colmar : expositions, conférences et activités
Le salon Solidarissimo, organisé en parallèle avec Tourisme sans Frontières célèbre cette année son 20ᵉ anniversaire. Il mettra en avant des initiatives de tourisme solidaire et équitable portées dans une vingtaine de pays, du Gabon à la Côte d’Ivoire. Ce rendez-vous vise à sensibiliser les visiteurs aux enjeux du développement durable et à promouvoir des pratiques respectueuses des communautés locales.
Le SITV proposera plusieurs expositions photographiques mettant en lumière la diversité culturelle et humaine à travers le monde.
Le programme comprendra également de nombreuses animations destinées à tous les publics, telles qu’un simulateur de ski, un mur d’escalade, des ateliers participatifs, des rencontres avec des voyageurs et un espace de restauration dédié aux cuisines internationales.
Europa Park présentera par ailleurs une expérience immersive en réalité virtuelle, Mission Recharge, inspirée du film Super Grand Prix.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
