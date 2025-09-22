TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo CruiseMaG  
Recherche avancée

Le Havre : le chantier des trois terminaux croisière dans la dernière ligne droite

L’éclairage d’Alexandra Ruiz, directrice générale du GIP Le Havre


Alors que les travaux de ses nouveaux terminaux entrent dans leur dernière ligne droite, Le Havre s’affirme comme un port de croisière complet et moderne. Pour Alexandra Ruiz, directrice générale du GIP Le Havre Croisière, l’objectif est clair : conjuguer accueil de qualité, respect de l’environnement et développement des têtes de ligne.


Rédigé par le Mardi 23 Septembre 2025

Les trois nouveaux terminaux seront inaugurés d'ici l'été 2026 ©Fabien Montreuil
Les trois nouveaux terminaux seront inaugurés d'ici l'été 2026 ©Fabien Montreuil
DITEX
Le Havre muscle son jeu. En juin prochain, le port sera en capacité d’accueillir 13 500 passagers grâce aux trois nouveaux terminaux qui bénéficieront aussi de parkings pour taxis, autocars, vélos.

Les deux premiers, situés quai Pierre Callet, seront livrés en décembre 2025 pour une mise en service en janvier 2026 ; le troisième, quai Roger Meunier, suivra au printemps. L’inauguration officielle de l’ensemble est prévue à l’été 2026.

Au-delà des infrastructures portuaires, le projet comprend 4,5 hectares de renaturation, une première en Europe : « Nous voulons redonner la pointe de Floride aux habitants, avec des espaces de promenade et de loisirs », souligne d’Alexandra Ruiz, directrice générale du GIP Le Havre. Ces aménagements paysagers s’achèveront début 2027.

Autre levier majeur : l’électrification des quais, menée par HAROPA Port. « Les premiers essais ont déjà eu lieu ; à la fin de l’année, nous pourrons raccorder les premiers navires », poursuit la responsable. Objectif : supprimer les émissions à quai et le bruit des moteurs, anticipant ainsi l’obligation européenne de 2030.

Le Havre : 135 escales attendues en 2025

Le projet comprend 4.5 hectares de renaturation © Enia Architectes
Le projet comprend 4.5 hectares de renaturation © Enia Architectes
Autres articles
Si le départ de CFC Croisières a déçu les agents de voyages, MSC Cruises, Norwegian Cruise Line, AIDA Cruises ou encore Princess Cruises confirment leur fidélité. « Nous prévoyons environ 135 escales cette année, contre 140 déjà programmées pour 2026 », indique la directrice, qui se félicite d’un premier semestre solide malgré l’immobilisation d’un quai.

Les futurs terminaux devraient pouvoir renforcer les têtes de ligne, en offrant un accueil fluide et sécurisé : « Au Havre, tout est en place pour gérer les opérations de sûreté, d’avitaillement, de bagages… dans un écosystème portuaire complet. » Et « compte tenu de nos bonnes relations avec le groupe Ambassador, nous espérons bien pouvoir accueillir de nouveau très vite CFC Croisières ».

Les arguments ne manquent pas : « Nous accueillons les paquebots dans un port conçu pour les paquebots, loin des riverains et des sites classés », rappelle Alexandra Ruiz. La ville assume son héritage maritime : « François Iᵉʳ a créé d’abord le port, puis la ville. Ici, le bateau fait partie de l’ADN. »

Un financement original et équilibré

Alexandra Ruiz, DG du GIE Le Havre Croisière @Le Havre Croisière
Alexandra Ruiz, DG du GIE Le Havre Croisière @Le Havre Croisière
Plutôt que de multiplier les escales simultanées, Le Havre mise sur la montée en puissance progressive de tout le territoire : « Il ne s’agit pas d’organiser des triples escales sans disposer de taxis, cars ou guides en nombre suffisant.»

D’un coût total de 60 millions d’euros, le projet est financé à parts égales par des fonds publics (Région Normandie, Le Havre Seine Métropole) et par un emprunt de 30 millions d’euros auprès de la Banque des Territoires et d’une banque privée. Celui-ci sera remboursé via une taxe passager : « Les compagnies contribueront directement, et non le seul contribuable », insiste Alexandra Ruiz.

Enfin, pour la patronne du GIE, l’impact économique de la croisière est tangible : « Il y a deux grands blocs : les emplois portuaires - lamanage, pilotage, sécurité, avitaillement - qui sont non délocalisables, et les emplois touristiques - guides, agents d’accueil - qui vivent au Havre. »

Afin de mieux mesurer les retombées côté visiteurs, une étude est menée en ce moment avec la Région Normandie.


