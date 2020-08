Michelle Kunegel (LK Tours) : "Nous créons un département sur l'offre réceptive Alsace, Grand Est et Vallée du Rhin"

Le parti pris pour élaborer la production est simple : l'ensemble des séjours se dérouleront et les départs se feront.



" Nous plaçons dans nos brochures beaucoup d'espoir et d'optimisme, " martèle la responsable.



A tel point qu'il y aura autant de départs pour Noël et le Jour de l'an de cette année, que sur la brochure de l'exercice précédent. Un gage de confiance envoyé à l'industrie par les équipes de l'autocariste.



Et pour mettre toutes ses chances se son côté, l'entreprise basée à Colmar a décidé de baser une grande partie de sa production sur ce qui fait sa force : les autocars.



" C'est plus rassurant pour les clients, car en cas de problème, nous pouvons vite rentrer en France ou sur Colmar.



Je suis aujourd'hui beaucoup plus optimiste sur une reprise des voyages en autocar que pour l'avion ou la croisière, " positive-t-elle.



Alors que les plans de vol des compagnies s'inscrivent de plus en plus en pointillés, les bus propriétés de LK Tours offrent une flexibilité et une garantie de départ que les avions ne peuvent assurer.



Alors que l'aérien a été aux abonnés absents durant tout l'été, une quinzaine de bus ont quitté les dépôts et sillonné la France ou l'Europe.



Dans ces conditions " cela n'aurait eu aucun sens d'axer nos brochures (septembre à avril) sur des séjours long-courriers, " analyse Michelle Kunegel.



Ainsi, les plages de sable fin se font plus discrètes, car moins accessibles, au profit des régions et pays frontaliers du Grand Est. De plus, les formules ont été revues et raccourcies, pour proposer des escapades de 3 à 5 jours, assez peu éloignées pour rassurer les clients.



Les brochures et voyages LK Tours, jusque-là réservés aux 15 agences du réseau, s'ouvriront quelque peu. " Nous avons été contactés par des confrères. Nous discutons avec eux pour leur mettre à disposition notre production. "



En cette période difficile pour tous, mieux vaut s'ouvrir et permettre aussi à d'autres de pouvoir mettre quelques produits sur leurs étagères. Cet optimisme presque béat a été confirmé par les premiers contacts établis avec des clients désireux de repartir.



" Il y a des signes qui nous font penser que les gens ont intégré la crise sanitaire et qu'ils apprennent à vivre avec, " relève Michelle Kunegel. Et donc à voyager dans un monde où le virus circule.



Tout comme les attentats avaient traumatisé durablement notre nation, les Français n'ont pourtant pas arrêté de vivre. Nous revivons à l'orée de l'automne une situation qui s'y apparente.



Le principe de résilience cher à Boris Cyrulnik pourrait lui aussi s'appliquer avec la covid 19.