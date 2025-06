Le Havre en vitesse de croisière vers les 600 000 passagers d’ici 2030 [ABO]

TourMaG - Comment se répartissent aujourd’hui les excursions et les visites sur place ?



Jean-Baptiste Gastinne : Nous sommes satisfaits : c’est environ moitié-moitié. Une partie des passagers part en excursion (Paris, Rouen, Giverny, Étretat, plages du Débarquement, Mont-Saint-Michel), l’autre découvre Le Havre. Nous avons mis en place des navettes qui relient le terminal au centre-ville en trois minutes, ce qui facilite la visite. Le nouveau parc paysager et la promenade littorale jusqu’à la pointe de Floride rendront la zone encore plus attractive tant pour les passagers que pour les Havrais.



TourMaG - Quel est l’accueil de la population locale ?



Jean-Baptiste Gastinne : Les Havrais sont attachés à leur port et aiment les bateaux. Le projet est bien accepté, notamment parce que l’électrification des quais réduit les nuisances. Par ailleurs, l’activité croisière contribue à l’animation commerciale du centre-ville : les taxis, les autocaristes, les restaurateurs en bénéficient.



TourMaG - Comment travaillez-vous avec les autres ports normands ?



Jean-Baptiste Gastinne : Nous collaborons étroitement avec Rouen, Honfleur, Cherbourg et la région Normandie. Nous menons ensemble une étude sur les retombées économiques et sociales de l’activité croisière. Nous développons aussi la croisière fluviale sur la Seine : aujourd’hui, plus de 200 escales de bateaux de croisière ont lieu chaque année.