Le SITV de Colmar fête ses 40 ans

Un tour du monde en trois jours pour célébrer quatre décennies de voyage et de découvertes

Le Salon International du Tourisme et des Voyages (SITV) de Colmar célébrera sa 40ᵉ édition du 7 au 9 novembre 2025 au Parc des Expositions. Plus de 250 exposants et 25 000 visiteurs sont attendus pour cet événement. Cette édition anniversaire mettra à l’honneur cinq destinations emblématiques des cinq continents.



Rédigé par Amélia Brille le Jeudi 23 Octobre 2025