Lu 156 fois

Tags : croisiere, Le Havre
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 22 Septembre 2025 - 19:08 Ponant Explorations à la rencontre des agences en France et en Europe

Lundi 22 Septembre 2025 - 08:58 Premiers essais réussis en mer pour le Celebrity Xcel

IFTM

Brand news CruiseMaG

Costa accompagne les professionnels du tourisme et donne les clés pour une saison réussie !

Costa accompagne les professionnels du tourisme et donne les clés pour une saison réussie !
Costa Croisières donne le ton pour la saison 2026 avec trois temps forts à destination des...
Dernière heure

Le Havre : le chantier des trois terminaux croisière dans la dernière ligne droite

Voyagez léger : Corsair lance l’enregistrement des bagages à domicile

Madère fait les yeux doux au marché français

L'aéroport de la Réunion annonce un trafic record en juillet et août 2025

Gênes, Italie : Accor ouvrira le Sofitel Genoa Waterfront en 2027

Brand News

IFTM : Quartier Libre, Resaneo et SpeedMedia sur le stand K53

IFTM : Quartier Libre, Resaneo et SpeedMedia sur le stand K53
Le groupe Penguin World est présent sur l’IFTM avec ses trois entreprises : SpeedMedia, Resaneo et...
Les annonces

LE MONDE EN DIRECT - Commerciaux Groupes H/F - CDI - (Ile de France et Province)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

AUCHAN VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Arras (62))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

HAVAS VOYAGES/MARIETTON DEVELOPPEMENT - Conseiller Voyages Affaires expérimenté H/F - CDI - (Guipavas (29))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Samaná : à la découverte du paradis caché de la République Dominicaine avec Bahia Principe

Samaná : à la découverte du paradis caché de la République Dominicaine avec Bahia Principe

Évadez-vous ! Faites de l’hôtel Cocotiers Mauritius votre prochaine destination de rêve

Évadez-vous ! Faites de l’hôtel Cocotiers Mauritius votre prochaine destination de rêve
Distribution

Distribution

Pourquoi la Médiation Tourisme et Voyage monte en puissance ?

Pourquoi la Médiation Tourisme et Voyage monte en puissance ?
Partez en France

Partez en France

Atout France ouvre les candidatures à la distinction Palace

Atout France ouvre les candidatures à la distinction Palace
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Madère fait les yeux doux au marché français

Madère fait les yeux doux au marché français
Production

Production

Les tour-opérateurs sauvent l’été et démarrent bien l’hiver

Les tour-opérateurs sauvent l’été et démarrent bien l’hiver
AirMaG

AirMaG

Voyagez léger : Corsair lance l’enregistrement des bagages à domicile

Voyagez léger : Corsair lance l’enregistrement des bagages à domicile
Transport

Transport

TGV INOUI : pourquoi la SNCF revoit complètement la numérotation des sièges à bord

TGV INOUI : pourquoi la SNCF revoit complètement la numérotation des sièges à bord
La Travel Tech

La Travel Tech

Tested4you teste son nouvel outil, la Vidéo Box

Tested4you teste son nouvel outil, la Vidéo Box
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Gênes, Italie : Accor ouvrira le Sofitel Genoa Waterfront en 2027

Gênes, Italie : Accor ouvrira le Sofitel Genoa Waterfront en 2027
HotelMaG

Hébergement

Autriche : l'hôtel Schwarzbrunn crée un service Groupes

Autriche : l'hôtel Schwarzbrunn crée un service Groupes
Futuroscopie

Futuroscopie

Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO]

Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Tourisme durable : "plein de choses sont faites, ça ne se sait pas", selon Jean-Pierre Nadir

Tourisme durable : "plein de choses sont faites, ça ne se sait pas", selon Jean-Pierre Nadir
CruiseMaG

CruiseMaG

Le Havre : le chantier des trois terminaux croisière dans la dernière ligne droite

Le Havre : le chantier des trois terminaux croisière dans la dernière ligne droite
TravelJobs

Emploi & Formation

Emploi : entre pénurie de compétences, nouvelles attentes et virage digital

Emploi : entre pénurie de compétences, nouvelles attentes et virage digital
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

FCM Travel France renforce ses équipes !

FCM Travel France renforce ses équipes !
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias