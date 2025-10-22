TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Le Havre : quand les équipages chaussent les crampons

Un match de football à l’initiative du GIP Le Havre Croisières


À l’occasion de l’escale du paquebot Emerald Princess au Havre, neuf marins ont délaissé le pont pour le terrain de football d’Épouville. Une rencontre sportive et conviviale.


Rédigé par le Jeudi 23 Octobre 2025

La rencontre a rassemblé des marins venus de tous horizons : officiers de passerelle, cuisiniers, techniciens ou personnels du casino : Photo : Mickaël Baucheron
Le dimanche 12 octobre 2025, Le Havre Croisières accueillait l’Emerald Princess, fleuron de la flotte Princess Cruises.

Parmi les 1 126 membres d’équipage, neuf ont profité de leur escale pour enfiler le maillot et affronter l’équipe locale de l’AS La Selle La Forge. Le match s’est tenu sur le terrain herbeux d’Épouville.

Cette initiative originale est née de la passion d’un joueur sellois, à la fois membre du club, amateur de paquebots et professionnel du secteur maritime chez BLB Cruises & Shorex.

Elle s’inscrit dans la continuité d’une première rencontre organisée en avril 2024, lors de l’escale du Renaissance de la compagnie CFC Croisières.

Une escale humaine et vivante

Organisée en partenariat avec la mairie d’Épouville et le GIP Le Havre Croisières, cette deuxième édition a rassemblé des marins venus de tous horizons : officiers de passerelle, cuisiniers, techniciens ou personnels du casino.

« Il n’y avait aucune différence, tout le monde était logé à la même enseigne », raconte un joueur de l’équipe locale. « Certains membres d’équipage n’étaient pas descendus du navire depuis plusieurs semaines ».

Avant le match, les Sellois avaient été invités à visiter le paquebot et à partager un déjeuner à bord, le temps d’une immersion dans la vie quotidienne des marins.

Après la rencontre, les échanges se sont prolongés autour d’un panier garni de spécialités normandes offert par le club, tandis que Le Havre Croisières remettait aux joueurs visiteurs quelques souvenirs de leur escale.

